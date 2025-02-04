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Новини
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Верховний Суд залишив у силі вирок Сальдо - 15 років ув’язнення за державну зраду, - прокуратура

сальдо

Верховний Суд України залишив у силі вирок гауляйтеру Херсонщини Володимиру Сальдо, засудженому до 15 років позбавлення волі за державну зраду, колабораціонізм і заперечення збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Суд встановив, що Сальдо, будучи депутатом Херсонської міської ради VIII скликання, свідомо перейшов на бік окупантів, очолив незаконний орган влади - так звану "військово-цивільну адміністрацію Херсонської області" та сприяв його функціонуванню.

Крім того, він добровільно надав своє житло російським військовим, підтримував рішення та дії держави-агресора, заперечував факт окупації частини території України.

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Верховний Суд визнав кваліфікацію дій Сальдо правильною та погодився з призначеним йому покаранням. Провадження розглядалося в порядку спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia).

Вирок передбачає 15 років позбавлення волі, конфіскацію майна та заборону обіймати керівні посади на 15 років.

Що передувало?

Нагадаємо, Сальдо з 2002 до 2012 року обіймав посаду міського голови Херсона. У 2012 році його обрали народним депутатом України від "Партії регіонів". Був заступником голови Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики. 2014 року Сальдо голосував за так звані закони 16 січня, які стали реакцією тодішньої влади на протести громадян.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Сальдо перейшов на бік окупантів. 26 квітня 2022 року в тимчасово окупованому на той час Херсоні російські війська "призначили" нових керівників-колаборантів: "голову обласної адміністрації" Володимира Сальдо та "голову міської адміністрації" Олександра Кобця.

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25 серпня 2023 року Мінекономіки повідомило, що основні активи проросійського колаборанта Володимира Сальдо, його колишньої дружини та доньки було стягнуто в дохід держави. За рішенням суду Уряд прийняв рішення передати майно родини зрадника в управління Фонду державного майна України.

8 листопада 2023 року суд виніс вирок так званому "голові військово-цивільної адміністрації Херсонської області" Володимиру Сальдо. Його визнано винним у державній зраді.

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Автор: 

Верховний Суд (1193) ув’язнення (116) Сальдо Володимир (81)


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Топ коментарі
+8
Такі особи як Сальдо і Баліцкій мали б вже давно згнити... Чомусь пристрелили блазня Ківу, а справжніх, реально лютих упирів залишають в живих...
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04.02.2025 17:57 Відповісти
+6
Протестую !

Підсудний заслужив на "Самокат" !

.
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04.02.2025 17:58 Відповісти
+5
Засудили ? Що волати всім БРАВО ??? Зачекайте, а хто привів його до влади ... за його рученьки ? Чому в Україні кожен другий високопосадовець - ЗРАДНИК ? Хтось задумався ? Бо "наївний" українець обирає собі владу ВУХАМИ. Мабуть, вони й є віслючі ! Хто більш наобіцяє або намалює країну мрій, той переможе "черчилля", який мудро сказав "Я не обіцяю вам нічого, крім крові й поту!". Такого всі наші "наївні" українці на стадіоні ОСВИСТАЛИ ! І цистерни багнюки вилили б. Краще "віслюкам" слухати солодкі казки й пускати слині від задоволення ! А сьогодні всі плескають, бо засудили ЧЕРГОВОГО, й не останнього.
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04.02.2025 18:08 Відповісти
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Верховний Суд ? може ще по Януковичу засідають ?
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04.02.2025 17:47 Відповісти
с єтих станеться)
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04.02.2025 17:53 Відповісти
Протестую !

Підсудний заслужив на "Самокат" !

.
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04.02.2025 17:58 Відповісти
Фоторушниця якась. Залишилось впіймати і вручити вирок
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04.02.2025 18:14 Відповісти
В нас немає Верховного суду. Як в принципі немає Судової гілки влади згідно Конституції. Просто імітація. Роблять вигляд що судді. Гроші. Гроші. Гроші.
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04.02.2025 18:06 Відповісти
Такі особи як Сальдо і Баліцкій мали б вже давно згнити... Чомусь пристрелили блазня Ківу, а справжніх, реально лютих упирів залишають в живих...
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04.02.2025 17:57 Відповісти
бо в цих упирів охорона по роті орків-автоматчиків

ну то ніц, жорна української історії мелят повільно, але впевнено.
своє смертю ці уроди не помруть....

.
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04.02.2025 18:01 Відповісти
Проблема в тому що ці упирі досі мають широкі корупційні звязки у владі України. Тому таких потрібно знищувати в першу чергу.
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04.02.2025 18:05 Відповісти
Блазень ківа був трішки туповатий....і міг почати говорити...правду та неправду....

а воно ДУЖЕ багато знало...про авакова, вибори, та раду...Верховну раду...

тому воно мусіло здохнути...ТЕРМІНОВО здохнути....
а з цих двох адептів руZZкого міра можна ще й грошики покачати...

ось-таке у нас ЗЕ-кривосуддя....
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04.02.2025 19:17 Відповісти
"Вирок передбачає 15 років позбавлення волі, конфіскацію майна та заборону обіймати керівні посади на 15 років."

Тобто, якщо він відсидить 15 років (що малоймовірно), то вийде "на свободу с чістой совєстью" і зможе "обіймати керівні посади"? Дивні справи твої, господи!
А взагалі то, заочно, його можуть хоч розстріляти. Всі сміються. Сальдо теж.
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04.02.2025 18:02 Відповісти
Якщо Сальдо пришле смс суддям що він "віртуально повісився" то "паржом вмєстє".
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04.02.2025 18:07 Відповісти
Беззаконники щось та вирішили про беззаконника.
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04.02.2025 18:03 Відповісти
Засудили ? Що волати всім БРАВО ??? Зачекайте, а хто привів його до влади ... за його рученьки ? Чому в Україні кожен другий високопосадовець - ЗРАДНИК ? Хтось задумався ? Бо "наївний" українець обирає собі владу ВУХАМИ. Мабуть, вони й є віслючі ! Хто більш наобіцяє або намалює країну мрій, той переможе "черчилля", який мудро сказав "Я не обіцяю вам нічого, крім крові й поту!". Такого всі наші "наївні" українці на стадіоні ОСВИСТАЛИ ! І цистерни багнюки вилили б. Краще "віслюкам" слухати солодкі казки й пускати слині від задоволення ! А сьогодні всі плескають, бо засудили ЧЕРГОВОГО, й не останнього.
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04.02.2025 18:08 Відповісти
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №1040/2006 Про відзначення державними нагородами України
Нагородити орденом «За заслуги» II ступеня
САЛЬДО Володимира Васильовича - Херсонського міського голову
Президент України Віктор ЮЩЕНКО 6 грудня 2006 року
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04.02.2025 18:16 Відповісти
ТО Й ЩО ? З 2006 року народ не побачив хто цей сальдо за такий час ? Я можу помилитись в оцінці людини у короткочасному періоді. Але час завжди зриває маски з ШОУМЕНА ! І бовдури ті, хто цим не цікавиться.
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04.02.2025 18:40 Відповісти
На твій погляд, якій кількості (цифра) населення України подобається жити в російській окупації?
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04.02.2025 19:51 Відповісти
На мій погляд я не маю морального права вирішувати, що подобається українцям. Я маю право лише сказати вголос ЩО не подобається мені в українЧИКАХ.
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04.02.2025 22:20 Відповісти
Гніда зі своєю сім'єю давно втік з Херсона , а наші судді
тільки роздуплились
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04.02.2025 18:32 Відповісти
а наші "судді"
тільки роздуплились...
ось-таке у нас ЗЕ-кривосуддя....
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04.02.2025 19:18 Відповісти
 
 