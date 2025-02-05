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"Мінська-3" не буде, - Зеленський

Зеленський про Мінськ 3

"Мінська-3" не буде. Це не є гарантією безпеки для України.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю британському ведучому Пірсу Моргану, передає Цензор.НЕТ.

"Україні потрібні реальні гарантії. НАТО гарантує, що Путін навряд чи вторгнеться знову. НАТО також зміцнює свою власну безпеку завдяки сотням тисяч українських військовослужбовців. Це вкрай важливо для всіх", - зауважив він.

"Навіть для Росії членство України в НАТО є гарантією того, що ми не будемо прагнути помститися військовим шляхом. Натомість ми вирішуватимемо суперечки дипломатично. Ось чому я сказав, що НАТО - це гарантія для всіх, стабільна й економічно вигідна", - додав глава держави.

Також читайте: Готовий до переговорів із Путіним, якщо це єдиний шлях до миру в Україні, - Зеленський

Як повідомлялося, Зеленський також заявив, що якщо Україну не візьмуть в НАТО, то нам мають повернути ядерну зброю.

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) членство в НАТО (1743) мінські угоди (2231) війна в Україні (4731)


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Топ коментарі
+67
І ЗЄ-2 теж не буде.
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05.02.2025 09:26 Відповісти
+55
Коли є ОМАН-1
"Мінська-3" не буде, - Зеленський
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05.02.2025 09:27 Відповісти
+55
Бачу що клятий Порошенко до сих пір сере зеленьському в штани. От жеж Барига!!!
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05.02.2025 09:29 Відповісти
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Я понимаю что это звучит странно, но если генерал-инвалид Залужный не будет балотироваться на следущих президентских выборах в Украине то Зеленский вполне может переизбраться на второй срок. Во-первых в его руках админресурс и полная полнота власти , во-вторых есть несколько миллионов украинцев которые с начала войны очень неплохо разбогатели, имеют стабильную работу, доход, льготы и т.д. ( менты, сбушники, некоторые вояки, ТЦК и ихние семьи) - все эти люди вполне могут снова проголосовать за Зе даже если его на публики критикуют. К примеру тот же Стерненко, собирающий ежедневно миллионы гривен донатов на "русоріз" и неизвестно сколько берущий из этой суммы себе в карман - вполне может поддержать Зеленского, кстати он за все время не сказал про него ни одного плохого слова, а паствы у Сереги более 600 тыс. в телеграм канале, то же можно сказать и про Притулу и еще много кого. п.с. Исходя из этой аргументации, Я считаю Владимира Зеленского фаворитом будуших президенстких выборов в Украине, думаю они с Ермаком уговорят Залужного не балотироваться, как когда-то уговорили стать инвалидом.
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05.02.2025 10:31 Відповісти
Саме на це й розраховує дЄрмак. Бо сидіти на ОЧКУ у параші йому зовсім не кортить.
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05.02.2025 10:35 Відповісти
Буде зєлєнський Адін. На бігбордах. По всій Україні. Величність повинна бути величною і БРОСКОЮ В ГЛАЗА !
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05.02.2025 10:33 Відповісти
Наполеончик, ти то звідки знаєш, що накажуть, то й зробиш)))
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05.02.2025 10:34 Відповісти
а що, буде щось ще гірше за "Мінськ-2"??? Скільки окупованих територій відійде ворогу в анексію?
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05.02.2025 10:38 Відповісти
Краще б ЙОГО не стало в Україні !
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05.02.2025 10:43 Відповісти
Да Вова , точно не будет . Будут шашлыки на девятое мая .
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05.02.2025 10:50 Відповісти
Звичайно не буде. Мінські домовленості - взірець дипломатичної роботи з набібалова *****. У вашої зеленої шобли пупок розвʼяжеться таке повторити. Твій рівень - "оман" і шашлики.
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05.02.2025 10:58 Відповісти
Мінська-3" не буде,а оман-2.
" Мінськ" не підходить,бо там є пункт по виведенню рос.військ.
Хазяїн попросив слугу публічно про це дати знати.
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05.02.2025 11:00 Відповісти
яка хер різниця для України і її народу де-саме .в якому місті світу будуть підписувати " зелений мінськ-3".котрий вимазаний кровю українського народу і сотнями тисяч жертв рашистського вбивці"???
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05.02.2025 11:05 Відповісти
Його не спитають, все вирішує Абрамович, як у Стамбулі.
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05.02.2025 11:27 Відповісти
Звичайно не буде. Не здатен Пуйла кинути. І не досягнеш такого рівня ніколи.
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05.02.2025 11:35 Відповісти
Тварині не дає спокою "мінськ", регулярно тупить падлюка, хоча всі притомні добре знають, що за допомогою "мінська" Порох утримував рашистів на шматку лугандона, і далі ні на метр, і наші перебували в нормальних укріпленнях. Зєчмо прийшло і широким жестом почало в односторонньому порядку відводити наших в пусте поле. Падло смарагдове сміє ще щось пиз*іти про "мінськ"😡😡😡
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05.02.2025 11:37 Відповісти
"Зе - кінець" ?
Воно втече кудись в Італію, де в нього вілла, або в Ізраіль, який нікого не видає, а грошей в нього достатно, і хто його звідтіля буде діставати?
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05.02.2025 12:31 Відповісти
Вже зараз бери!
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05.02.2025 14:20 Відповісти
Нагадаю тобі шо Ізраїль вигнав від себе Бєню з його мільярдами! Так шо "не видає", ага
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05.02.2025 14:19 Відповісти
Був би ,, мінськ - 3" ,
були би живими тисячі наших військових і цивільних людей !!
Зелена наволоч не здається 😡
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05.02.2025 12:29 Відповісти
Так обмануть путлера у тебя не получится.
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05.02.2025 13:19 Відповісти
https://x.com/25_andriy/status/1887042031890940201 ЗЕ ще той пустун. Якщо не брехня
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05.02.2025 13:33 Відповісти
Прикро, що у вас тільки негатив та образи і зневіра у всіх і все. Вам в башку не приходила думка про те, що подібнім коментам радіють лише вороги України? Адже, принижати діючого прнза своєї країни - це свідоме приниження крахни і нас усіх. ЗЕ обрали 73% і це факт. Тобто, дивиться на себе коханого у дзеркало! На переправі коней не міняють!
Зараз потрібна згрупованість і мужність,а не якщо б би, ла каби..
Поміж змістовною критикою і критиканством не заблукайте.
Критика - це не тільки про прорахунки, але і шляхи і інструменти, притом конкретні, для ххнього виправлення.
Ви ж готові любу постать змішати з брудом. Так хто ж нас у світі після цього поважати буде?
Замисліться, з якою метою і для кого ви весь цей непотріб крапаєте?
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05.02.2025 13:46 Відповісти
Ти ж готова згруповано і мужньо висіти на стовпі на Хрещатику, разом з усією зєльоной шоблой?
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05.02.2025 14:21 Відповісти
прнза... подібнім, крахни, ххнього... - бульо-бульо, а такого ще не бульо... гаряча людина у висловах, як свiже кiнське ...(самi знаете що).
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05.02.2025 14:33 Відповісти
Зе в кожній темі намагається ****** брудом Петра Олексійовича ,
бо вважає , що воно стало набагато багатшим від нього і крутішим ,
а насправді він злодюга і маніпулятор , який нищить Україну
і готується до капітуляціі !!
Прийдеться нам його зупинити !!
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05.02.2025 13:57 Відповісти
Все правильно, Минск-3 не будет, бо зебил намерен внедрить продажный оманский план. Это и есть его запасной вариант.
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05.02.2025 14:22 Відповісти
Зараз на кону доля країни, а не особистості. Важливо думати над тим, що і як робити, а не білий шум розгоняти, якій лише шкодить головному: врятуватися від руцкого миру!
Якщо про свого преза без поваги говорити, то що будуть думати про нього і нас наші друзі? Лише у пу будуть шампанське пити.
Це нагадує мені подружжя, що побралися і з порогу стали друг друга лайном поливати.
Я багато з чим була не згодна з презом до... але після вторгнення людожера, він робить все, що в змозі і навіть більше і відповідально.
Зараз треба нагайні проблеми вирішувати, а не кулаками воздух сотрясати.
Потрібна тревезість і поміркованість і раціональність.
Адже, Україна - понад усе!
Все, що зараз гальмує і шкодить спротиву має бути засуджено!
Треба говорити про те, що робити, конкретно робити зараз, а не теревеніти несенитницю.
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05.02.2025 15:43 Відповісти
Як же цей дегенерат за..пав своїм 3.14дежем
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05.02.2025 14:00 Відповісти
краше б тебе не було, а були "мінськ-3,4,5,6,7 і так до нескінченності... сиділи б орки бамбаса у себе в резервації"
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05.02.2025 14:13 Відповісти
Про Переяслав-2, вже писали?
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05.02.2025 14:18 Відповісти
Звісно **** що не буде! тепер є розйобана країна і сотні тисяч загиблих цивільних та військових, все за Оман-1
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05.02.2025 14:24 Відповісти
Стамбул-2 будет?
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05.02.2025 14:38 Відповісти
бенино, Нарко ***...ще!!! после Омана, Турции и Парижа это Существо еще открывает свою пасть...
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05.02.2025 14:46 Відповісти
Пацан сказав -пацан зробив! Зе - красава! Володимир Олександрович, що будещ продавати плебсу як перемогу , Стамбул-2 , чи Саудівська Аравія-1 ?
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05.02.2025 15:02 Відповісти
Бабченко: Друзья мои. Пожалуйста. Я вас прошу. Перестаньте. Хватит писать ерунду.
«Если Трамп хочет прочного мира в Украине» - читать эти благоглупости ну совершенно уже невозможно!
Трамп не хочет прочного мира в Украине. Трамп не хочет ни прочного мира в Украине, ни непрочного мира в Украине, ни войны в Украине, но вообще самой Украины.
Ему глубоко, искренне, от всего сердца полностью насрать на Украину. Вообще.
Его интересует только одно - чтобы «Украинский вопрос» исчез с радаров.
Все.

И то толко потому, чтобы почесать свое собственное эго. Представить себя миротворцем.
А каким образом это произойдет - ему совершенно фиолетово.

Если завтра Путин полностью разнесет Украину и выйдет на польскую границу - Трамп перекрестится, поблагодарит бога, запишет гундявый видосик зачеркнуто твитт - я же вам говорил, что при мне война закончится? Ну, вот она и закончилась - закроет папочку и забудет о том, что такая страна вообще хоть когда-то существовала в ту же самую секунду.

Ему и в целом на Европу-то насрать, а уж на какие-то там дикие восточноевропейские территории третьего мира, населенные какими то там гуннами на лошадях, или галлами, или атиллами, хрен их разберет, где какой-то там кхал выходит на арену в шкурах медведей и с перьями на голове, и потрясает какой-то там позолоченной палицей…
И я вас уверяю: знание про Усика в шкурах - это примерно так девяносто процентов информации об Украине, которые вообще имеются в рыжей башке.
Кстати, этот образ вложили ему вы. На блюдечке принесли.
В обе рученьки.

Чувак на полном серьезе собирается принудить Канаду к миру и провести операцию по возвращению Гренландии в родную гавань - какой, в жопу, «прочный мир в Украине». За восемь океанов в каких-то степях на окраине Европы.
О чем вы вообще.

А это гладенькое меланхоличное *******, советник президента Димочка Литвин, которому Байден все четыре года срал в штаны аж по самую шею, уже закукарекал: ко-ко-ко, представленный Белым домом план неприемлем.
Да ты, *****, чо!!

Да кто бы мог подумать. Вот это неожиданность.
Вот это поворот.

И главное, не предупреждал же никто, а!

Я лично тебя, полупозвоночное, слизняк лубрикантный, предупреждал, когда ты еще в Фейсбуке на меня тонны говна выливал, а я, по наивности своей, думал, что ты просто малолетний дурачок.
Лично всю вашу ************ тусовку, охающую и ахающую от хороших русских и готовых не то, что бесплатно, а еще и приплачивая в любую секунду отсосать любому уборщику из прекрасной «Медузы» - Сергацкова, эта, как её там, Скибницькая? - ну, эта и вправду дура малолетняя, по три раза ей на каждый вопрос отвечал, так и не дошло - кто там у вас еще.
И тут как снег на голову.
Ты смотри.

Оказывается, у Трампа плохой план.
Доброе утро.

Открою вам то, что и так уже всем очевидно. Никакого возврата территорий не будет. Никаких границ девяносто первого. Или даже четырнадцатого. Никаких больше Минских. Никакого НАТО.
То, что Россия уже откусила - останется у России.
В замен она пообещает не откусывать большего.
Все.

Обмен Суджи на Донецк?
Вы серьезно?

У Путина сейчас открываются просто невероятные перспективы. Через пару лет, когда турбулентность достигнет апогея, и всем будет уже вообще на все насрать, кроме себя и сохранения своей страны, можно под шумок откусить Балтию, вернуть Калининград, покошмарить Польшу.
Какая, в жопу, Суджа.

Кому она вообще нахрен сейчас нужна. Её через пару лет можно будет вернуть совершенно спокойно - и никто уже совсем никакого внимания не обратит.
И это только начало.

Что будет потом? А потом сбудется украинская мечта - ********** от нас.

Как только будет подписан мирный договор - вся Европа единодушно просто с невероятным выдохом облегчения ********* от Украины, повернется к ней спиной, задвинет её на самые последние заметочки газет, где-нить рядом с гороскопами и букмекерскими прогнозами, и начнет заниматься своими делами.
Ну, только Польша будет время от времени прыгать из-за спин - эй, ребят, але, проснитесь, тут как бы Путин, фашизм и танки - но её будут старательно не замечать.

И это тоже успехи зеленой небритой быдло-дипломатии в тактичных футболках.
Которой три четверти украинцев в ладошки хлопали.
И об этом тоже предупреждали не раз.

Украинцы, благодаря профессорам уриноофтальмологи, втиравшим им сказки про два-три тижня и кофе в Ялте, поверившие в то, что они являются центром мира, внезапно, в одночасье, останутся один на один со всеми своими проблемами.
Со ВСЕМИ.

А их будет просто ****** сколько. Транши от Запада время от времени будут, конечно - правда, теперь за них будут драть во все щели и каждый цент проверять на коррупцию, что замедлит их выдачу в год по чайной ложке - но ни о какой полномасштабной помощи говорить уже не приходится.
Двадцать, пятьдесят, сто тысяч контингента мировторцев НАТО/ЕС/ООН в Украине как обеспечение прочности мира - *****, ****, кто эту херню придумал вообще?
Кто вам эти розовые сопли в уши вливает сейчас?
Снова?

А украинцы снова в эту ссанину верят. Сейчас, границы откроют, только по опросам - только по опросам! - тридцать процентов от оставшихся двух третьей второй ворлной уедет из страны, от которой теперь останется как раз ровно половина населения - но зато взамен двадцать тысяч Пьеров из ******** встанут и поедут защищать нам хутор Новоселовка Луганской губернии.

Произошло ровно то, о чем и предупреждали. Субъектности потеряна. Что там хочет Зеленский - никого уже не интересует. Что там заявляет его спикер - всем уже плевать.
Будущее Украины будут сейчас решать два человека.
Путин и Трамп.

И чем раньше вы снимите розовые очки - тем менее болезненным будет удар об стену.
Поехавший башкой фюрер и ************ Волосатая Халва.
Господи, где, на каком перекрестке мы ТАК нагрешили…
Впрочем, ответ очевиден.
Риторический вопрос.

И это их решение вам точно не понравится.
Так что мой вам совет.
Готовьтесь заранее.
Хотя бы морально.
Ваш Дед.
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05.02.2025 15:40 Відповісти
Факти, що шокують: Як Зеленський і Ко готували Україну до поразки | САУНДЧЕК -- https://www.youtube.com/watch?v=-UGCUYc7rzE
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05.02.2025 15:46 Відповісти
Що ви зараз пропонуєте?
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05.02.2025 16:05 Відповісти
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