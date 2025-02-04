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Євросоюз має почати мислити по-новому. Росія і Путін загрожують не тільки Україні, а й усім нам, - Фредеріксен

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен

Країнам ЄС потрібно наростити та прискорити роботу оборонної промисловості, тісніше і швидше співпрацювати в галузі оборони і стримування, а також забезпечити перемогу України у війні проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

"Ми досі розмірковуємо, як у мирний час. Я не кажу, що ми перебуваємо в стані війни, але нам потрібно змінити своє мислення, нам потрібно відчуття терміновості", - зазначила вона.

Та наголосила, що Євросоюзу необхідно поквапитися.

"Україна повинна перемогти в цій війні. Якщо ми дозволимо перемогти Росії, то Путін продовжуватиме, вони будуть продовжувати. Якщо ми закінчимо цю війну зараз якимось замороженим конфліктом, припиненням вогню, це дасть Росії можливість повернутися додому, мобілізувати більше коштів, людей і, можливо, напасти на іншу країну в Європі",- заявила прем'єр-міністерка Данії.

Нагадаємо, днями прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у час російської загрози Європі та економічної експансії Китаю Європейський Союз має уникати торгових війн та конфліктів зі США, але зберігаючи самоповагу та відданість своїм інтересам.

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Автор: 

Данія (787) Євросоюз (13665) Фредеріксен Метте (99)


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Топ коментарі
+3
ТО РОБІТЬ РАКЕТИ Й ДАВАЙТЕ УКРАЇНІ !!!
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04.02.2025 08:01 Відповісти
+3
Корінні європейці в ЄС - це люди з середнім віком біля 50 років. Це вже фактично перед пенсійний вік. І чим далі - тим буде гірше, буде більше егоїзму та бажання убезпечити себе, клавши бовт на оточуючих
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04.02.2025 08:12 Відповісти
+2
Если даже такая страшная война не заставила вас думать и быстро принимать решения, то плохи

ваши дела.
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04.02.2025 08:15 Відповісти
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Все так.
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04.02.2025 08:00 Відповісти
ТО РОБІТЬ РАКЕТИ Й ДАВАЙТЕ УКРАЇНІ !!!
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04.02.2025 08:01 Відповісти
Не ескаліруйте,а краще майте почати мислити по новому,як євросоюз.
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04.02.2025 08:22 Відповісти
можливо, напасти на іншу країну в Європі" Джерело: https://censor.net/ua/n3533848

Це тільки вас панкиня і турбує. Так що не кіздіть багато і Гренландію краще оберігайте
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04.02.2025 08:02 Відповісти
MAKE ROCKETS AND GIVE IT TO UKRAINE !!!
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04.02.2025 08:09 Відповісти
Стратегічніше не скажеш - нам потрібно змінити своє мислення
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04.02.2025 08:12 Відповісти
Корінні європейці в ЄС - це люди з середнім віком біля 50 років. Це вже фактично перед пенсійний вік. І чим далі - тим буде гірше, буде більше егоїзму та бажання убезпечити себе, клавши бовт на оточуючих
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04.02.2025 08:12 Відповісти
А от раніше, ми такими не були, молодьож зараз ледача ітд ітп
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04.02.2025 08:14 Відповісти
Если даже такая страшная война не заставила вас думать и быстро принимать решения, то плохи

ваши дела.
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04.02.2025 08:15 Відповісти
А навіщо думати - війна ж в Україні. Поки що
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04.02.2025 09:23 Відповісти
Кмітлива тітонька!
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04.02.2025 08:18 Відповісти
"Має почати...розмірковуємо...потрібно... повинні..." Починався четвертий рік війни.
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04.02.2025 08:20 Відповісти
У 2014 війни не було?
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04.02.2025 08:35 Відповісти
Фредеріксен навіть не підозрювала про існування в Україні війни з 2014 року.
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04.02.2025 09:01 Відповісти
Теперішня влада також.
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05.02.2025 09:38 Відповісти
Треба ширше мислити...аж до Гренландії
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04.02.2025 08:26 Відповісти
Чомусь розуміють все це найбільше країни Балтії і скандинави .
І чим далі на південь , жителям тих країн на кацапську загрозу все більше - пох .
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04.02.2025 08:47 Відповісти
Якщо вона каже що вони не перебувають в стані війни то ще нічого не збагнула. Війна яка неминуче почнеться - вже йде.
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04.02.2025 09:39 Відповісти
Знайшли з ким зв*язатись та і самі ще гірші.
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04.02.2025 09:45 Відповісти
Нарешті, хоча б хтось почав говорти те, що мали робити ще після нападу московії на Грузію! Нажаль, чоловіки цього вголос казати бояться, бо давно стали сцикунами або корумпованими щурами, як фіца і орбан
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04.02.2025 09:47 Відповісти
Євросоюз .... (лише) "МАЄ ПОЧАТИ МИСЛИТИ "??? Пізно, братці-партнерці. Піз(Д)но...
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04.02.2025 09:57 Відповісти
Куколди. Крім постійного пафосного *******, абсолютно ні на що не здатні. Прямо, як наш Гундосий Лідор.
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04.02.2025 10:02 Відповісти
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04.02.2025 10:28 Відповісти
вас уже завойовують, і з різних сторін, і зсередини
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04.02.2025 10:43 Відповісти
почне мислити "по новому", коли відгребуть
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04.02.2025 11:15 Відповісти
Та просинайтесь вже!! Ворог у воріт! Досить базікати, беріть і робіть...
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04.02.2025 11:37 Відповісти
 
 