УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11288 відвідувачів онлайн
Новини
14 505 174

Палестинці мають покинути Сектор Гази, - Трамп

Руйнування у Секторі Гази

Палестинці мають покинути Сектор Гази, Йорданія та Єгипет повинні прийняти біженців з регіону. 

Про це заявив президент США Дональд Трамп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.

За його словами, у палестинців немає іншого виходу, окрім як залишити Газу. Він також висловив бажання, щоб сусідні країни - Йорданія та Єгипет взяли на себе переміщених палестинців.

"Якби у них була можливість переїхати - або великою групою, або різними меншими групами - щоб подбати про майже 2 мільйони людей. Я думаю, що вони були б у захваті від цього", - сказав він.

"Я не знаю, як (палестинці. - Ред.) можуть хотіти залишитися в Газі... Це місце для знесення. Вони (там. - Ред.), тому що у них немає альтернативи. А що у них є? Зараз це велика купа уламків. Ви бачили фотографії? Ви там були? Хто може так жити? Дуже небезпечно. Скрізь стріляють. Бомбардування всюди - з обох сторін", - заявив американський лідер.

Також читайте: Реалізація принципу двох держав, Ізраїлю та Палестини, є єдиним шляхом до миру, - МЗС України

 Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Трамп хоче взяти Сектор Гази під контроль США і не виключає можливість введення туди американських військ.

Автор: 

Палестина (72) Сектор Гази (189) Трамп Дональд (6129)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+47
А можна так щодо ватників з Донбасу?
показати весь коментар
05.02.2025 07:25 Відповісти
+20
"Не всіх дурних війна вбила...". Хай селить у себе - десь в Арізоні... А Йорданія "в гробу їх бачила" - після того, як вони, у неї, зробили спробу держперевороту і захоплення влади... Єгипет - тієї самої думки... Сектор Газа - його територія. І ізраїльтяни не раз пропонували Єгипту забрать його назад - але разом з "палестинцями". Так єгиптяни "відбивалися руками і ногами"...
показати весь коментар
05.02.2025 07:33 Відповісти
+19
"Зараз це велика купа уламків. Ви бачили фотографії? Ви там були? Хто може так жити? Дуже небезпечно. Скрізь стріляють. Бомбардування всюди - з обох сторін" Ще і нам таке запропонує.
показати весь коментар
05.02.2025 07:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
На свій "рівень" аргументації" глянуть не пробував? Підраховано - щоб переписать вручну ОДИН екземпляр Біблії, людина повинна трудиться не менше РОКУ!!! Хороші "фальсифікатори"...
показати весь коментар
05.02.2025 14:56 Відповісти
Так я ж Вам і кажу: офіційна версія про ручне переписування біблії протягом тисяч років до Гуттенберга - то люта маячня. Створив колектив авторів, за кілька років, та одразу віддали в типографію Гуттенбергу. Всьо.
показати весь коментар
05.02.2025 15:56 Відповісти
Санітарів на форум! Негайно!!!
показати весь коментар
05.02.2025 16:37 Відповісти
Ніт.
показати весь коментар
05.02.2025 13:23 Відповісти
А хто с казав, що "філістимляни" - це араби? Весь пласт мусульманської релігійної літератури говорить, що пророк Мухамед був з племені корейшитів. І це плем"я до 5 століття кочувало по Аравійському півострову. До чого тут "Палестина"?
показати весь коментар
05.02.2025 15:15 Відповісти
Я мав на увазі, що ******* палестинці це "обараблені" колишні філістімляни. За співзвучністю назви.
показати весь коментар
05.02.2025 19:16 Відповісти
Траплялося мені колись, що близько половини мають походження з Єгипту й близько половини з Саудівської Аравії.
показати весь коментар
05.02.2025 20:54 Відповісти
Не держава Ізраіль штучно створена по підсумкам другої світової. По-ходу по-підсумкам третьої вона зникне.
показати весь коментар
05.02.2025 10:41 Відповісти
Так , все як ви зрозуміли тільки навпаки
показати весь коментар
05.02.2025 08:17 Відповісти
навпаки, це зірка давида догори дригом?
показати весь коментар
05.02.2025 08:24 Відповісти
Скорее как гуцулы в Украине. У палестинцев уникальный диалект арабского и они жили на этой территории веками
показати весь коментар
05.02.2025 08:56 Відповісти
Pontius Pilatus, др. -греч. Πόντιος Πιλάτος; родился около 12 года до н. э., Апруций, Римская империя - умер после 37 года) - римский префект Иудеи c 26 по 36 год, из всаднического сословия.

так це тільки дві тисячі двадцять п'ять років підтвердженої історії, для простолюдинів.
показати весь коментар
05.02.2025 09:03 Відповісти
Первісна батьківщина арабів - Центральна й Південна Аравія. Згідно з месопотамським історичним свідченням їхні племена почали відокремлюватися від решти семітських народів не раніше I тис. до нашої ери.
показати весь коментар
05.02.2025 09:19 Відповісти
У заяві після зауважень Трампа Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії повторило свою давню позицію про те, що воно не візьме на себе зобов'язання нормалізувати відносини з Ізраїлем без гарантій палестинської держави.

"Саудівська Аравія продовжуватиме свої невпинні зусилля щодо створення незалежної палестинської держави зі столицею в Східному Єрусалимі, і не встановлюватиме дипломатичних відносин з Ізраїлем без цього", - йдеться у заяві.
показати весь коментар
05.02.2025 07:49 Відповісти
куди встиг влізти самозакоханий ананіст трамп, йому всюди настукали по його наглій рудий пиці.
мексика, канада, данія, араби.
ще і європа, щось там готує.
тільки китай в лоб зустрів.
показати весь коментар
05.02.2025 07:53 Відповісти
Це лише у довбиків так, всюди куди він вліз поки мав успіх.
показати весь коментар
05.02.2025 08:42 Відповісти
Покищо вся його стратегія це створити проблему і героїчно її вирішити. Але трампобобікам таке подобається. Дучі *****
показати весь коментар
05.02.2025 11:33 Відповісти
Штати багато панькаються з саудитами.
показати весь коментар
05.02.2025 07:53 Відповісти
візьми їх до себе в штати
показати весь коментар
05.02.2025 07:54 Відповісти
Оце так заява. А в США не хоче забрати всіх із Сектора Газа? Чому їх має забирати Єгипет чи Йорданія? Хто знає, що в нього в голові по відношенню до України, можливо і нас скаже покинути якусь частину території? У наріду 73% вже пів року була одна надія, не на Боневтіка, а на Трампа, дочекалися?
показати весь коментар
05.02.2025 07:56 Відповісти
Трамп сам не знає, що він завтра робитиме... Це - авантюрист, що не здатен продумувать наслідки своїх дій на віддалене майбутнє... Таких людей в Україні називають "погода"... Бо міняють свої настрої так само, як погода... Теща у мене така була - ніколи не вирахуєш, що їй в голову наступної миті, "бахне"...
показати весь коментар
05.02.2025 08:03 Відповісти
Маразматик, сер.
показати весь коментар
05.02.2025 08:05 Відповісти
Гірше ІДІОТА може буть "ІДІОТ З ІНІЦІАТИВОЮ"...

Ми зазнаємо втрат унаслідок непередбачуваних дій якоїсь недорікуватої істоти, яка на цьому нічого не виграє, і насправді нічого не здобуває від того, що створює нам проблеми, труднощі або шкоду. Ніхто не може знати, зрозуміти чи пояснити, чому ця безглузда істота робить те, що вона робить. По суті, пояснення тут і немає - або, точніше, є тільки одне пояснення: істота, про яку йдеться, - тупа.

Автор: професор Берклі https://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_M._Cipolla Карло М. Чіполла
показати весь коментар
05.02.2025 08:09 Відповісти
Якраз про нинішню Україну
показати весь коментар
05.02.2025 08:52 Відповісти
Саме це я й "пророчив" ще перед другим туром виборів... Але мене слухать не хотіли...
показати весь коментар
05.02.2025 08:56 Відповісти
Дивним чином, щодо своєї кишені вони зовсім не тупі. Це стосується й Трампа теж.
показати весь коментар
05.02.2025 21:00 Відповісти
Так, в нього схожі заяви щодо України. Наче він казав щось типу того, що Україна має відмовитися від східних областей бо там наче все зруйновано та заміновано
показати весь коментар
05.02.2025 09:51 Відповісти
В Рашку їх))
показати весь коментар
05.02.2025 08:02 Відповісти
Так так араби Гази повинні її покинути. І 40 років бродити по Европі.
показати весь коментар
05.02.2025 08:04 Відповісти
ооо....
хай бродять по льодовитій пустелі гренландії.
показати весь коментар
05.02.2025 08:14 Відповісти
"Free Palestine" по Трампівськи
показати весь коментар
05.02.2025 08:10 Відповісти
Дональд, поверни палестинців з США до "рідного краю"!
показати весь коментар
05.02.2025 08:15 Відповісти
Офіс простих рішень, *****. Переселити 2 млн людей, раз плюнути. Війна стій, раз два. Воно реально слабке на голову.
показати весь коментар
05.02.2025 08:25 Відповісти
Україна переселила 3 мільйони людей на Захід, навіть команду віддавати не довелось. А якби відкрили кордони, міг би бути світовий рекорд. Нехай беруть приклад з нас. Можемо їм Зелю виписати на пару років, вони будуть бігти не оглядаючись, через Тису Йордан чи що у них там є.
показати весь коментар
05.02.2025 09:26 Відповісти
Прибацнута **********
показати весь коментар
05.02.2025 09:52 Відповісти
Трамп затягує переговори з ****** по одній причині . Щоб дати час останньому вибити ЗСУ з курщини . І це скоріш чи домовленість чи вимога орди . Поки ми на їх території , у Трампа немає шансів зупинити війну на вигідних умовах для України . Ось і тягне час рудий лис ...
показати весь коментар
05.02.2025 08:26 Відповісти
А знаєте як Трампон припинить війну в Україні? Вони просто перестануть про неї згадувати в своїх змі і для них наступить мир. Офіс простих рішень.
показати весь коментар
05.02.2025 08:30 Відповісти
А що там міжнародне право? Резолюція Ради безпеки ООН? Не чув рижий клоун про таке?
показати весь коментар
05.02.2025 08:34 Відповісти
Він вже вийшов з ООН
показати весь коментар
05.02.2025 10:13 Відповісти
Это уже дичь на уровне депортации крымских татар.
Неудивительно что Трамп в начале полномасштабки называл действия Путина замечательными и гениальными.
показати весь коментар
05.02.2025 08:43 Відповісти
Українців російськомовні теж депортували.
показати весь коментар
05.02.2025 10:47 Відповісти
Трамп служить ізраїлю
показати весь коментар
05.02.2025 09:07 Відповісти
Що за часи настали? Якщо ти бідний і слабкий, то тікай геть зі своєї землі?
показати весь коментар
05.02.2025 09:08 Відповісти
Так то ж не їхня земля, а юдеїв. Це як переселений народ Дамбасса в 30ті роки, тобто етнічні росіяни. У палестинців немає власної унікальної мови, культури, тисячорічної історії, національних костюмів, і ще мільйона речей, які відрізняють націю від понаєхів. От баски наприклад, то зовсім інша справа, то повноцінний народ, і якщо їх захочуть турнути, то буде злочин. А тут трішки по іншому.
показати весь коментар
05.02.2025 09:18 Відповісти
Парадоксально, але паленстинці, кровно, генетично, найбільш споріднені, саме з євреями. Хоча, про це, в Ізраїлі, з політичних міркувань, воліють зайвий раз не згадувати. Просто євреї, зберегли на відміну від них свою національну ідентичність. А паленстинців було зденаціоналізовано, мусульманізовано та арабізовано арабами (араби, як ті самі кацапи, араби всюди робили те саме). А тепер, ті палестинці - всюди зайві. Палестина, це ж не суцільна пустеля, там є добра земля, на котрій люди жили завжди. Там жили предки і ******** палестинців, і ******** євреїв так само. Палестинцям дуже не пощастило опинитися під окупацією арабів.
Так само кацапи (як ті ж араби) захоплювали і захоплюють землі українців, роблять з українців кацапів та кажуть, що українці "не потрібні", і що українців взагалі "вигадали" "лєнін та австрійський генштаб".

Підемо далі, візьмемо Крим. Слухайте, але ж ті ж кримські татари теж були окупантами. В тому ж таки Криму. І той же таки південний берег Криму ще півтисячі років тому був.. готський (готська держава була там більше тисячі років, те ж таки князівство Феодоро). А до того в Криму, так само, жили ті ж самі скіфи - безпосередні предки українців, знову ж таки.
То, виходить, що кримські татари - то зайди, і кацапи правильно робили, що їх депортували, чи як? Складне питання?

Чи, може, ви гадаєте, що палестинське питання простіше? І що палестинці з'явилися в Палестині от саме тоді, коли туди вирішили приїхати євреї, а до того - обходили ту землю десятою дорогою? Це, при тому, що на тій землі весь час жили люди, і за ту землю різні народи воювали весь час?

Просто зараз питання Палестини "вирішують радикально, у силовий спосіб". І приводять аргументи, мовляв, "їх тут не було, вони ніхто, з'явилися незвідки". Добре.
Але, хіба стосовно українців, кацапи чинять не так само, коли знищуть культуру, мову, історію українців, зрештою саміх українців, і кажуть "їх тут не було"?
Або,
Якщо ви заявляєте, що палестинців, треба виселити, "бо їх завезли" (припустимо, що це справді саме так), то, хіба, серби не мають право зачистити від албанців Косово - бо албанці - це зайди, котрих справді завезли ще не так давно до Косова, і які, просто вижили з того Косова сербів? То як щодо Косового?
І хіба українці не мають, так само виселити всіх росіян з України, яких понавозили сюди під час російської окупації? Особливо, під час радянського її періоду?

Я, наприклад, не можу, отак легко розписати вам "дорожню карту", щодо арабо-ізраїльських відносин, питання Палестинської автономії і т.д. Бо треба набагато більше занурюватися в той контекст, набагато більше.
І знаєте, я не дуже люблю арабів. Але, нажаль, за всією логікою, Палестина не виглядає так, наче тисячі років вона була "порожньою", аж до того часу, як туди прийшли/повернулися євреї будувати ******** Ізраїль.
Але, якщо ви говорите, що всіх арабів, палестинців треба депортувати, бо євреям подобається та земля (або, може, тому, що на шельфі біля узбережжя Сектору Газа розвідані великі поклади вуглеводнів?), то яке тоді ви маєте моральне право виступати проти того, що українську землю теж зараз кацапи звільняють від українців, просто тому, що землі і ресурси українців теж хтось був собі там вподобав?

Чи ви думаєте, українське МЗС випадково завжди ставилося дуже обачно щодо подібних питань? Особливо тоді, коли до України практично всі сусіди висувають свої територіальні претензії тільки тому, що свого часу були окупували частину українських земель?

І зараз, такі заяви робить вже Трамп, такими своїми заявами просто відкриває "ящик Пандори", бо, фактично, благословляє зміну кордонів та етнічного складу в силовий спосіб.
Вам від таких заяв не страшно? Бо до того, такою риторикою міг похвалитися хіба що путін.
показати весь коментар
05.02.2025 15:12 Відповісти
Зрештою, є ще Статут ООН, була резолюція того ж таки ООН про створення палестинської арабської держави, інші резолюції, щодо захисту прав людини, щодо норм ведення війни і т.д.
Питання - ми дотримуємося статуту ООН, чи ні?
Якщо - ні, і про це заявляє головний гарант демократії (США), то як тоді Україна може розраховувати що цього ж статуту будуть дотримуватися і щодо України?
Як тоді інші країни можуть розраховувати на захист їх суверенітету і прав? Особливо, коли ці країни не мають надто великої потуги протистояти своїм більшим, агресивнішим сусідам? Їм що, кожній - клепати "брудні" ядерні бомби у себе по підвалах?
показати весь коментар
05.02.2025 15:32 Відповісти
У Ізраїлі є така етнічна меншина - бедуїни, вони кочують пустелею, пасуть свою худобу. Користуються захистом держави Ізраїль, як малий корінний народ, і самі до Їзраїля лояльні. Мені розповідали, що вони так пояснюють походження палестинців: Аллах створив людину, а в допомогу людині він створив верблюда, ну, а з верблюжого лайна були зроблені палестинці.
показати весь коментар
05.02.2025 21:11 Відповісти
Наголовніша цінність Цензору це дописувачі) Матеріали середньо, на них витрачають не дуже багато часу, а от дописувачи вогонь!)

Ну, так, там багато складних питань і в усьому світі багато складних питань. Якщо дивитися з моральної точки зору, захисту прав людини, праві на ідентичність і все таке, то це просто прірва, і знайти там правих і винних, встановити хто має якісь права це нездійсненне завдання.

Я притримуюсь спрощеної позиції: є Народи, а є єтноси, народності, і так далі. Права на певні території з якими вони пов'язані історично, мають лише і виключно народи. Ми виключені з цих спірних питань назавжди, бо ми є народ, як і росіяни, французи, данці, і так далі. У нас є мова і ця мова була у вжитку тисячу років тому, власна грошова одиниця, герб, прапор, унікальні костюми, розпис, вишивка, традиції, художники і поети. У нас була державність, конституція Пилипа Орлика, і дуже багато всього іншого.

Тобто я відмовляю народностям і єтносам у праві вести агресивні наступальні війни. Якщо вони проживають на певній території якусь кількість років, вони мають або вливатися в народ, або принаймні не вести наступальну війну. Я цікавлюсь час від часу історією та побутом Палестини, дивлюсь стріми як живуть люди в Рафаху. Не побачив у вашому дописі згадки про те, що це саме палестинці нанесли удар, внаслідок якого загинуло 1200 мирних людей. Як це вписується по вашому в статут ООН? Хто за це буде відповідати? Потім Хезболла випустила близько 5000 ракет, для маленького Ізраїля, якби у них не було ******** ППО це було б Пекло і руїни. Палестина не тому висіляється, що просто її територія сподобалась комусь більшому, а за злочин. І повірте, за цей злочин відповідає більшість палестинців. Вони 70 років малювали на стінах графіті, що євреїв треба вбивати всіх, безапеляційно, Аллаху Акбар, всюди графіті з Ясіром Арафатом. Вони десятиріччями "не помічали", як у дворах їхніх будинків риють тоннелі і безліч молодиків заносять в ті нори довгі дерев'яні ящики зі зброєю. Та більше того, коли ізраїльтяни штурмували лікарні в яких засіли боєвики, хворі намагались завадити військам і ставали в коридорах, щоб не дати штурмовим групам ліквідувати боєвиків. Вражаюча самовідданість. І саме тому Палестина як територія несе повну відповідальність за розв'язання агресивної війни і має бути розформована. Вони невиправні, будь-яке перемир'я призводить до того, що вони лише накопичують сили для нового удару.
показати весь коментар
05.02.2025 22:26 Відповісти
У Газу ввалили стільки грошей, що те, що вони бідні - виключно їх особиста провина.
показати весь коментар
05.02.2025 09:45 Відповісти
Палестинським понаєхам краще буде в іншому місці. Їх десятиріччями використувують грошові мішки для сліпих і безнадійних атак на Ізраїль. Вони ніколи не виграють, а Ізраїль ніколи не капітулює, тому ця м'ясорубка буде вічна, колесо страждань без будь-яких перспектив. Якщо арабські країни які декларують що вони їх дуже ******* і підримують, приймуть до себе по декілька десятків тисяч кожна, вони їх (палестинців) врятують. Але скоріш за все ніхто не бажає їм добра, всі хочуть їх лише використовувати для тиску на Ізраїль.
показати весь коментар
05.02.2025 09:13 Відповісти
Гренландія - ідеально. 😁
показати весь коментар
05.02.2025 09:31 Відповісти
Марс!
показати весь коментар
05.02.2025 21:12 Відповісти
Справа в тому,що палестинців араби своїми не вважають й приймати зовсім бажання не мають, нехай "рудо-обіссяний" їх наприклад до Техасу переселює,вони будуть раді.
показати весь коментар
05.02.2025 09:15 Відповісти
Ну а Турція наприклад? Вона ледь не в війну лізе за них, от можливість їм допомогти не словом, а ділом.
показати весь коментар
05.02.2025 09:21 Відповісти
Треба розуміти турків,вони все, абсолютно все роблять з вигодою для себе,а на палестинців їм за великим рахунком -начхати.
показати весь коментар
05.02.2025 09:28 Відповісти
Може, паленстинці і не викликають особливих симпатій, але хіба вони не жили на тіх територіях тисячі років?
А тепер, давайте "очистимо від них ту землю" - просто депортуємо їх нафіг (бо так захотів Ізраїль)? Взагалі то- це вже про геноцид. "Ну вас тут побомбили - забирайтеся геть". Трамп закликає до здійснення геноциду?
Доречі, щодо України, в нього та його адміністрації якісь схожі заяви, мовляв, "Україна зруйнована", "Українцям треба поступитися росії" - яка здійснює геноцид українців, масово вбиває українців, катує, депортує і т.д.
Яка буде наступна заява? - "Українці, забирайтеся геть зі своє землі" (бо так бажає росія, Ізраїль, США і т.д.) ?
показати весь коментар
05.02.2025 09:36 Відповісти
Ну так віками було, одні народи приходять, інші сильніші займають їх територію... Араби також там не жили колись... Просто в ******* часи вже якось це змінилось, повертаємся в минуле в кого сильніша армія, того і територія... В майбутньому із зменшенням ресурсів ці процеси будуть більш поширені...

Просто Ізраїлю, мабуть у звязку з роботизацією вже не потрібна буде дешева робоча сила... тому палестинці стали лишні...
показати весь коментар
05.02.2025 09:46 Відповісти
Воно, може, і було, але, зрештою, саме, через великі збитки від війн, була запроваджена певна система, миропорядок, та ж сама Вестфальльська система, інші. загалом, мирове право. Коли просто зібралися і порахували, що, задля спільного блага, вигідніше буде дотримуватися певних усталених норм, аніж їх порушувати. І ті ж таки США, зараз - це та країна, яка, де-факто, найпершою поставлена ці норми захищати. Саме США, найперші декларують та просувають у світі захист міжнародних норм, захист прав людини, демократичні норми і т.д.

Тому, коли про силову зміну кордонів, етнічного складу і т.д. заявляє якийсь тоталітарний Ин, Сі, чи ху2йло, чи якийсь бананановий президент - з цього ніхто особливо не дивується.
А коли про таке вже заявляє головний гарант демократії - США, то це свідчить лише про те, цей гарант дає "картбланш" инам, сі, пуйлу та айатоллам - робити будь-що.
До чого це призведе? До кривавого хаосу в світі? Чи, в США думають, що якщо вони зачинилися в себе на материку, то їх це не торкнеться ніяк?
показати весь коментар
05.02.2025 15:11 Відповісти
Може Трамп там знайшрв корисні копалини, і непогано булоб зачистти від місцевих жителів
показати весь коментар
05.02.2025 10:10 Відповісти
На Гренландії повно вільного місця.
І алеутам не буде сумно вже ніколи. 😁
показати весь коментар
05.02.2025 09:43 Відповісти
Погана звичка - кроїти карту світу помахами шаблі. Може погано скінчитись. І не тільки для палестинців...
показати весь коментар
05.02.2025 09:45 Відповісти
Європі приготуватися до чергової хвилі біженців, які будуть штурмувати кордони ЄС з території Білорусі. Чомусь, на росіссі вони жити не хочуть... )
показати весь коментар
05.02.2025 09:47 Відповісти
США своїх мігрантів вигнала, а хтось повинен прийняти
Сподіваюсь, до нас їх не пришлють
показати весь коментар
05.02.2025 10:07 Відповісти
Залишається лише на те сподіватися...
показати весь коментар
05.02.2025 10:33 Відповісти
Ну шо ж, буде вже реальна війна в ІзраІлє.
показати весь коментар
05.02.2025 10:45 Відповісти
Та хєр там. Ці срані палестинці вже жили шо в Іорданії шо в Єгипті. В обох випадках - терроризували місцеве населення і робили спроби державного перевороту. Так шо іх браття араби скоріш в морі втоплять ніж пустять до себе.
показати весь коментар
05.02.2025 11:05 Відповісти
Когда выбрали Трампа писал что Украине нужно подождать пока Трамп ввяжется во всякие дела и отстанет от Украины. А там у него не будет времени до нас. Вот дела с Газой это пример дел, которые будут отнимать его усилия - так что не надо нам никуда спешить удовлетворять Трампа.
показати весь коментар
05.02.2025 14:34 Відповісти
Сфінкса не витесали, а відлили з бетону, застосуючи опалубку.
показати весь коментар
05.02.2025 17:04 Відповісти
Я і не стверджую, що це араби. Я вважаю, що ******* палестинці це "обараблені" колишні філістімляни. За співзвучністю назв.
показати весь коментар
05.02.2025 19:14 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 