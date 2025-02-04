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Новини Війна
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Буданов заперечив, що війська КНДР відійшли з фронту на Курщині: близько 8 тис. досі воюють

Війська КНДР не відійшли з Курщиниі. Заява Буданова

Голова ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що близько 8 тисяч найманців КНДР продовжують воювати на Курщині.

Про це він заявив у коментарі військовому виданню The War Zone, передає Цензор.НЕТ.

За словами очільника ГУР МО, на лінії фронту в Курській області все ще воюють близько 8 тисяч північнокорейців, хоча останніми днями їх активність зменшилася через значні втрати.

Буданов сказав, що інформація в ЗМІ про те, що війська з КНДР не помічали на передовій тижнями, є "помилковою".

"Нам потрібно почекати деякий час, щоб побачити, чи є реальні зміни, чи це просто зниження активності на кілька днів", - сказав він.

Читайте: СБУ розслідує витік "слів" Буданова на закритому засіданні ВР про "загрозу існуванню України", - ЗМІ

РФ вивела військових КНДР з позицій на Курщині

Раніше видання The New York Times повідомило, що північнокорейських найманців, які воювали на боці РФ проти Сил оборони України на Курщині, вивели з лінії фронті після великих втрат.

У Силах спеціальних операцій ЗСУ підтвердили, що на Курщині близько 3 тижнів не фіксують присутність північнокорейських найманців.

Розвідка Південної Кореї заявила, що війська КНДР кілька тижнів не беруть участі в боях у Курській області.

Читайте: КНДР відправить Росії понад 100 артсистем, які створювалися для знищення військ Південної Кореї, - The Telegraph

Автор: 

Буданов Кирило (495) війна (1436) КНДР (1252)


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Топ коментарі
+9
Довбаний цирк на чолі з клоуном
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04.02.2025 17:28 Відповісти
+6
вірного солдата зе!шобли білецького вперто пихають в конкуренцію залужному.
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04.02.2025 17:41 Відповісти
+5
Хтось триндить. Розвідка Південної Кореї чи Буданов.
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04.02.2025 17:30 Відповісти
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ті ж самі мішки із мівіною на підвіконні... Фото уже було (раритетне)
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04.02.2025 17:27 Відповісти
Довбаний цирк на чолі з клоуном
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04.02.2025 17:28 Відповісти
буданов - то ще те джерело «достовірної» інформації!
Вже б якось домовились, що казати - пішли чи не пішли?
Для чого все робиться?
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04.02.2025 17:30 Відповісти
Хтось триндить. Розвідка Південної Кореї чи Буданов.
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04.02.2025 17:30 Відповісти
що не кажіть, але без естонської розвідки не розібратися!
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04.02.2025 17:48 Відповісти
Звичайно, корейці! Буданга не триндить, буданга працює. Це всі інші голови розвідок у світі інтерв'юшки роздають і ************ обіцяти каву у Криму, а буданга їм сказав як відрізав:"Не кажи гоп, поки не перескочиш", вони і замовкли.
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04.02.2025 18:30 Відповісти
ЗЕблдота списала вже з претендентів Єрмаковлади- вже Усик на третьому місці перед ЗЕ
Значить таки Буданов таємний агент Бурби та Червіснкого
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04.02.2025 17:38 Відповісти
вірного солдата зе!шобли білецького вперто пихають в конкуренцію залужному.
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04.02.2025 17:41 Відповісти
...так ще й цього- політтехнолог ГАЙДАЙ канал Ахмєтки-Кремля ФАБРИКА НОВИН добряче стараються , але отримають там на таку !!! реакцію...
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04.02.2025 17:46 Відповісти
для чого позоритися тому. хто вже закінчив війну в Україні давно і каву смакує в українському Криму?
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04.02.2025 17:37 Відповісти
Його зараз хейтять й ЗЕботи й патріоти - СПРАВЖНІЙ РОЗВІДНІК ?
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04.02.2025 17:41 Відповісти
ГОГІЛАШВІЛІ людина Авакова (як й Білецький),а про Буданова... Так його МАРАФЕТ ПЕРЕСТАВ ПІАРИТИ
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04.02.2025 17:58 Відповісти
«Залишається тригером для Єрмака». Звільнення Буданова можуть дотиснути і запропонувати йому іншу посаду - Забеліна
10 січня радіо НВ
це радіо від ЗЕ-олігархату , зажди було занадто ,,, Власник чех ФІАЛА , який УП .Й тому вірити занадто не треба , але з другого боку- вони з Пінчуком в упряжці, а той лиже Трампу на тому ж рівні що й СОРОСЯТНИЦІ , котру трампісти ненавидять...
Й зараз буде дуже помітно як й куди почне хитатися оця найнезавуальованіша ЗЕколона олігархату ЗЕЛЕНСЬКОГО . Ахметівська то головна була й є ПРихована в кабміні й сам Єрмак - то АХМЕТОВ +КРЕМЛЬ .
Пінчук завжди був дуже гнучким - згадайте як на кожен Майдан вилазив першим ...
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04.02.2025 18:17 Відповісти
Лічно провіряв. Ось і не могли знайти, був в розвідці.
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04.02.2025 17:38 Відповісти
Нікуди ті війська не відійшли, їх просто вже більшість знищили, а решта відкотилась в тил кацапстану!
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04.02.2025 17:44 Відповісти
То немає, то є...
Якийсь серіал - "Невловимі косоокі месники"...
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04.02.2025 17:56 Відповісти
А чи знає Буданов , що у нього в ГУР є такі полковники ?

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.instagram.com/instakiev/p/DB4rKjXNJpF/&ved=2ahUKEwjp9-zvsqqLAxUpFhAIHfhOD8oQFnoECEcQAQ&usg=AOvVaw0GvgG0xFLoXdrZUUA8eVe0

Євген Червоненко повернувся, та дослужився до полковника.

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04.02.2025 18:08 Відповісти
З шезлонга в Ялті не дуже видно..Ще й кава в руці.
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04.02.2025 18:10 Відповісти
При цьому Зеленський припустив, що бригади з КНДР, відведені зараз із лінії зіткнення, ймовірно, окупанти можуть відновити та пустити знову у бій.
3го лютого інтерв'ю Associated Press заявив президент України Володимир Зеленський.

4-го лютого чуємо Буданова - Буданов сказав, що інформація в ЗМІ про те, що війська з КНДР не помічали на передовій тижнями, є "помилковою".

СЦАРЮ ПЄРЄЧІТ?
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04.02.2025 18:32 Відповісти
Міняйте вже цього довбой@ба. Тупо набрид. Нове рило з казочками може ще проканає.
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04.02.2025 18:08 Відповісти
Якщо поміняють то на довбо,але в квадраті, тепер така традиція в країні.
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04.02.2025 19:28 Відповісти
А прикольная работа..... Раз в день вылез ,пропатякал сколько ракет у срашки осталось и сколько корейцев воюет и можно целый день пончики хавать (А ещё можно интервью раздавать и рассказывать кто и когда спас Киев, или загадочно улыбаться когда в срашке бомжи помойку по пьянке подпалят
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04.02.2025 18:12 Відповісти
Щоб ЗМІ не розпускали плітки, треба більш мовчати, а не оголошувати спростування або щось казати з натяками. А якщо робиться навпаки, це означає лише одне - владі потрібна не ЄДНІСТЬ, а Відчай та Підозра.
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04.02.2025 18:12 Відповісти
Ему Яжнелох хероя присвоил за ликвидацию кивы. Поэтому и держат ... Других успехов за два года за бабой Будангой не водится ..Ещё сотню хлопцев погубил посылая их на острова флаги устанавливать что бы гундосый в своём видосике в сотый раз заявил -Що Крым цэ Украина
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04.02.2025 18:16 Відповісти
Это ему гражданин расии и по совместительству сожитель его жены гогилашвили лично доложил ??????
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04.02.2025 18:19 Відповісти
Комусь потрібно давно зіткнутися. Або жувати.
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04.02.2025 18:26 Відповісти
...зАткнутися...
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04.02.2025 18:27 Відповісти
А як же південно-корейська розвідка?
Вона ж вранці потужно і незламно казала, що нема...
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04.02.2025 18:46 Відповісти
буданга, як там кава в Криму ,..чмо ти зельоне ?
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04.02.2025 19:08 Відповісти
 
 