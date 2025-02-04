Від початку доби на Покровському напрямку 32 боєзіткнення, ще 4 атаки росіян тривають, - Генштаб

На даний час відбулося 80 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському, Торецькому напрямках та на Курщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку ворог атакував неподалік Вовчанська, завдав авіаудару по Козачій Лопані.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня шість разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Загризового, Петропавлівки та Лозової.

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку ворог двічі атакував в районах Ямполівки та Діброви. Наші воїни зупинили всі атаки загарбників.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили шість атак противника в районах Часового Яру, Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог провів 10 наступальних дій на позиції наших військ в районах Торецька та Щербинівки. Авіація противника завдала удару по Костянтинівці.

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Від початку доби ворог 32 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах Миролюбівки, Променя, Котлиного, Удачного, Успенівки, Андріївки та Дачного. Наші підрозділи відбили 28 атак, чотири боєзіткнення триває дотепер.

За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 146 осіб вбитими та пораненими, до того ж знищено 12 автомобілів, 2 мотоцикли, два засоби супутникового зв’язку та дві антени зв’язку; також наші захисники пошкодили автомобіль та дві артилерійські системи ворога.

Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку за сьогоднішній день українські воїни відбили дві атаки окупаційної армії в районі Розливу та Зеленівки.

На Гуляйпільському напрямку три атаки загарбників відбиті українськими оборонцями поблизу Новосілки. Також ворог завдав авіаційних ударів по Гуляйполю та Новополю.

На Оріхівському напрямку наші захисники успішно відбили одну спробу ворога просунутися вперед в районі населеного пункту Новоданилівка.

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Курський напрямок

На Курському напрямку українські захисники відбили 11 ворожих атак. Крім того, ворог завдав 46 авіаційних ударів, скинувши 67 КАБів, шість разів застосовував некеровані авіаційні ракети, здійснив 365 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Сіверському та Придніпровському напрямках противник активних дій не проводив.

Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 118-ї окремої механізованої бригади та 126-ї окремої бригади територіальної оборони, які ефективно знищують ворога, завдають йому непоправних втрат в живій силі та техніці.

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