"Мінська-3" не буде, - Зеленський
"Мінська-3" не буде. Це не є гарантією безпеки для України.
Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю британському ведучому Пірсу Моргану, передає Цензор.НЕТ.
"Україні потрібні реальні гарантії. НАТО гарантує, що Путін навряд чи вторгнеться знову. НАТО також зміцнює свою власну безпеку завдяки сотням тисяч українських військовослужбовців. Це вкрай важливо для всіх", - зауважив він.
"Навіть для Росії членство України в НАТО є гарантією того, що ми не будемо прагнути помститися військовим шляхом. Натомість ми вирішуватимемо суперечки дипломатично. Ось чому я сказав, що НАТО - це гарантія для всіх, стабільна й економічно вигідна", - додав глава держави.
Як повідомлялося, Зеленський також заявив, що якщо Україну не візьмуть в НАТО, то нам мають повернути ядерну зброю.
Будь ласка, зачекайте...
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" Мінськ" не підходить,бо там є пункт по виведенню рос.військ.
Хазяїн попросив слугу публічно про це дати знати.
Воно втече кудись в Італію, де в нього вілла, або в Ізраіль, який нікого не видає, а грошей в нього достатно, і хто його звідтіля буде діставати?
були би живими тисячі наших військових і цивільних людей !!
Зелена наволоч не здається 😡
Зараз потрібна згрупованість і мужність,а не якщо б би, ла каби..
Поміж змістовною критикою і критиканством не заблукайте.
Критика - це не тільки про прорахунки, але і шляхи і інструменти, притом конкретні, для ххнього виправлення.
Ви ж готові любу постать змішати з брудом. Так хто ж нас у світі після цього поважати буде?
Замисліться, з якою метою і для кого ви весь цей непотріб крапаєте?
бо вважає , що воно стало набагато багатшим від нього і крутішим ,
а насправді він злодюга і маніпулятор , який нищить Україну
і готується до капітуляціі !!
Прийдеться нам його зупинити !!
Якщо про свого преза без поваги говорити, то що будуть думати про нього і нас наші друзі? Лише у пу будуть шампанське пити.
Це нагадує мені подружжя, що побралися і з порогу стали друг друга лайном поливати.
Я багато з чим була не згодна з презом до... але після вторгнення людожера, він робить все, що в змозі і навіть більше і відповідально.
Зараз треба нагайні проблеми вирішувати, а не кулаками воздух сотрясати.
Потрібна тревезість і поміркованість і раціональність.
Адже, Україна - понад усе!
Все, що зараз гальмує і шкодить спротиву має бути засуджено!
Треба говорити про те, що робити, конкретно робити зараз, а не теревеніти несенитницю.
«Если Трамп хочет прочного мира в Украине» - читать эти благоглупости ну совершенно уже невозможно!
Трамп не хочет прочного мира в Украине. Трамп не хочет ни прочного мира в Украине, ни непрочного мира в Украине, ни войны в Украине, но вообще самой Украины.
Ему глубоко, искренне, от всего сердца полностью насрать на Украину. Вообще.
Его интересует только одно - чтобы «Украинский вопрос» исчез с радаров.
Все.
И то толко потому, чтобы почесать свое собственное эго. Представить себя миротворцем.
А каким образом это произойдет - ему совершенно фиолетово.
Если завтра Путин полностью разнесет Украину и выйдет на польскую границу - Трамп перекрестится, поблагодарит бога, запишет гундявый видосик зачеркнуто твитт - я же вам говорил, что при мне война закончится? Ну, вот она и закончилась - закроет папочку и забудет о том, что такая страна вообще хоть когда-то существовала в ту же самую секунду.
Ему и в целом на Европу-то насрать, а уж на какие-то там дикие восточноевропейские территории третьего мира, населенные какими то там гуннами на лошадях, или галлами, или атиллами, хрен их разберет, где какой-то там кхал выходит на арену в шкурах медведей и с перьями на голове, и потрясает какой-то там позолоченной палицей…
И я вас уверяю: знание про Усика в шкурах - это примерно так девяносто процентов информации об Украине, которые вообще имеются в рыжей башке.
Кстати, этот образ вложили ему вы. На блюдечке принесли.
В обе рученьки.
Чувак на полном серьезе собирается принудить Канаду к миру и провести операцию по возвращению Гренландии в родную гавань - какой, в жопу, «прочный мир в Украине». За восемь океанов в каких-то степях на окраине Европы.
О чем вы вообще.
А это гладенькое меланхоличное *******, советник президента Димочка Литвин, которому Байден все четыре года срал в штаны аж по самую шею, уже закукарекал: ко-ко-ко, представленный Белым домом план неприемлем.
Да ты, *****, чо!!
Да кто бы мог подумать. Вот это неожиданность.
Вот это поворот.
И главное, не предупреждал же никто, а!
Я лично тебя, полупозвоночное, слизняк лубрикантный, предупреждал, когда ты еще в Фейсбуке на меня тонны говна выливал, а я, по наивности своей, думал, что ты просто малолетний дурачок.
Лично всю вашу ************ тусовку, охающую и ахающую от хороших русских и готовых не то, что бесплатно, а еще и приплачивая в любую секунду отсосать любому уборщику из прекрасной «Медузы» - Сергацкова, эта, как её там, Скибницькая? - ну, эта и вправду дура малолетняя, по три раза ей на каждый вопрос отвечал, так и не дошло - кто там у вас еще.
И тут как снег на голову.
Ты смотри.
Оказывается, у Трампа плохой план.
Доброе утро.
Открою вам то, что и так уже всем очевидно. Никакого возврата территорий не будет. Никаких границ девяносто первого. Или даже четырнадцатого. Никаких больше Минских. Никакого НАТО.
То, что Россия уже откусила - останется у России.
В замен она пообещает не откусывать большего.
Все.
Обмен Суджи на Донецк?
Вы серьезно?
У Путина сейчас открываются просто невероятные перспективы. Через пару лет, когда турбулентность достигнет апогея, и всем будет уже вообще на все насрать, кроме себя и сохранения своей страны, можно под шумок откусить Балтию, вернуть Калининград, покошмарить Польшу.
Какая, в жопу, Суджа.
Кому она вообще нахрен сейчас нужна. Её через пару лет можно будет вернуть совершенно спокойно - и никто уже совсем никакого внимания не обратит.
И это только начало.
Что будет потом? А потом сбудется украинская мечта - ********** от нас.
Как только будет подписан мирный договор - вся Европа единодушно просто с невероятным выдохом облегчения ********* от Украины, повернется к ней спиной, задвинет её на самые последние заметочки газет, где-нить рядом с гороскопами и букмекерскими прогнозами, и начнет заниматься своими делами.
Ну, только Польша будет время от времени прыгать из-за спин - эй, ребят, але, проснитесь, тут как бы Путин, фашизм и танки - но её будут старательно не замечать.
И это тоже успехи зеленой небритой быдло-дипломатии в тактичных футболках.
Которой три четверти украинцев в ладошки хлопали.
И об этом тоже предупреждали не раз.
Украинцы, благодаря профессорам уриноофтальмологи, втиравшим им сказки про два-три тижня и кофе в Ялте, поверившие в то, что они являются центром мира, внезапно, в одночасье, останутся один на один со всеми своими проблемами.
Со ВСЕМИ.
А их будет просто ****** сколько. Транши от Запада время от времени будут, конечно - правда, теперь за них будут драть во все щели и каждый цент проверять на коррупцию, что замедлит их выдачу в год по чайной ложке - но ни о какой полномасштабной помощи говорить уже не приходится.
Двадцать, пятьдесят, сто тысяч контингента мировторцев НАТО/ЕС/ООН в Украине как обеспечение прочности мира - *****, ****, кто эту херню придумал вообще?
Кто вам эти розовые сопли в уши вливает сейчас?
Снова?
А украинцы снова в эту ссанину верят. Сейчас, границы откроют, только по опросам - только по опросам! - тридцать процентов от оставшихся двух третьей второй ворлной уедет из страны, от которой теперь останется как раз ровно половина населения - но зато взамен двадцать тысяч Пьеров из ******** встанут и поедут защищать нам хутор Новоселовка Луганской губернии.
Произошло ровно то, о чем и предупреждали. Субъектности потеряна. Что там хочет Зеленский - никого уже не интересует. Что там заявляет его спикер - всем уже плевать.
Будущее Украины будут сейчас решать два человека.
Путин и Трамп.
И чем раньше вы снимите розовые очки - тем менее болезненным будет удар об стену.
Поехавший башкой фюрер и ************ Волосатая Халва.
Господи, где, на каком перекрестке мы ТАК нагрешили…
Впрочем, ответ очевиден.
Риторический вопрос.
И это их решение вам точно не понравится.
Так что мой вам совет.
Готовьтесь заранее.
Хотя бы морально.
Ваш Дед.