Маску надано офіційний статус спеціального держслужбовця, - CNN
Мільярдер та бізнесмен Ілон Маск офіційно працює під керівництво президента США Дональда Трампа як спеціальний державний службовець.
Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.
Представник Білого дому заявив, що Маск є не волонтером, але й не є штатним федеральним службовцем.
За даними Мін'юсту США, спеціальний державний службовець - це "будь-хто, хто працює або, як очікується, працюватиме на уряд протягом 130 днів або менше протягом 365-денного періоду.
CNN зазначає, що Маск не отримує зарплату, проте у нього є надсекретний допуск до державної таємниці.
Як спеціальний держслужбовець, Маск підпадає під дію федерального закону про конфлікт інтересів, який забороняє державним службовцям брати участь у справах, які можуть вплинути на їхні фінансові інтереси. Цей закон може бути застосований як у кримінальному, так і в цивільному порядку, але забезпечувати його дотримання може лише Міністерство юстиції.
Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що мільярдер Ілон Маск, який очолює Департамент ефективності уряду (DOGE), не діятиме без погодження з його адміністрацією.
Ілон Маск інвестував щонайменше 288 мільйонів доларів у передвиборчу кампанію Дональда Трампа та інших республіканських кандидатів у 2024 році, що зробило його найбільшим політичним донором президентського циклу.
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Lyrics: N. Dobronravov
Music: A. Pakhmutova
И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди.
И Ленин - такой молодой,
И юный Октябрь впереди!
Мабуть таки ілона трампакса
мексиці техас, нью мехіко, арізону, каліфорнію. канаді великі озера. алясці вибороти незалежність.