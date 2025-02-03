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Новини Допомога Україні
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У 2025 році Британія надасть Україні більше військової допомоги, ніж раніше, - Стармер

Стармер про допомогу Україні

Цьогоріч Велика Британія має намір надати Україні більше військової допомоги, аніж раніше.

Про це під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте заявив глава британського уряду Кір Стармер, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що наразі необхідно зробити все можливе, щоб підтримати оборону України. За словами Стармера, Британія має намір збільшити обсяги військової допомоги Україні.

"Ми всі працюємо над тим, щоб закінчити цю війну. Але давайте будемо відвертими - мир прийде через силу. І ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати оборону України. Це означає стабілізацію лінії фронту, забезпечення необхідним спорядженням та тренуванням. Саме тому цьогоріч Велика Британія надасть Україні більше військової підтримки, ніж будь-коли раніше", - сказав прем'єр Британії.

Окрім цього, Стармер додав, що важливо бачити, що всі союзники активізуються, особливо в Європі.

Також він нагадав, що президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими санкціями.

"Зрозуміло, що це занепокоїло Путіна. Ми знаємо, що він стурбований станом російської економіки.Тому я тут, щоб працювати з нашими європейськими партнерами над продовженням тиску. Орієнтуючись на енергетичні доходи і компанії, що оснащують його ракетні заводи, щоб зруйнувати військову машину Путіна. Тому що зрештою, разом з нашою військовою підтримкою, це те, що наблизить мир, - сказав Стармер.

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Також політик заявив, що союзники повинні працювати над зміцненням НАТО для того, щоб протистояти шпигунським кампаніям РФ, її диверсіям у Європі, кібератакам, втручанням у вибори та спробам убивств.

Стармер додав, що наразі витрати Британії на оборону становлять 2,3% ВВП. За його словами, Лондон працює над тим, щоб довести цей показник до 2,5%.

Нагадаємо, що 16 січня, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Києві підписали угоду про сторічну співпрацю.

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Автор: 

Велика Британія (5663) НАТО (6547) допомога (8449) Стармер Кір (221)


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Дякуєм Британії. Але все шо ви говорите про зміцнення, спочатку треба ЄС прибрати ******* та фіциків через яких ***** ставить палки в колеса.
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03.02.2025 20:34 Відповісти
Не митьем так катаньем((( Маск почав зі Стармера -скидати його й в день та вночі за минулі його професійні гріхи ..І Бомбив свій Х як шалений -. Трамп мовчав. Потім через майже три тижні Трамп похвалив Стармера назва другом і... Це приі тому що Маск заткнувся в його бік ...
Що маємо зараз - цю заяву
Премєра Британії? А це хйло теж почує - ДО ПЕРЕМОВИН З ТРАМПОМ ?
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03.02.2025 20:36 Відповісти
OBZ===organizacuia bor''bu so zlom//////////////////////////////////////////////// Слід забезпечити Україні якомога сильнішу позицію до переговорів, - Стармер.........TIASHELOVESNUI MNOGOUVASHAEMUI LIDER BRITANII GOSPODIN KIR STARMER===ETO MILOSERDNUI SVET===BLAGORODNUI SVETOCH SPASAIUSHII KAK UKRAINU TAK I VSE CHELOVECHESTVO OT SIL RASHUSTKOGO ABSOLIUTNOGO ZLA........Стармер: Ми можемо розгромити Путіна.........KIR STARMER===ETO TOT LIDER KOTORUI SPOSOBEN UBEDIT'' NE PUTINA NET A ROSSIISKOE OBSHESTVO V TOM CHTO ETU VOINU NUSHNO NAVSEGDA PREKRATIT'' NO DLIA ETOGO NUSHNO ''''''''''''VUBIT'' MOZGI RASHUSTAM''''''''' NA ZAKONNUX UKRAINSKIX RODNUX ZEMLIAX........PO SRAVNENIIU SO STARMEROM SHOL''TS I MAKRON===ETO MARGINALU A BAIDEN I TRAMP===ETO LATENTNUE RASHUSTU POZVOLIAIUSHIE PUTINU NASTUPAT'' I '''''''''KACHAT'' SATANINSKIE RASHUSTKIE PRAVA''''''''''...............Байден сповільнив постачання зброї Україні поки повноваження не спливли, - розслідування Reuters (Фокус).........PUTIN NASTUPAET A VAIDEL'' VAGENKNEXT ORBAN FITSO LE PEN BAIDEN TRAMP TREBUIUT I REALIZUIUT SOKRASHENIE POSTAVOK VOORUSHENII V UKRAINU===NO KTO TAK DEISTVUET ''''''''''''''TIPA RADI MIRA''''''''''''''' VO VREMIA LIUBUX VOIN===IAVNUE VRAGI..........I VRAGI UKRAINU DEMOKRATII I BRIUSSELIA===ETO ZAPADNUE FASHUSTO=RASHUSTU TRAMP BAIDEN I VSIA NEO=NATSUSTKAIA PSEVDOOPPOZITSUONNAIA EVRO=KAMARIL''IA A SHOL''TS I MAKRON===ETO NEMOSHNUE PSEVDODEMOKRATU NESPOSOBNUE ''''''''DAT'' PO ZUBAM''''''' BEZ VSIAKIX =VUBOROV= EVROPEISKIM NEO=NATSUSTAM I ''''''''DAT'' PO ZUBAM'''''''''' PUTINU SILOI ZAPADNOGO VOZMEZDNOGO SPRAVEDLIVOGO ORUSHUIA..........U SLAVIAN SEICHAS DOLSHEN BUT'' MIR===PREZIDENT ROSSII BORIS NEMTSOV PEREDAL BU VLAST'' GARRI KASPAROVU TREPETNO RAZVIVAVSHEGO BU DEMOKRATIIU V STRANAX EXS=USSR STANOVIASHIXSIA EDINOI BRIUSSEL''SKOI CHELOVECHNOI MIROLIUBIVOI FORMATSUEI SOSTAVNOI CHAST''IU BUDUSHEGO BRIUSSEL''SKOGO ''''''''''''VSEMIRNOGO DEMOKRATICHESKOGO BOL''SHUNSTVA'''''''''''===DOBROGO ZEMNOGO NARODA===CHELOVEKA........NO ABSOLIUTNUI OLIGOFREN===PUILO CHERT ZAXVATIL VLAST'' NA 40 LET V ROSSII I PUTINISTICHESKII MAN''IAK USHE =RAZVIL= SEPARATISTKO=TERRORISTICHESKIE =BANANOVUE= ''''''''''LDNR''''''''' GRASHDANE KOTORUX XODIAT V TUALET V VEDRA I NABIRAIUT VODU IZ GRIAZNUX LUSH I SADISTKAIA SATANINSKAIA MECHTA PUILO IDIOTA===ETO PREVRASHENIE V =LDNR= VSEGO SLAVIANSKOGO REGIONA.........POETOMU =RAZGOVARIVAT= S PUTINUM NUSHNO TOL''KO SILOI POBEDNOGO NASTUPATEL''NOGO ORUSHUIA A INACHE PUTLER ZAXVATIT VSIU UKRAINU I PROPITAET PUILO GNIL''IU VES'' ZAPADNUI MIR........=======AMERIKANTSU NEMTSU FRANTSUZU VENGRU SLOVAKI AVSTRIITSU===VU CHTO ''''''''KAIFUETE'''''''' OT TOGO CHTO VAMI PRAVIAT I MOGUT PRAVIT'' RASHUSTU===PUTINISTU.........========MU TREBUEM VVODA 1.000.000 KONTINGENTA VOISK NATO V UKRAINU.......========MU TREBUEM POSTAVOK POBEDNUX VOORUSHENII.......==========MU TREBUEM RAZRUSENIIA VOENNOI EKONOMIKI ROSSII SILOI ORUSHUIA.......=======MU TREBUEM RAZRUSHENIIA ''''''''KRUMSKOGO MOSTA'''''''''........========MU TREBUEM ''''''''''BEZUSLOVNOGO MIRA'''''''''''' NA 100=STO LET ''''''''''''MIRNOI BESKROVNOI VOINU'''''''''''' SEGODNIA I SEICHAS VO IMIA PREKRASHENIIA BED I STRADANII NARODOV EXS=USSR I DRUGIX NARODOV........=========BAIDEN TRAMP MAKRON SHOL''TS===U PUTINA I OKRUSHENIIA NE DOLSHNO BUT'' '''''''''POLITICHESKOGO BUDUSHEGO''''''''===TOL''KO VECHNAIA TIUR''MA ILI NIURNBERG OSHUDAIUT PUTINA I SORATNIKOV A ESHE LUCHSHE '''''''''OTRUBIT'' IM GOLOVU NA KRASNOI PLOSHADI'''''''''''' KAK PADALIAM IZDEVAVSHUXSIA NAD SLAVIANAMI DESIATILETIIAMI........========LIUTAIA SMERT'' PUTINU I VSEM RASHUSTAM.........==========SMERT'' DIKTATURE I VSEM SILAM ABSOLIUTNOGO ZLA...........==========PUST'' ZEMNAIA RAZUMNAIA SHUZN'' BUDET CHISTA SVETLA I DOBRA........==========ODNA STOLITSA===ODNA STRANA===ODIN NAROD===CHELOVEK........
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03.02.2025 20:38 Відповісти
Не тягни резину, вже давай.
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03.02.2025 20:45 Відповісти
Всі б так. Незалежно від того, яка партія при владі.
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03.02.2025 20:55 Відповісти
Даже представить сложно, что попрет и сколько в 2026 г! Вдоль посадок складировать будем. Там хоть тень.
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03.02.2025 22:54 Відповісти
 
 