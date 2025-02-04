Судитимуть окупаційного "директора" біосферного заповідника "Асканія-Нова" на Херсонщині

Слідство встановило, що обвинувачений, діючи у змові з представниками природних заповідників рф, незаконно передав рідкісних і зникаючих тварин, які перебували під охороною держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Спеціалізованих екологічних прокуратур Офісу Генпрокурора та Херсонської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно так званого "директора" біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф. Е. Фальц-Фейна. Його обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

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Що встановило слідство?

За даними слідства, серед переданих тварин – по дві особини зебри Чапмана, бізона американського, оленя Давида, коня Пржевальського (виду, занесеного до Червоної книги України).

Також він організував вивезення трьох особин сірої української породи великої рогатої худоби та десяти особин зебри Чапмана до парку левів "Тайган" у тимчасово окупованому Криму.

Загальна сума завданих збитків становить 85,2 млн грн.

Зазначається, що незаконна передача тварин є воєнним злочином розграбування та порушенням ст. 33 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення, а також ст. 28 і 56 IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі.

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Спеціальне досудове розслідування здійснювалося ГУНП в Херсонській області.

"Асканія-Нова"

Біосферний заповідник "Асканія-Нова" – провідна природоохоронна науково-дослідна установа міжнародного значення, включена до міжнародної мережі біосферних резерватів за програмою ЮНЕСКО та захищена Гаазькою конвенцією від розграбування.

Нагадаємо, у серпні очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявляв, що російські загарбники розграбували заповідник "Асканія-Нова", який розташований в окупованій Херсонській області.