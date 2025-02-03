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Новини
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У Білому домі анонсували розмову Трампа з Сі Цзіньпіном найближчим часом

Трамп поговорить із Сі Цзіньпіном

Найближчими днями президент США Дональд Трамп проведе телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт, яку цитує агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що розмова лідерів держав відбудеться на тлі нещодавніх погроз Трампа ще більше підвищити мита на китайські товари. Також американський лідер висловив обурення через хімічні речовини, пов’язані з фентанілом, які надходять з КНР, а також діяльність Китаю щодо Панамського каналу.

Раніше Китай відреагував на наміри Трампа підвищити мита. Речниця МЗС КНР Мао Нін заявила, що уряд КНР вживатиме заходів у відповідь, якщо США підвищить тарифи на китайські товари.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа запровадить в суботу, 1 лютого, значні митні тарифи для Канади, Мексики й Китаю.

Окрім цього, Трамп заявляв, що має намір накласти мита на продукцію із країн Європейського Союзу.

Читайте також: Трамп може запровадити 10%-ві мита на імпорт з ЄС, - The Telegraph

Автор: 

Китай (4703) мито (1111) США (23410) Сі Цзіньпін (335) Трамп Дональд (6129)


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Топ коментарі
+5
Востаннє Сполучені Штати робили те саме майже 100 років тому. У 1930 році Конгрес розв'язав торговельну війну з усім світом під тим же гаслом захисту американського виробника. Як і зараз, економісти в унісон відмовили - і вони виявилися праві.

Результат виявився прямо протилежним, Велика депресія затягнулася, а за нею і Друга світова війна.

Тільки після всіх цих потрясінь світ вирішив, що краще вільно торгувати і багатіти разом.
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04.02.2025 00:05 Відповісти
+2
скаргу на пошлины в оон? вы бредите
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04.02.2025 00:24 Відповісти
+1
так вони поки що просто імітують ... От робочі руки задешеві вивезли - що буде влітку на полицях ? Країна більшою частиною на лізинговому житлі - хто буде їм красити та ремонтувати та газони косити ... Зазвичай сімʼями мексиканці наїжджають на сезонну заробити . А що казати про плантації сільгоспугідь та парникові ? Там Мексиканці суцільно.
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04.02.2025 00:16 Відповісти
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чекаємо на низку перемог у міжнародній дипломатії.
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03.02.2025 23:49 Відповісти
Як що не в прямому ефірі, то можна казати що завгодно
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03.02.2025 23:53 Відповісти
Товарищ Дзин-го пошел отчитаться перед начальством.
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03.02.2025 23:59 Відповісти
таки движуха - після цієї розмови Трамп може зняти 10% відсоткові тарифи з Китаю? Сі хитріший подав -до арбітражного суду в ООН скаргу на ці 10 відсотків...
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04.02.2025 00:01 Відповісти
Востаннє Сполучені Штати робили те саме майже 100 років тому. У 1930 році Конгрес розв'язав торговельну війну з усім світом під тим же гаслом захисту американського виробника. Як і зараз, економісти в унісон відмовили - і вони виявилися праві.

Результат виявився прямо протилежним, Велика депресія затягнулася, а за нею і Друга світова війна.

Тільки після всіх цих потрясінь світ вирішив, що краще вільно торгувати і багатіти разом.
показати весь коментар
04.02.2025 00:05 Відповісти
так вони поки що просто імітують ... От робочі руки задешеві вивезли - що буде влітку на полицях ? Країна більшою частиною на лізинговому житлі - хто буде їм красити та ремонтувати та газони косити ... Зазвичай сімʼями мексиканці наїжджають на сезонну заробити . А що казати про плантації сільгоспугідь та парникові ? Там Мексиканці суцільно.
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04.02.2025 00:16 Відповісти
Про запровадження тарифів щодо ЄС, Трамп повідомив: "Я б не сказав, що є конкретний термін, але це станеться досить скоро".
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04.02.2025 00:30 Відповісти
Трамп відклав введення нових мит на імпорт мексиканських товарів на місяць.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також оголосив про 30-денну відстрочку.
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04.02.2025 00:35 Відповісти
скаргу на пошлины в оон? вы бредите
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04.02.2025 00:24 Відповісти
не в ООН ВТО Обратились к Всемирной торговой организации (ВТО) и попросили ввести соответствующие контрмеры. Об этом свидетельствует заявление МИД Китая.
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04.02.2025 02:02 Відповісти
Трамп, зі своєю прямотою, пообіцяє Сі Цзіньпіну ісконно кітайскіє землі, які тепер під Кацапією.
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04.02.2025 00:09 Відповісти
Нехай Трамп запровадить 100500% мито на всi китайскi товари и не знiмае доки Сi не виведе Пу пo пiд руки з Украiни.
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04.02.2025 00:19 Відповісти
Так, вже цікаво, прогне Трам його і якщо прогне то на що. Добре було би якби він таки домовився з Сі ***** придавити.
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04.02.2025 00:37 Відповісти
Мне всегда смешно когда я читаю о подобных анонсах, зачем и кому это нужно?

Я понимаю когда делают анонсы перед выступлением артистов, получается, что политики стали артистами, а оно так и есть на самом деле, и все выступают в разговорном жанре, врут без меры и остановки, только почему-то от их вступлений не смешно, а грустно и стыдно.
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04.02.2025 07:47 Відповісти
Итак... Канаду придавил, Панаму придушил, Мексику запугал... но это всё репетиция... Теперь Китай на очереди, вот тут будет серьёзный разговор...
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04.02.2025 10:52 Відповісти
 
 