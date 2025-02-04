На фронті відбулося 54 боєзіткнення, найбільше ворог атакує на Покровському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Від початку доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 54 бойових зіткнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ситуація на півночі

Сьогодні від ворожих артилерійських обстрілів з території росії постраждали райони населених пунктів Велика Писарівка, Дмитрівка Сумської області та Михальчина Слобода Чернігівської області.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку сьогодні російські окупанти намагалися штурмувати оборонні рубежі українського війська у районі Вовчанська, наші захисники відбили атаку росіян. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Уди та Салтине.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та Лозова, на даний час два боєзіткнення тривають.

Бойові дії на Донбасі

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дві атаки на позиції українців поблизу Ямполівки та Діброви. Наразі точиться бій.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника в районах Часового Яру та Ступочок, одне боєзіткнення триває дотепер.

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На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах Торецька та Щербинівки, де Сили оборони відбили шість штурмів російських підрозділів, наразі триває одне боєзіткнення.

З початку доби на Покровському напрямку противник вже здійснив 22 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Котлиного, Удачного, Успенівки, Андріївки та Дачного. Сили оборони стримують натиск і на даний час відбили 17 атак противника. Втрати ворога уточнюються.

На Новопавлівському напрямку за сьогоднішній день українські воїни відбили дві атаки окупаційної армії в районах Розливу та Зеленівки.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку дві атаки загарбників відбиті українськими оборонцями поблизу Новосілки. Також ворог завдав авіаційних ударів по Гуляйполю, скинувши шість керованих авіаційних бомб.

На Оріхівському напрямку наші захисники успішно відбили одну спробу ворога просунутися вперед в напрямку населеного пункту Новоданилівка.

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Операція ЗСУ у Курській області РФ

На Курщині українські захисники відбили дев’ять атак загарбників, одне боєзіткнення триває. Крім того, ворог завдав 34 авіаційні удари, скинувши 52 керовані авіабомби, застосовував некеровані авіаракети та здійснив 225 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Ситуація на інших напрямках

На Сіверському та Придніпровському напрямках противник активних дій не проводив.