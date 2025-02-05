Палестинці мають покинути Сектор Гази, - Трамп
Палестинці мають покинути Сектор Гази, Йорданія та Єгипет повинні прийняти біженців з регіону.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.
За його словами, у палестинців немає іншого виходу, окрім як залишити Газу. Він також висловив бажання, щоб сусідні країни - Йорданія та Єгипет взяли на себе переміщених палестинців.
"Якби у них була можливість переїхати - або великою групою, або різними меншими групами - щоб подбати про майже 2 мільйони людей. Я думаю, що вони були б у захваті від цього", - сказав він.
"Я не знаю, як (палестинці. - Ред.) можуть хотіти залишитися в Газі... Це місце для знесення. Вони (там. - Ред.), тому що у них немає альтернативи. А що у них є? Зараз це велика купа уламків. Ви бачили фотографії? Ви там були? Хто може так жити? Дуже небезпечно. Скрізь стріляють. Бомбардування всюди - з обох сторін", - заявив американський лідер.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Трамп хоче взяти Сектор Гази під контроль США і не виключає можливість введення туди американських військ.
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так це тільки дві тисячі двадцять п'ять років підтвердженої історії, для простолюдинів.
"Саудівська Аравія продовжуватиме свої невпинні зусилля щодо створення незалежної палестинської держави зі столицею в Східному Єрусалимі, і не встановлюватиме дипломатичних відносин з Ізраїлем без цього", - йдеться у заяві.
мексика, канада, данія, араби.
ще і європа, щось там готує.
тільки китай в лоб зустрів.
Ми зазнаємо втрат унаслідок непередбачуваних дій якоїсь недорікуватої істоти, яка на цьому нічого не виграє, і насправді нічого не здобуває від того, що створює нам проблеми, труднощі або шкоду. Ніхто не може знати, зрозуміти чи пояснити, чому ця безглузда істота робить те, що вона робить. По суті, пояснення тут і немає - або, точніше, є тільки одне пояснення: істота, про яку йдеться, - тупа.
Автор: професор Берклі https://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_M._Cipolla Карло М. Чіполла
хай бродять по льодовитій пустелі гренландії.
ТисуЙордан чи що у них там є.
Неудивительно что Трамп в начале полномасштабки называл действия Путина замечательными и гениальными.
Так само кацапи (як ті ж араби) захоплювали і захоплюють землі українців, роблять з українців кацапів та кажуть, що українці "не потрібні", і що українців взагалі "вигадали" "лєнін та австрійський генштаб".
Підемо далі, візьмемо Крим. Слухайте, але ж ті ж кримські татари теж були окупантами. В тому ж таки Криму. І той же таки південний берег Криму ще півтисячі років тому був.. готський (готська держава була там більше тисячі років, те ж таки князівство Феодоро). А до того в Криму, так само, жили ті ж самі скіфи - безпосередні предки українців, знову ж таки.
То, виходить, що кримські татари - то зайди, і кацапи правильно робили, що їх депортували, чи як? Складне питання?
Чи, може, ви гадаєте, що палестинське питання простіше? І що палестинці з'явилися в Палестині от саме тоді, коли туди вирішили приїхати євреї, а до того - обходили ту землю десятою дорогою? Це, при тому, що на тій землі весь час жили люди, і за ту землю різні народи воювали весь час?
Просто зараз питання Палестини "вирішують радикально, у силовий спосіб". І приводять аргументи, мовляв, "їх тут не було, вони ніхто, з'явилися незвідки". Добре.
Але, хіба стосовно українців, кацапи чинять не так само, коли знищуть культуру, мову, історію українців, зрештою саміх українців, і кажуть "їх тут не було"?
Або,
Якщо ви заявляєте, що палестинців, треба виселити, "бо їх завезли" (припустимо, що це справді саме так), то, хіба, серби не мають право зачистити від албанців Косово - бо албанці - це зайди, котрих справді завезли ще не так давно до Косова, і які, просто вижили з того Косова сербів? То як щодо Косового?
І хіба українці не мають, так само виселити всіх росіян з України, яких понавозили сюди під час російської окупації? Особливо, під час радянського її періоду?
Я, наприклад, не можу, отак легко розписати вам "дорожню карту", щодо арабо-ізраїльських відносин, питання Палестинської автономії і т.д. Бо треба набагато більше занурюватися в той контекст, набагато більше.
І знаєте, я не дуже люблю арабів. Але, нажаль, за всією логікою, Палестина не виглядає так, наче тисячі років вона була "порожньою", аж до того часу, як туди прийшли/повернулися євреї будувати ******** Ізраїль.
Але, якщо ви говорите, що всіх арабів, палестинців треба депортувати, бо євреям подобається та земля (або, може, тому, що на шельфі біля узбережжя Сектору Газа розвідані великі поклади вуглеводнів?), то яке тоді ви маєте моральне право виступати проти того, що українську землю теж зараз кацапи звільняють від українців, просто тому, що землі і ресурси українців теж хтось був собі там вподобав?
Чи ви думаєте, українське МЗС випадково завжди ставилося дуже обачно щодо подібних питань? Особливо тоді, коли до України практично всі сусіди висувають свої територіальні претензії тільки тому, що свого часу були окупували частину українських земель?
І зараз, такі заяви робить вже Трамп, такими своїми заявами просто відкриває "ящик Пандори", бо, фактично, благословляє зміну кордонів та етнічного складу в силовий спосіб.
Вам від таких заяв не страшно? Бо до того, такою риторикою міг похвалитися хіба що путін.
Питання - ми дотримуємося статуту ООН, чи ні?
Якщо - ні, і про це заявляє головний гарант демократії (США), то як тоді Україна може розраховувати що цього ж статуту будуть дотримуватися і щодо України?
Як тоді інші країни можуть розраховувати на захист їх суверенітету і прав? Особливо, коли ці країни не мають надто великої потуги протистояти своїм більшим, агресивнішим сусідам? Їм що, кожній - клепати "брудні" ядерні бомби у себе по підвалах?
Ну, так, там багато складних питань і в усьому світі багато складних питань. Якщо дивитися з моральної точки зору, захисту прав людини, праві на ідентичність і все таке, то це просто прірва, і знайти там правих і винних, встановити хто має якісь права це нездійсненне завдання.
Я притримуюсь спрощеної позиції: є Народи, а є єтноси, народності, і так далі. Права на певні території з якими вони пов'язані історично, мають лише і виключно народи. Ми виключені з цих спірних питань назавжди, бо ми є народ, як і росіяни, французи, данці, і так далі. У нас є мова і ця мова була у вжитку тисячу років тому, власна грошова одиниця, герб, прапор, унікальні костюми, розпис, вишивка, традиції, художники і поети. У нас була державність, конституція Пилипа Орлика, і дуже багато всього іншого.
Тобто я відмовляю народностям і єтносам у праві вести агресивні наступальні війни. Якщо вони проживають на певній території якусь кількість років, вони мають або вливатися в народ, або принаймні не вести наступальну війну. Я цікавлюсь час від часу історією та побутом Палестини, дивлюсь стріми як живуть люди в Рафаху. Не побачив у вашому дописі згадки про те, що це саме палестинці нанесли удар, внаслідок якого загинуло 1200 мирних людей. Як це вписується по вашому в статут ООН? Хто за це буде відповідати? Потім Хезболла випустила близько 5000 ракет, для маленького Ізраїля, якби у них не було ******** ППО це було б Пекло і руїни. Палестина не тому висіляється, що просто її територія сподобалась комусь більшому, а за злочин. І повірте, за цей злочин відповідає більшість палестинців. Вони 70 років малювали на стінах графіті, що євреїв треба вбивати всіх, безапеляційно, Аллаху Акбар, всюди графіті з Ясіром Арафатом. Вони десятиріччями "не помічали", як у дворах їхніх будинків риють тоннелі і безліч молодиків заносять в ті нори довгі дерев'яні ящики зі зброєю. Та більше того, коли ізраїльтяни штурмували лікарні в яких засіли боєвики, хворі намагались завадити військам і ставали в коридорах, щоб не дати штурмовим групам ліквідувати боєвиків. Вражаюча самовідданість. І саме тому Палестина як територія несе повну відповідальність за розв'язання агресивної війни і має бути розформована. Вони невиправні, будь-яке перемир'я призводить до того, що вони лише накопичують сили для нового удару.
А тепер, давайте "очистимо від них ту землю" - просто депортуємо їх нафіг (бо так захотів Ізраїль)? Взагалі то- це вже про геноцид. "Ну вас тут побомбили - забирайтеся геть". Трамп закликає до здійснення геноциду?
Доречі, щодо України, в нього та його адміністрації якісь схожі заяви, мовляв, "Україна зруйнована", "Українцям треба поступитися росії" - яка здійснює геноцид українців, масово вбиває українців, катує, депортує і т.д.
Яка буде наступна заява? - "Українці, забирайтеся геть зі своє землі" (бо так бажає росія, Ізраїль, США і т.д.) ?
Просто Ізраїлю, мабуть у звязку з роботизацією вже не потрібна буде дешева робоча сила... тому палестинці стали лишні...
Тому, коли про силову зміну кордонів, етнічного складу і т.д. заявляє якийсь тоталітарний Ин, Сі, чи ху2йло, чи якийсь бананановий президент - з цього ніхто особливо не дивується.
А коли про таке вже заявляє головний гарант демократії - США, то це свідчить лише про те, цей гарант дає "картбланш" инам, сі, пуйлу та айатоллам - робити будь-що.
До чого це призведе? До кривавого хаосу в світі? Чи, в США думають, що якщо вони зачинилися в себе на материку, то їх це не торкнеться ніяк?
І алеутам не буде сумно вже ніколи. 😁
Сподіваюсь, до нас їх не пришлють