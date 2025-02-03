ВРП тимчасово відсторонила фігуранта справи про "плівки Вовка" суддю Аблова

Суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Аблова Євгенія Валерійовича тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ВРП в телеграмі.

"Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 3 лютого 2025 року", - ідеться в повідомленні.

Скільки триватиме відсторонення?

Уточнюється, що строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Суддя Євген Аблов у грудні 2013-го зобов’язав спецпризначенців розігнати активістів Майдану, в 2017-му – визнав законною схему закупівлі так званих "рюкзаків Авакова", що дозволило сину тодішнього міністра внутрішніх справ уникнути покарання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вища рада правосуддя має відкласти розгляд заяви судді Аблова про почесну відставку, - член ВРП Маселко

Що передувало?

Нагадаємо,17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду Павлу Вовку, заступнику голови суду Євгену Аблову, п'яти іншим суддям, а також керівнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

ВРП ухвалила рішення відмовити в задоволенні клопотання про відсторонення від здійснення правосуддя заступника глави ОАСК Євгена Аблова.

6 вересня 2021 року Вищий антикорупційний суд, в якому мало відбутися судове засідання щодо обрання запобіжного заходу заступнику голови Окружного адміністративного суду Києва, прийняв рішення про його примусове доправлення до суду.

У квітні 2023 року повідомлялося, що суддя Євген Аблов подав до Вищої ради заяву про відставку. Він хоче отримати значне довічне утримання та збереження гарантії недоторканості.