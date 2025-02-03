У 2025 році Британія надасть Україні більше військової допомоги, ніж раніше, - Стармер

Цьогоріч Велика Британія має намір надати Україні більше військової допомоги, аніж раніше.

Про це під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте заявив глава британського уряду Кір Стармер, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що наразі необхідно зробити все можливе, щоб підтримати оборону України. За словами Стармера, Британія має намір збільшити обсяги військової допомоги Україні.

"Ми всі працюємо над тим, щоб закінчити цю війну. Але давайте будемо відвертими - мир прийде через силу. І ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати оборону України. Це означає стабілізацію лінії фронту, забезпечення необхідним спорядженням та тренуванням. Саме тому цьогоріч Велика Британія надасть Україні більше військової підтримки, ніж будь-коли раніше", - сказав прем'єр Британії.

Окрім цього, Стармер додав, що важливо бачити, що всі союзники активізуються, особливо в Європі.

Також він нагадав, що президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими санкціями.

"Зрозуміло, що це занепокоїло Путіна. Ми знаємо, що він стурбований станом російської економіки.Тому я тут, щоб працювати з нашими європейськими партнерами над продовженням тиску. Орієнтуючись на енергетичні доходи і компанії, що оснащують його ракетні заводи, щоб зруйнувати військову машину Путіна. Тому що зрештою, разом з нашою військовою підтримкою, це те, що наблизить мир, - сказав Стармер.

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Також політик заявив, що союзники повинні працювати над зміцненням НАТО для того, щоб протистояти шпигунським кампаніям РФ, її диверсіям у Європі, кібератакам, втручанням у вибори та спробам убивств.

Стармер додав, що наразі витрати Британії на оборону становлять 2,3% ВВП. За його словами, Лондон працює над тим, щоб довести цей показник до 2,5%.

Нагадаємо, що 16 січня, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Києві підписали угоду про сторічну співпрацю.

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