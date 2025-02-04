Верховний Суд залишив у силі вирок Сальдо - 15 років ув’язнення за державну зраду, - прокуратура
Верховний Суд України залишив у силі вирок гауляйтеру Херсонщини Володимиру Сальдо, засудженому до 15 років позбавлення волі за державну зраду, колабораціонізм і заперечення збройної агресії РФ.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Суд встановив, що Сальдо, будучи депутатом Херсонської міської ради VIII скликання, свідомо перейшов на бік окупантів, очолив незаконний орган влади - так звану "військово-цивільну адміністрацію Херсонської області" та сприяв його функціонуванню.
Крім того, він добровільно надав своє житло російським військовим, підтримував рішення та дії держави-агресора, заперечував факт окупації частини території України.
Верховний Суд визнав кваліфікацію дій Сальдо правильною та погодився з призначеним йому покаранням. Провадження розглядалося в порядку спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia).
Вирок передбачає 15 років позбавлення волі, конфіскацію майна та заборону обіймати керівні посади на 15 років.
Що передувало?
Нагадаємо, Сальдо з 2002 до 2012 року обіймав посаду міського голови Херсона. У 2012 році його обрали народним депутатом України від "Партії регіонів". Був заступником голови Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики. 2014 року Сальдо голосував за так звані закони 16 січня, які стали реакцією тодішньої влади на протести громадян.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії Сальдо перейшов на бік окупантів. 26 квітня 2022 року в тимчасово окупованому на той час Херсоні російські війська "призначили" нових керівників-колаборантів: "голову обласної адміністрації" Володимира Сальдо та "голову міської адміністрації" Олександра Кобця.
25 серпня 2023 року Мінекономіки повідомило, що основні активи проросійського колаборанта Володимира Сальдо, його колишньої дружини та доньки було стягнуто в дохід держави. За рішенням суду Уряд прийняв рішення передати майно родини зрадника в управління Фонду державного майна України.
8 листопада 2023 року суд виніс вирок так званому "голові військово-цивільної адміністрації Херсонської області" Володимиру Сальдо. Його визнано винним у державній зраді.
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Підсудний заслужив на "Самокат" !
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ну то ніц, жорна української історії мелят повільно, але впевнено.
своє смертю ці уроди не помруть....
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а воно ДУЖЕ багато знало...про авакова, вибори, та раду...Верховну раду...
тому воно мусіло здохнути...ТЕРМІНОВО здохнути....
а з цих двох адептів руZZкого міра можна ще й грошики покачати...
ось-таке у нас ЗЕ-кривосуддя....
Тобто, якщо він відсидить 15 років (що малоймовірно), то вийде "на свободу с чістой совєстью" і зможе "обіймати керівні посади"? Дивні справи твої, господи!
А взагалі то, заочно, його можуть хоч розстріляти. Всі сміються. Сальдо теж.
Нагородити орденом «За заслуги» II ступеня
САЛЬДО Володимира Васильовича - Херсонського міського голову
Президент України Віктор ЮЩЕНКО 6 грудня 2006 року
тільки роздуплились
тільки роздуплились...
ось-таке у нас ЗЕ-кривосуддя....