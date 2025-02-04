З 2023 року жодне кримінальне провадження в НАБУ по жодному "крахобору" на ринку дронів не добігло до оголошення підозри, - журналіст Ніколов

Колишній детектив Андрій Денисюк, який займався розслідуванням корупції у сфері закупівель дронів Держспецзв'язку, вирішив звільнитись з НАБУ через проблеми з можливістю проводити розслідування. Скандал у січні відбувся саме тоді, коли міжнародний аудит проводить перевірку роботи директора Бюро Семена Кривоноса.

Про це повідомив журналіст Юрій Ніколов у колонці "УП", передає Цензор.НЕТ.

"На прощання він написав листа своїм ексколегам з описом ситуації. Цей лист потрапив у ЗМІ і став вже другим свідченням проблем в НАБУ після того, як влітку про злив матеріалів заявив інший детектив. За результатом літнього скандалу, було усунуто від посади першого замдиректора НАБУ Гізо Углаву. Але зрештою нікого не покарали (в справі були задіяні й інші співробітники Бюро – з "таємного" підрозділу і Управління внутрішнього контролю). Тому той детектив-викривач звільнився. І ось тепер з шумом пішов другий детектив", - пише він.

Він зазначає, що це відбулося на тлі, коли міжнародний аудит проводить перевірку роботи директора НАБУ Семена Кривоноса.

"Тож недивно, що керівництво НАБУ миттєво влаштувало офрек для переконання десятків журналістів у тому, що це сам Денисюк безтолковий, не так щось розслідував. Я теж був на тому офреці – це був шакалячий експрес проти людини, яка наважилась показати велетенську проблему в Бюро. І участь у ньому взяло все керівництво НАБУ – від директора до керівників головних підрозділів", - розповідає журналіст.

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НАБУ досі не оголосило підозр фігурантам "крахобору" на ринку дронів

Ніколов розповідає, що виробництво дронів під час повномасштабного вторгнення 2022 року "стало найбільшою можливістю для екстрадоходів".

"Тому уряд хоч для якогось обмеження апетитів у 2023 році зробив дві речі. З одного боку обмежив офіційний рівень маржі на дронах 25% від собівартості. А другою – впровадив експертизу цієї собівартості, яку мав затверджувати один з експертів КНДІСЕ Рувіна. Але це виявилось повноцінним фуфлом", - наголошує він.

Цей експерт, за словами журналіста, для експертизи китайських дронів дивився на ціни інтернет-магазинів, обраних на власний розсуд та виставляв ціни.

"Це призвело до повної вакханалії у 2023 році. Тоді детектив Денисюк займався іншою корупційною справою в сфері ІТ. І йому в рамках тієї справи потрапили в руки переписки людей з середовища Мінцифрийі ДССЗЗІ щодо дронів. І там були фрази накшталт "Докинули на цей дрон". Детектив подивився на фінансові проводки по "цьому дрону", побачив нормальний такий "обнал" і пішов з цим гамузом до начальства.

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Однак далі почались "хождєнія-броженія", результатом яких стала… відсутність будь-яких активних дій НАБУ щодо конкретного виробника, якому "докинули на цей дрон". Також цілком очевидно, що хтось з Бюро проінформував про це зацікавлені сторони, оскільки цей виробник дронів дуже швидко проявив ініціативу за зниження свого дрона майже вдвічі", - зазначає він.

За його даними, у 2024 році Мінцифри отримала економії ще на 2 млрд грн, загалом близько 4,5 млрд грн загальної економії, з якої більша частина – "це стартова удача з двох імпортерів китайського й одного українського виробника".

"На жаль, в НАБУ вирішили, що ці 4,5 мільярди є достатнім результатом. Директор НАБУ Семен Кривонос в колонці для "Української правди" так і написав про "фокус на чинних корупційних схемах, коли ми зупиняємо їх не ретроспективно, а буквально тут і зараз". Ця формула несе в собі відсутність пошуку і покарання грішників. З 2023 року жодне кримінальне провадження в НАБУ по жодному іншому крахобору на ринку дронів не добігло до оголошення підозри", - пише Ніколов.

Відтак, за його словами, НАБУ стало дуже схожим на "будь-яке з правоохоронних відомств, яке має на меті не боротьбу з корупцією, а хвастощі щодо показників, які межують з "обілєчуванням" фігурантів".

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"Це коли твою справу розвалюють по дорозі, або дають можливість укласти угоду "гріши - плати- і гріши далі". А ти дякуєш не передякуєш. Або ще гірше – НАБУ тупо розучилось працювати і втратило хижацький інстинкт, ставши таким собі райвідділком, де ганяють мух і рахують штрафи на бабусь за торгівлю в переході. Чи надибають в реєстрі у когось шось незадеклароване. Чи отримають пожертву для розробки з СБУ", - наголошує він.

Контракт ДПСУ й участь НАБУ

Але, на його думку, НАБУ має всі можливості довести, що "хоче вилікуватися".

"Для цього просто треба показати результат. Не словом, а ділом... Прямо зараз в руки детективам пливе крупна риба. Це скандально відомий контракт прикордонників з польським посередником "Лехмар" на 23 млрд грн. Ці гроші міністр оборони Умєров наприкінці 2024 року відібрав у власної "Агенції оборонних закупівель" і віддав людям Дейнека на освоєння...

"І у детективів є проста і примітивна можливість з’ясувати які ціни були у всіх контрактах з "Лехмаром" і який там відсоток виконаних поставок. І оскільки заднім числом ціни і кількості в контрактах вже не зміниш, то можна просто порівняти ціни боєприпасів в цих контрактах ДПСУ з цінами в контрактах, які в ті ж періоди часу укладала "Агенція оборонних закупівель" Безрукової. І перевірити факт поставки. Бо нагадаю ще раз. Польський "Лехмар" виявився близьким до організаторів схеми "Львівського арсеналу", які ще при Резнікову взяли у Міноборони 1,5 мільярда на снаряди і не привезли нічого", - додав він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що детектив НАБУ Андрій Денисюк, який займався розслідуванням зловживань на закупівлях дронів Держспецзв'язку, звільнився з Бюро.

Директор НАБУ Семен Кривонос прокоментував звинувачення з боку ексдетектива Бюро Андрія Денисюка, який казав про неналежне розслідування розкрадань на закупівлях дронів для проєкту "Армії дронів".