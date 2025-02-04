Буданов заперечив, що війська КНДР відійшли з фронту на Курщині: близько 8 тис. досі воюють
Голова ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що близько 8 тисяч найманців КНДР продовжують воювати на Курщині.
Про це він заявив у коментарі військовому виданню The War Zone, передає Цензор.НЕТ.
За словами очільника ГУР МО, на лінії фронту в Курській області все ще воюють близько 8 тисяч північнокорейців, хоча останніми днями їх активність зменшилася через значні втрати.
Буданов сказав, що інформація в ЗМІ про те, що війська з КНДР не помічали на передовій тижнями, є "помилковою".
"Нам потрібно почекати деякий час, щоб побачити, чи є реальні зміни, чи це просто зниження активності на кілька днів", - сказав він.
РФ вивела військових КНДР з позицій на Курщині
Раніше видання The New York Times повідомило, що північнокорейських найманців, які воювали на боці РФ проти Сил оборони України на Курщині, вивели з лінії фронті після великих втрат.
У Силах спеціальних операцій ЗСУ підтвердили, що на Курщині близько 3 тижнів не фіксують присутність північнокорейських найманців.
Розвідка Південної Кореї заявила, що війська КНДР кілька тижнів не беруть участі в боях у Курській області.
Будь ласка, зачекайте...
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Вже б якось домовились, що казати - пішли чи не пішли?
Для чого все робиться?
Значить таки Буданов таємний агент Бурби та Червіснкого
10 січня радіо НВ
це радіо від ЗЕ-олігархату , зажди було занадто ,,, Власник чех ФІАЛА , який УП .Й тому вірити занадто не треба , але з другого боку- вони з Пінчуком в упряжці, а той лиже Трампу на тому ж рівні що й СОРОСЯТНИЦІ , котру трампісти ненавидять...
Й зараз буде дуже помітно як й куди почне хитатися оця найнезавуальованіша ЗЕколона олігархату ЗЕЛЕНСЬКОГО . Ахметівська то головна була й є ПРихована в кабміні й сам Єрмак - то АХМЕТОВ +КРЕМЛЬ .
Пінчук завжди був дуже гнучким - згадайте як на кожен Майдан вилазив першим ...
Якийсь серіал - "Невловимі косоокі месники"...
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.instagram.com/instakiev/p/DB4rKjXNJpF/&ved=2ahUKEwjp9-zvsqqLAxUpFhAIHfhOD8oQFnoECEcQAQ&usg=AOvVaw0GvgG0xFLoXdrZUUA8eVe0
Євген Червоненко повернувся, та дослужився до полковника.
3го лютого інтерв'ю Associated Press заявив президент України Володимир Зеленський.
4-го лютого чуємо Буданова - Буданов сказав, що інформація в ЗМІ про те, що війська з КНДР не помічали на передовій тижнями, є "помилковою".
СЦАРЮ ПЄРЄЧІТ?
Вона ж вранці потужно і незламно казала, що нема...