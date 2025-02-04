Буданов заперечив, що війська КНДР відійшли з фронту на Курщині: близько 8 тис. досі воюють

Голова ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що близько 8 тисяч найманців КНДР продовжують воювати на Курщині.

Про це він заявив у коментарі військовому виданню The War Zone, передає Цензор.НЕТ.

За словами очільника ГУР МО, на лінії фронту в Курській області все ще воюють близько 8 тисяч північнокорейців, хоча останніми днями їх активність зменшилася через значні втрати.

Буданов сказав, що інформація в ЗМІ про те, що війська з КНДР не помічали на передовій тижнями, є "помилковою".

"Нам потрібно почекати деякий час, щоб побачити, чи є реальні зміни, чи це просто зниження активності на кілька днів", - сказав він.

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РФ вивела військових КНДР з позицій на Курщині

Раніше видання The New York Times повідомило, що північнокорейських найманців, які воювали на боці РФ проти Сил оборони України на Курщині, вивели з лінії фронті після великих втрат.

У Силах спеціальних операцій ЗСУ підтвердили, що на Курщині близько 3 тижнів не фіксують присутність північнокорейських найманців.

Розвідка Південної Кореї заявила, що війська КНДР кілька тижнів не беруть участі в боях у Курській області.

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