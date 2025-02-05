Палестинці мають покинути Сектор Гази, - Трамп

Палестинці мають покинути Сектор Гази, Йорданія та Єгипет повинні прийняти біженців з регіону.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.

За його словами, у палестинців немає іншого виходу, окрім як залишити Газу. Він також висловив бажання, щоб сусідні країни - Йорданія та Єгипет взяли на себе переміщених палестинців.

"Якби у них була можливість переїхати - або великою групою, або різними меншими групами - щоб подбати про майже 2 мільйони людей. Я думаю, що вони були б у захваті від цього", - сказав він.

"Я не знаю, як (палестинці. - Ред.) можуть хотіти залишитися в Газі... Це місце для знесення. Вони (там. - Ред.), тому що у них немає альтернативи. А що у них є? Зараз це велика купа уламків. Ви бачили фотографії? Ви там були? Хто може так жити? Дуже небезпечно. Скрізь стріляють. Бомбардування всюди - з обох сторін", - заявив американський лідер.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Трамп хоче взяти Сектор Гази під контроль США і не виключає можливість введення туди американських військ.