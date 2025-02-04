В неділю ми втратили велику генеруючу потужність, - Галущенко

Українська енергетика внаслідок обстрілу, що відбувся 2 лютого поточного року, втратили велику генеруючу потужність.

Про це міністр енергетики України Герман Галущенко заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Єдине, що впливає - це наслідки атак. На жаль ці атаки відбуваються кожного дня. Я хочу вам сказати, що в неділю ми втратили велику генеруючу потужність", - сказав Галущенко.

Він зазначив, що рівень пошкодження об'єкта суттєвий і поки незрозуміло, скільки часу знадобиться для його відновлення.

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Однак, за його словами, незважаючи на те, що пошкоджень об'єктів енергетики досить багато, енергосистема продовжує працювати, і необхідності відключати побутових споживачів немає.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що сьогодні екстрені відключення світла запроваджено у восьми регіонах України.