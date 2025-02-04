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Маску надано офіційний статус спеціального держслужбовця, - CNN

Маску надано статусу спеціального держслужбовця

Мільярдер та бізнесмен Ілон Маск офіційно працює під керівництво президента США Дональда Трампа як спеціальний державний службовець.

Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.

Представник Білого дому заявив, що Маск є не волонтером, але й не є штатним федеральним службовцем.

За даними Мін'юсту США, спеціальний державний службовець - це "будь-хто, хто працює або, як очікується, працюватиме на уряд протягом 130 днів або менше протягом 365-денного періоду.

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CNN зазначає, що Маск не отримує зарплату, проте у нього є надсекретний допуск до державної таємниці.

Як спеціальний держслужбовець, Маск підпадає під дію федерального закону про конфлікт інтересів, який забороняє державним службовцям брати участь у справах, які можуть вплинути на їхні фінансові інтереси. Цей закон може бути застосований як у кримінальному, так і в цивільному порядку, але забезпечувати його дотримання може лише Міністерство юстиції.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що мільярдер Ілон Маск, який очолює Департамент ефективності уряду (DOGE), не діятиме без погодження з його адміністрацією.

Ілон Маск інвестував щонайменше 288 мільйонів доларів у передвиборчу кампанію Дональда Трампа та інших республіканських кандидатів у 2024 році, що зробило його найбільшим політичним донором президентського циклу.

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Автор: 

США (23410) держслужбовці (337) Маск Ілон (679)


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Топ коментарі
+14
Статус- "смотрящий від Кремля-.
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04.02.2025 10:20 Відповісти
+7
Це Трамп працює під керівництво шизоїда.
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04.02.2025 10:23 Відповісти
+7
Завхоз Маск?
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04.02.2025 10:24 Відповісти
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Статус- "смотрящий від Кремля-.
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04.02.2025 10:20 Відповісти
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04.02.2025 10:22 Відповісти
тут важкий випадок зебілізму головного мозку
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04.02.2025 10:42 Відповісти
Для певної кількості людей це виглядало смішно і дотепно...
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04.02.2025 10:47 Відповісти
так це ж дружина мішки подляка братика фсбешника(дохлого) кацапського.
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04.02.2025 10:48 Відповісти
Дружина по розуму, але у них тільки співпадають прізвища...
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04.02.2025 10:57 Відповісти
ну все , жізн удалась
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04.02.2025 10:22 Відповісти
Це Трамп працює під керівництво шизоїда.
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04.02.2025 10:23 Відповісти
У нас, на Глівасі, подібних спеціальних держслужбовців повни палати.
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04.02.2025 10:23 Відповісти
Завхоз Маск?
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04.02.2025 10:24 Відповісти
а він сцяки здавав на перевірку наркотиків ? Чи в США в держслужбовці беруть всіх без розбору?
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04.02.2025 10:26 Відповісти
ето другоє. ви не понімаєте.
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04.02.2025 10:38 Відповісти
конституція і закони сша поставлені на паузу!
в цікаві часи живемо, посполиті!
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04.02.2025 10:26 Відповісти
Ми в цікаві, а наші діти та внуки мабуть житимуть в страшні часи, якщо світ не візьметься за розум та не знайде управу на дебілів.
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04.02.2025 10:35 Відповісти
Здається людство не справляється з новими викликами часу. Ідіоти і кретини в подавляючій більшості і мають право голосу нарівні з адекватними людьми. Демократія дала збій. Новий світовий порядок будують фашисти і дегенерати. Добре, що мені вже 5 десяток, я вже пожив. Дітей шкода.
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04.02.2025 10:42 Відповісти
Дякую Ілону Маску за надану можливість на передовій нашим Воїнам користуватись його Старлінком! Дякую!
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04.02.2025 10:29 Відповісти
разом з кацапами користуватись,до речі ти коли на "нулі" був,чимось таким користувався,ну може десь на КСП,а взагалі-то я тижнями зв'язатися з рідними не міг,який "старлінк" у окопі?
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04.02.2025 10:33 Відповісти
Чи ти не був на "нулі",а дякуєш?
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04.02.2025 10:41 Відповісти
дякуй волонтерам які ті старлінки купують дякуй їм за те що підписки продовжують, а не цьому комерсу хворому який вимикав старлінки на дронах біля криму щоб не було ескалації.
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04.02.2025 10:45 Відповісти
Нехай вже летить на Марс,разом з рудим поціновувачем "золотого дощу" від козлорилих хвойд.
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04.02.2025 10:29 Відповісти
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04.02.2025 10:31 Відповісти
Written: 1974
Lyrics: N. Dobronravov
Music: A. Pakhmutova

И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди.
И Ленин - такой молодой,
И юный Октябрь впереди!
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04.02.2025 10:50 Відповісти
Хто з них кого "танцює"?
Мабуть таки ілона трампакса
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04.02.2025 10:31 Відповісти
Тесла уже просела в Европе, думаю допи*тся до того, что продавать свои машины в Европе будет крайне сложно. Трамп уйдет и потом начнутся у маска "движухи")
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04.02.2025 10:38 Відповісти
на кожну хитросраку теслу знайдеться зікр з різьбою.
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04.02.2025 10:43 Відповісти
Миллиарды победили Конституцию
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04.02.2025 10:42 Відповісти
самий час, сусідам відібрати свої ісконні території.
мексиці техас, нью мехіко, арізону, каліфорнію. канаді великі озера. алясці вибороти незалежність.
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04.02.2025 10:47 Відповісти
От мені цікаво, чи це не корупція: вклав 288 млн. в президента майбутнього - отримав допуск до державної маємниці та повноваження держслужбовця!! Світ зовсім з розуму спав!
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04.02.2025 10:53 Відповісти
Треба було, Держдеп, перейменувати в Офіс прИзидента і назначити головою маска...
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04.02.2025 10:57 Відповісти
Олігархія в всій їй красі.Ну не буде красти прямо,а просто виділить сотні мільярдів на колонізацію Марса(слухав експертів з цією галузі-в найблищі 30 років це наукова фантастика при нинішному розвитку технологій).В Маска вже плани купити велику кіностудію в голівуді-кіно і німці
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04.02.2025 11:00 Відповісти
***** , ZEkloun , Tromb , chto u nih obsheie ? 🤔
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04.02.2025 11:09 Відповісти
Олігархат підім'яв Америку...
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04.02.2025 11:51 Відповісти
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04.02.2025 11:55 Відповісти
 
 