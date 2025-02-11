Україна шукає рішення щодо мит на сталь після указу Трампа про накладення тарифів, - Свириденко
Україна активно працює над пошуком шляхів для вирішення проблеми з митами на сталь, які США запровадять з березня.
Про це повідомила перша заступниця прем'єр-міністра Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ. із посиланням на "ЄП".
Як зазначається, 10 лютого 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ, яким скасував тимчасове звільнення України від мит на імпорт сталі та алюмінію. З 12 березня 2025 року на сталь і вироби з неї, що постачатимуться до США з України, будуть накладені тарифи на рівні 25%.
Зокрема, Трамп зазначив, що від скасування звільнення від мит виграли не українські, а європейські виробники. Імпорт сталі з України в США залишився на рівні 0,5% від загального імпорту, тоді як постачання з ЄС зросли з 11,2% до 14,8%.
"Рішення США із 12 березня запровадити мито на нашу сталь закономірно вплине на металургійну галузь, яка постраждала від російської агресії", - зазначила Свириденко.
За її словами, Мінекономіки України докладає всіх зусиль для того, щоб українська сталь залишалася поза митами США, однак нові умови все ж матимуть значний вплив на сектор.
Свириденко запевнила, що уряд України продовжить активно працювати з міжнародними партнерами для пошуку оптимального рішення до 12 березня.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав 10 лютого указ про запровадження 25%-тарифів на імпорт сталі та алюмінію.
вермішель "тая" та відро "заз".
у мене знову питання!
в україні є сталеливарні комбінати, що належать державі?
чи, все належить ахметову та індусу?
тобто, свириденко дуже переймається за офшори ахметова?
податки потрапляють на кіпрські офшори, а не в казну держави. зарплатня платиться готівкою. з якої теж не платиться ніяких податків.
не буде збуту не буде зарплати. не буде зарплати не буде роботи. не буде роботи не буде компанії. не буде компанії не буде ахметова, котрий крав краде і буде красти, за довго, як ти народився.
це мої герої!
це люди, котрі дають наснаги жити і боротися.
ахметов примітивний бандюган, вбивця і крадій. але хитросракий, тому вижив з 90х, коли всі навколо нього подохли.
да, ще і не відомо, яку роль в його житті зіграло кегебе.
мнє чужого нє надо!
всьо шо помог, всьо маьо!
вєк волі не відать!
кулєба вже там, в сша.
хай налагоджує мережу продажів лопат.
навіть з дерев'яним дрючком, бо дерев у нас млрд.
Як саме?
Так в США теж немає державних виробників сталі, а держава в особі Трампа їх захищає!
Ці питання окремими виробниками не вирішується - тільки на рівні держави !!!