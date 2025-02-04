Маску надано офіційний статус спеціального держслужбовця, - CNN

Мільярдер та бізнесмен Ілон Маск офіційно працює під керівництво президента США Дональда Трампа як спеціальний державний службовець.

Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.

Представник Білого дому заявив, що Маск є не волонтером, але й не є штатним федеральним службовцем.

За даними Мін'юсту США, спеціальний державний службовець - це "будь-хто, хто працює або, як очікується, працюватиме на уряд протягом 130 днів або менше протягом 365-денного періоду.

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CNN зазначає, що Маск не отримує зарплату, проте у нього є надсекретний допуск до державної таємниці.

Як спеціальний держслужбовець, Маск підпадає під дію федерального закону про конфлікт інтересів, який забороняє державним службовцям брати участь у справах, які можуть вплинути на їхні фінансові інтереси. Цей закон може бути застосований як у кримінальному, так і в цивільному порядку, але забезпечувати його дотримання може лише Міністерство юстиції.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що мільярдер Ілон Маск, який очолює Департамент ефективності уряду (DOGE), не діятиме без погодження з його адміністрацією.

Ілон Маск інвестував щонайменше 288 мільйонів доларів у передвиборчу кампанію Дональда Трампа та інших республіканських кандидатів у 2024 році, що зробило його найбільшим політичним донором президентського циклу.

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