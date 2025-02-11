Брінк відреагувала на комбінований удар росіян: пошкоджено станції постачання та трубопроводи

Посол Сполучених штатів Америки в Україні Бріджит Брінк заявила, що сьогодні вночі російські окупаційні війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Україну та пошкодили станції постачання та трубопроводи.

про це Брінк написала у соцмережі Х.

"За ніч Росія завдала ударів по інфраструктурі України, зокрема в Дніпрі, Полтаві, Харкові, Києві та Львові", - йдеться в дописі.

За словами Брінк, російські атаки на критичну інфраструктуру нашої країни порушують життєво важливе енергопостачання посеред зими для громадян України.

Комбінований удар 11 лютого

Росія завдала комбінованого удару ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування - загалом 19 крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет - по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавщині.

Також ворог атакував 124-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Сили ППО збили 57 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів.

Ворог здійснив чергову масовану атаку на обʼєкти енергетики. Пошкоджень зазнали виробничі потужності Групи "Нафтогаз" у Полтавській області.

