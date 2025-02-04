Євросоюз має почати мислити по-новому. Росія і Путін загрожують не тільки Україні, а й усім нам, - Фредеріксен

Країнам ЄС потрібно наростити та прискорити роботу оборонної промисловості, тісніше і швидше співпрацювати в галузі оборони і стримування, а також забезпечити перемогу України у війні проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

"Ми досі розмірковуємо, як у мирний час. Я не кажу, що ми перебуваємо в стані війни, але нам потрібно змінити своє мислення, нам потрібно відчуття терміновості", - зазначила вона.

Та наголосила, що Євросоюзу необхідно поквапитися.

"Україна повинна перемогти в цій війні. Якщо ми дозволимо перемогти Росії, то Путін продовжуватиме, вони будуть продовжувати. Якщо ми закінчимо цю війну зараз якимось замороженим конфліктом, припиненням вогню, це дасть Росії можливість повернутися додому, мобілізувати більше коштів, людей і, можливо, напасти на іншу країну в Європі",- заявила прем'єр-міністерка Данії.

Нагадаємо, днями прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у час російської загрози Європі та економічної експансії Китаю Європейський Союз має уникати торгових війн та конфліктів зі США, але зберігаючи самоповагу та відданість своїм інтересам.

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