УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9553 відвідувача онлайн
Новини
5 187 19

Брінк відреагувала на комбінований удар росіян: пошкоджено станції постачання та трубопроводи

Наслідки обстрілу Куп’янського району 11 лютого 2025 року

Посол Сполучених штатів Америки в Україні Бріджит Брінк заявила, що сьогодні вночі російські окупаційні війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Україну та пошкодили станції постачання та трубопроводи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Брінк написала у соцмережі Х.

Брінк про удар 11 лютого

"За ніч Росія завдала ударів по інфраструктурі України, зокрема в Дніпрі, Полтаві, Харкові, Києві та Львові", -  йдеться в дописі.

За словами Брінк, російські атаки на критичну інфраструктуру нашої країни порушують життєво важливе енергопостачання посеред зими для громадян України.

Комбінований удар 11 лютого

Росія завдала комбінованого удару ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування - загалом 19 крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет - по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавщині. 

Також ворог атакував 124-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Сили ППО збили 57 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів.

Ворог здійснив чергову масовану атаку на обʼєкти енергетики. Пошкоджень зазнали виробничі потужності Групи "Нафтогаз" у Полтавській області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ігнат про сьогоднішню атаку: Майже всі ракети були націлені на газовидобувну промисловість Полтавщини. Є влучання

Автор: 

обстріл (30991) Брінк Бріджит (239) війна в Україні (6273)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
І це на фоні того, що запасів газу в газосховищах найменше за час існування України як незалежної держави. І газ в Європі зараз 600 доларів за тисячу кубів. А чернишов, коли влітку очолював нафтогаз і міг купувати газ по 300 доларів, розповідав, що газу до#єра і більше. Тепер от чи вистачить його до кінця березня. Зате галущенко хоче викупити кацапський непотріб у братів болгар за 600 мільйонів доларів, а ті колись придбали ті реактори вдаічі дешевше. З@їбись, хто не розуміє
показати весь коментар
11.02.2025 12:44 Відповісти
+7
А по трубопроводу дружбі не попали? І де там заяви ************** орбанів і фіцо про енергобезпеку Європи? Короче потрібно херачити по рашистській енернетиці по повній прогармі і не звертати уваги на вищання **************
показати весь коментар
11.02.2025 12:55 Відповісти
+5
якби брінк відреагував наданням додаткової зброї,
булоб краще.
а їх стурбованість вже в сраці сидить.
показати весь коментар
11.02.2025 12:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
навіщо мене якийсь Брінк, якщо препізедент пацює та озвучить усі цифри у кожноденному блювотинні???
показати весь коментар
11.02.2025 12:37 Відповісти
Там приблизно 60% усієї добичі газу в Україні...
показати весь коментар
11.02.2025 12:40 Відповісти
І це на фоні того, що запасів газу в газосховищах найменше за час існування України як незалежної держави. І газ в Європі зараз 600 доларів за тисячу кубів. А чернишов, коли влітку очолював нафтогаз і міг купувати газ по 300 доларів, розповідав, що газу до#єра і більше. Тепер от чи вистачить його до кінця березня. Зате галущенко хоче викупити кацапський непотріб у братів болгар за 600 мільйонів доларів, а ті колись придбали ті реактори вдаічі дешевше. З@їбись, хто не розуміє
показати весь коментар
11.02.2025 12:44 Відповісти
Не нагнітайте, те саме казали що е/е не буде при мінусових температурах. Ох уж ці панікери
показати весь коментар
11.02.2025 12:48 Відповісти
Шкода, шо до Турецького потоку нічо не долітає...
показати весь коментар
11.02.2025 12:46 Відповісти
якби брінк відреагував наданням додаткової зброї,
булоб краще.
а їх стурбованість вже в сраці сидить.
показати весь коментар
11.02.2025 12:48 Відповісти
де Ф16 , чому пропустили крилаті ракети ?
показати весь коментар
11.02.2025 12:48 Відповісти
Полтавська область прифронтова територія де постійне патрулювання літаками небезпечно.
показати весь коментар
11.02.2025 13:05 Відповісти
А навіщо тоді вони потрібні?
показати весь коментар
11.02.2025 13:18 Відповісти
Збивати ракети у західних областях.
показати весь коментар
11.02.2025 13:30 Відповісти
А решта областей чим гірші?
показати весь коментар
11.02.2025 13:32 Відповісти
Я так розумію, що на решті їх самих можуть кацапи збити. Хоча ф16 планувалися, як зброя проти КАБів, але чомусь проти КАБів не працюють.
показати весь коментар
11.02.2025 14:06 Відповісти
А по трубопроводу дружбі не попали? І де там заяви ************** орбанів і фіцо про енергобезпеку Європи? Короче потрібно херачити по рашистській енернетиці по повній прогармі і не звертати уваги на вищання **************
показати весь коментар
11.02.2025 12:55 Відповісти
Якось все дуже "вчасно" для уйопків з нафтогазу, коли їм почали ставити питання де запаси газу, почалися масові обстріли. І ось адо них вже ніхто не буде чіплятись. Ці зелені потвори могли здати всі координати, тільки щоб прикрити свій зад.
показати весь коментар
11.02.2025 12:57 Відповісти
Газосховища на західній Україні знаходяться.
показати весь коментар
11.02.2025 13:01 Відповісти
І що? А видобувають його де? Досить вигороджувати різну шашличну мерзоту.
показати весь коментар
11.02.2025 13:12 Відповісти
Ви казали про запаси газу, відсутність яких зєлєні хочуть списати під обстріл.
Ну так вони не під Полтавою зберігаються.
показати весь коментар
11.02.2025 13:15 Відповісти
Ну так для тупих свідків сватів вони скажуть, що це не перший обстріл, і 5 менеджерам навіть нічого нового не потрібно вигадувати . Видобували і продавали газ в європу, молдову по хз яких цінах, а тепер бачите не вистачає .
Невже не зрозуміла ця примітивна схема, як і все що роблять шашличні пдраси?
показати весь коментар
11.02.2025 19:12 Відповісти
«‎Я думаю, що щось станеться», - Трамп про мирну угоду між Україною і росією.
«Ми досягли величезного прогресу за останній тиждень. Ми говоримо з росіянами та українцями».
П.С.
Товариш Трамп, ці обстріли - це вже прогрес чи нам почекати ще 24 години !?
показати весь коментар
11.02.2025 13:02 Відповісти
 
 