В неділю ми втратили велику генеруючу потужність, - Галущенко
Українська енергетика внаслідок обстрілу, що відбувся 2 лютого поточного року, втратили велику генеруючу потужність.
Про це міністр енергетики України Герман Галущенко заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Єдине, що впливає - це наслідки атак. На жаль ці атаки відбуваються кожного дня. Я хочу вам сказати, що в неділю ми втратили велику генеруючу потужність", - сказав Галущенко.
Він зазначив, що рівень пошкодження об'єкта суттєвий і поки незрозуміло, скільки часу знадобиться для його відновлення.
Однак, за його словами, незважаючи на те, що пошкоджень об'єктів енергетики досить багато, енергосистема продовжує працювати, і необхідності відключати побутових споживачів немає.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що сьогодні екстрені відключення світла запроваджено у восьми регіонах України.
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Но это все не с нашим "величайшим". У него в голове уже выборы и он борется с Порохом, которого считает большим врагом. Вот така херня.
"Мы не ваюем с мирным населением. А расийская энергосистема -- это объект мирной жизнедеятельности."
Якось так, мабуть
Потім ви компенсуєте підняттям тарифів,промовляючи:"В Європі скільки коштує кВт,а у нас дешево".Тільки ціна кВт електроенергії відносно пенсій і заробітних плат-дешевше ніж в Україні
Дякую.
Ну нельзя же опускаться до такого идиотизма!
Але, нажаль, не трапилось.