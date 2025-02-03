У Білому домі анонсували розмову Трампа з Сі Цзіньпіном найближчим часом

Найближчими днями президент США Дональд Трамп проведе телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт, яку цитує агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що розмова лідерів держав відбудеться на тлі нещодавніх погроз Трампа ще більше підвищити мита на китайські товари. Також американський лідер висловив обурення через хімічні речовини, пов’язані з фентанілом, які надходять з КНР, а також діяльність Китаю щодо Панамського каналу.

Раніше Китай відреагував на наміри Трампа підвищити мита. Речниця МЗС КНР Мао Нін заявила, що уряд КНР вживатиме заходів у відповідь, якщо США підвищить тарифи на китайські товари.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа запровадить в суботу, 1 лютого, значні митні тарифи для Канади, Мексики й Китаю.

Окрім цього, Трамп заявляв, що має намір накласти мита на продукцію із країн Європейського Союзу.

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