"Мінська-3" не буде, - Зеленський

"Мінська-3" не буде. Це не є гарантією безпеки для України.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю британському ведучому Пірсу Моргану, передає Цензор.НЕТ.

"Україні потрібні реальні гарантії. НАТО гарантує, що Путін навряд чи вторгнеться знову. НАТО також зміцнює свою власну безпеку завдяки сотням тисяч українських військовослужбовців. Це вкрай важливо для всіх", - зауважив він.

"Навіть для Росії членство України в НАТО є гарантією того, що ми не будемо прагнути помститися військовим шляхом. Натомість ми вирішуватимемо суперечки дипломатично. Ось чому я сказав, що НАТО - це гарантія для всіх, стабільна й економічно вигідна", - додав глава держави.

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Як повідомлялося, Зеленський також заявив, що якщо Україну не візьмуть в НАТО, то нам мають повернути ядерну зброю.