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В неділю ми втратили велику генеруючу потужність, - Галущенко

Удари по енергетиці

Українська енергетика внаслідок обстрілу, що відбувся 2 лютого поточного року, втратили велику генеруючу потужність.

Про це міністр енергетики України Герман Галущенко заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Єдине, що впливає - це наслідки атак. На жаль ці атаки відбуваються кожного дня. Я хочу вам сказати, що в неділю ми втратили велику генеруючу потужність", - сказав Галущенко.

Він зазначив, що рівень пошкодження об'єкта суттєвий і поки незрозуміло, скільки часу знадобиться для його відновлення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не змінює свого завдання знищити українську енергетику. Постачання ППО не має припинятися, - Зеленський

Однак, за його словами, незважаючи на те, що пошкоджень об'єктів енергетики досить багато, енергосистема продовжує працювати, і необхідності відключати побутових споживачів немає.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що сьогодні екстрені відключення світла запроваджено у восьми регіонах України.

Автор: 

енергетика (2615) Галущенко Герман (540) відключення світла (1097)


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Топ коментарі
+26
А ракет вдарити по підстанцях навколо моцкви немає?
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04.02.2025 16:05 Відповісти
+19
Да. Я этот вопрос задаю уже давно. У нас Зеленский рассказывал и показывал о куче новых дальнобойных ракет. Почему мы не видим результатов их применения? Сейчас в рашку зашли приличные морозы. Почему не ударить по их объектам энергетики чтобы замерзла вся инфраструктура? Где ракеты из видосиков?
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04.02.2025 16:24 Відповісти
+18
Паляниця не для того робилась, а щоб відосік потужний запилять.
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04.02.2025 16:14 Відповісти
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А ракет вдарити по підстанцях навколо моцкви немає?
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04.02.2025 16:05 Відповісти
Паляниця не для того робилась, а щоб відосік потужний запилять.
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04.02.2025 16:14 Відповісти
Да. Я этот вопрос задаю уже давно. У нас Зеленский рассказывал и показывал о куче новых дальнобойных ракет. Почему мы не видим результатов их применения? Сейчас в рашку зашли приличные морозы. Почему не ударить по их объектам энергетики чтобы замерзла вся инфраструктура? Где ракеты из видосиков?
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04.02.2025 16:24 Відповісти
Ви ж самі чудово відповіли на своє питання -- "Но это все не с нашим "величайшим". У него в голове уже выборы и он борется с Порохом, которого считает большим врагом. Вот така херня."
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04.02.2025 16:43 Відповісти
Порошенко для хрипуна не "больший" враг, а единственный, это если про личности. А если в общем, то у него враги еще украинский народ и украинская армия.
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05.02.2025 13:40 Відповісти
+100500.
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05.02.2025 14:22 Відповісти
Десь писали нещодавно, що наша балістика поки що не відповідає поставленим вимогам, тому чекаємо
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04.02.2025 16:50 Відповісти
Так "Паляниця" - это же КР, а не баллистика.
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04.02.2025 17:22 Відповісти
Так, але балістика надійніша, тим паче що її минулого року теж піарили.
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04.02.2025 17:25 Відповісти
Ну, Штормы и Скальпы - совсем не баллистика, а кошмарят пи@аров будь здоров. А баллистику нам обещали еще к контрнаступлению 2023. Даже Гусева за провал отправили послом. Но воз и поныне там. И бить надо всем, что уже есть в наличии, а не ждать когда появится супер оружие. Дроны +КР нанесут больше вреда и разрушений чем удар одними дронами. Видимо пока нечем.
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04.02.2025 17:33 Відповісти
Щоб кацапи серіал ;Свати; заборонили?
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04.02.2025 16:56 Відповісти
Обстріл ракетами вабщета був 1 лютого в суботу. Хоча какая разніца
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04.02.2025 16:07 Відповісти
Так готують до здорожчення ЕЕ..зараз почнуть під кожний обстріл волати, що всьо пропало..а з позавчора вже потроху рубільниками гратись почали - періодично вимикають на 2-5 хвилин..
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04.02.2025 16:14 Відповісти
на 2-5 хвилин немає сенсу вимикати. Може то у вас розетка дома глюче?
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04.02.2025 16:15 Відповісти
а може и не втратили,кто ж вам правду скажет,ну пока с електрохарчуванням все норм,да и 90% паверов и станций в китае мы 2 года назад выкупили
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04.02.2025 16:08 Відповісти
Електрохарчування... М-м-м... Звучить смачно
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04.02.2025 16:51 Відповісти
Уявляю собі " Електроїдальню".
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04.02.2025 17:09 Відповісти
Просто російська калька. Українською абсолютно не звучить. Можливо, електропостачання було б доречніше.
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04.02.2025 17:20 Відповісти
Це із серії коли російський ,,відік,, став ,,бачик,,
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04.02.2025 17:22 Відповісти
Електроживлення.
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04.02.2025 18:17 Відповісти
а вам. ************, платять компенсацію за зайву хромосому?
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04.02.2025 16:14 Відповісти
Шмяк Напишіть путіну заяву на компенсацію. А якщо відосік на колінах запишете, компенсує гарантовано.
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04.02.2025 16:46 Відповісти
Шмяк Ракети запускає путін, а Галущенко повинен гроші платити
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04.02.2025 16:44 Відповісти
Шмяк Напишіть заяву в СБУ, хай Галущенко затримають як співучасника. На Цензорі навіщо ви пишете? Пишіть в СБУ
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04.02.2025 17:02 Відповісти
Так 2 лютого ніяких ракетних обстрілів не було .
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04.02.2025 16:13 Відповісти
Так про ракети ніхто і не писав
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04.02.2025 18:54 Відповісти
то як втратили?
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05.02.2025 02:55 Відповісти
Подумайте
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05.02.2025 03:01 Відповісти
Як бачимо що якщо ми не б'ємо по рашистській енеггосистемі то це не означає що рашисти не будуть бити по нашій. Тому хватить стидатись і лупіть по рашистах в найболючіше місце
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04.02.2025 16:15 Відповісти
Я уже писал недавно. Да, у нес есть способ закончить войну на свою пользу. Максимально склонить на свою пользу. Для этого прямо сейчас нужно начинать бить дальнобойными ракетами вглубь рашки. Массово, в сочетании с дронами. Теми самыми ракетами, про которые Зеля нам рассказывает и показывает. Пресловутыми "Паляницами" в том числе. В средней полосе рашки восточнее масквы зашли сильные морозы. Вот и нужно брать тактику ***** и бить по объектам энергетики и "гасить" их узловые подстанции. Ракеты будет сбивать их криворукое ПВО, где оно еще есть. Ракеты будут падать на дома, на социалку, куда попало. Но без энергии и тепла замерзнут их города, станут их предприятия. Наступит коллапс. Нужно создать максимально "мертвую" зону в европейской части рашки насколько хватит дальности наших ракет.

Но это все не с нашим "величайшим". У него в голове уже выборы и он борется с Порохом, которого считает большим врагом. Вот така херня.
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04.02.2025 16:30 Відповісти
Поки читав першу частину Вашого допису, хотів відповісти: "А чи поділяє Вашу думку пан український Черчіль?"... А у другій частині свого допису Ви вже дали відповідь на моє питання
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04.02.2025 16:35 Відповісти
ну что ж мы изверги и звери какие? а что скажут союзники? мы же люди, а не нелюди!
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04.02.2025 18:19 Відповісти
(гундосо):
"Мы не ваюем с мирным населением. А расийская энергосистема -- это объект мирной жизнедеятельности."

Якось так, мабуть
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04.02.2025 16:39 Відповісти
У нас зараз мало засобів для знищення на декількох напрямках. Ну от і доводиться спершу бити по нафті та військовим обєктам. До кацапської енергетики черга дійде. Колись.
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05.02.2025 02:48 Відповісти
Є один членограй,котрий кожен день гундосі відосики пише:треба посилити ППО, треба домовлятися про надання систем ППО від партнерів.Гроші на укриття мільярдами на укриття освоювали і що...
Потім ви компенсуєте підняттям тарифів,промовляючи:"В Європі скільки коштує кВт,а у нас дешево".Тільки ціна кВт електроенергії відносно пенсій і заробітних плат-дешевше ніж в Україні
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04.02.2025 16:15 Відповісти
Наєв, точно він? Може Наєм? Методичку уважніше треба дивитись...
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04.02.2025 16:20 Відповісти
От незрозуміло: чому іноді пишуть "Наєв", а іноді "Наєм" ?
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04.02.2025 16:31 Відповісти
Ой, вибачаюсь. Зараз видалю коментар і виправлю прізвище.
Дякую.
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04.02.2025 16:39 Відповісти
читать учитесь внимательно методичку...не спешите
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04.02.2025 16:23 Відповісти
Герман Галущенко - Міністр втрати енергогенеруючої потужності України.
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04.02.2025 16:20 Відповісти
Точно, а ***** друг,) ви вже тут таку ***** несете.
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04.02.2025 16:30 Відповісти
На почитай про свого друга: https://www.bbc.com/ukrainian/features-56862000.amp
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04.02.2025 16:46 Відповісти
У вас же 1010 рівнів захисту збудовано,підораси квартальні? Ще тариф піднять хочете? А по кацапській енергетиці бить вашими,нібито існуючими ракетами ніяк?
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04.02.2025 16:36 Відповісти
По кацапской энергетике запретил бить Ермак
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04.02.2025 16:47 Відповісти
Стидаюсь спитати: а що, Наєм не захистив його трьома рівнями? І як він (Наєм) себе почуває? Вже в буцегарні? А гроші, що були виділені на захист, вже знайшли? Чи такими дріб'язками не займаєтесь? А от Байден кудись подів 100млрд долярів (за словами найвеличнішого) - ото проблема! Залужний послав дєрьмака за русскім воєнним корабльом - майже катастрофа! Порошенко й досі не сидить - крах реальності! То вони в усьому винні, а в ОПі - одні д'Артаньяни
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04.02.2025 16:41 Відповісти
От почитаєш коментарі і , складається враження, що один Галущенко винен, а ***** й рашисти тут нідочого. Неможливо захистити енергетику габіонами та сітками - потрібно всі підстанції й електростанції й ЛЕП переносити під землю, але на це навіть у США немає потрібної суми, не кажучи вже про нас.
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04.02.2025 16:45 Відповісти
імбецилам, це не цікаво.
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04.02.2025 17:00 Відповісти
Зєлєбобам підняли вартість електроенергії, хочуть напарити добудову атомних енергоблоків на кацапських б/у реакторах, замість захисту існуючих, а вони ще більше готові яйка лизати Галущенку - другу Деркача.
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04.02.2025 17:41 Відповісти
Чому електро станціям і досі не збдуівали бомбосховища
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04.02.2025 16:47 Відповісти
Куди йдуть ті 2,5/7грн з кожного кіловата?
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04.02.2025 17:03 Відповісти
Тарас Бульба Якби Європа нам не надавала грошей на відновлення енергетики, то і 10гр. нас не врятують
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04.02.2025 17:13 Відповісти
А это обязательно озвучивать в СМИ, наверное хотят порадовать рашистов?

Ну нельзя же опускаться до такого идиотизма!
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04.02.2025 17:29 Відповісти
Краще б ми втратили самого Галущенко який є великим генератором корупції в енергетиці.
Але, нажаль, не трапилось.
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04.02.2025 18:08 Відповісти
По витратах теж мінус,три десятка сіл і Покровськ,Часік,Торецьк.
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05.02.2025 10:05 Відповісти
 
 