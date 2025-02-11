УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9858 відвідувачів онлайн
Новини
2 698 30

Україна шукає рішення щодо мит на сталь після указу Трампа про накладення тарифів, - Свириденко

трамп

Україна активно працює над пошуком шляхів для вирішення проблеми з митами на сталь, які США запровадять з березня.

Про це повідомила перша заступниця прем'єр-міністра Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ. із посиланням на "ЄП"

Як зазначається, 10 лютого 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ, яким скасував тимчасове звільнення України від мит на імпорт сталі та алюмінію. З 12 березня 2025 року на сталь і вироби з неї, що постачатимуться до США з України, будуть накладені тарифи на рівні 25%.

Зокрема, Трамп зазначив, що від скасування звільнення від мит виграли не українські, а європейські виробники. Імпорт сталі з України в США залишився на рівні 0,5% від загального імпорту, тоді як постачання з ЄС зросли з 11,2% до 14,8%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн пригрозила США контрзаходами за "необґрунтовані" тарифи проти ЄС

"Рішення США із 12 березня запровадити мито на нашу сталь закономірно вплине на металургійну галузь, яка постраждала від російської агресії", - зазначила Свириденко.

За її словами, Мінекономіки України докладає всіх зусиль для того, щоб українська сталь залишалася поза митами США, однак нові умови все ж матимуть значний вплив на сектор.

Свириденко запевнила, що уряд України продовжить активно працювати з міжнародними партнерами для пошуку оптимального рішення до 12 березня.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав 10 лютого указ про запровадження 25%-тарифів на імпорт сталі та алюмінію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Є шанси домовитися із США про скасування обмежень на експорт української сталі, – Качка

Автор: 

мито (1183) Трамп Дональд (7192)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Для цього треба було починати декомунізацію та декацапізацію з 1993. Як чехи.
показати весь коментар
11.02.2025 14:06 Відповісти
+6
ну, що ж я такий тупий?
у мене знову питання!
в україні є сталеливарні комбінати, що належать державі?
чи, все належить ахметову та індусу?
тобто, свириденко дуже переймається за офшори ахметова?
показати весь коментар
11.02.2025 13:56 Відповісти
+4
Продають приватні компанії, а податки потрапляють в казну держави. Чим меньше продають тим меньше податків. Також ці компанії платять зарплату громадянам, котрі за ту зарплату живуть. Не буде компанії не буде зарплати, але будуть тисячі безробітніх і так далі.
показати весь коментар
11.02.2025 13:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Йюлю, накладають штрафи, тарифи - застосовують.
показати весь коментар
11.02.2025 13:49 Відповісти
Сталь і хліб - від експорту в нас ********* доходи а були б ми трохи хитріщими - то по мінімуму - автомобілі і макарони
показати весь коментар
11.02.2025 13:53 Відповісти
ага!
вермішель "тая" та відро "заз".
показати весь коментар
11.02.2025 13:58 Відповісти
Чого? - хіба не можна взяти "Фолькс" і як чехи випускати "Шкоди"
показати весь коментар
11.02.2025 14:02 Відповісти
Для цього треба було починати декомунізацію та декацапізацію з 1993. Як чехи.
показати весь коментар
11.02.2025 14:06 Відповісти
з грудня 91
показати весь коментар
11.02.2025 15:05 Відповісти
ну, що ж я такий тупий?
у мене знову питання!
в україні є сталеливарні комбінати, що належать державі?
чи, все належить ахметову та індусу?
тобто, свириденко дуже переймається за офшори ахметова?
показати весь коментар
11.02.2025 13:56 Відповісти
Продають приватні компанії, а податки потрапляють в казну держави. Чим меньше продають тим меньше податків. Також ці компанії платять зарплату громадянам, котрі за ту зарплату живуть. Не буде компанії не буде зарплати, але будуть тисячі безробітніх і так далі.
показати весь коментар
11.02.2025 13:58 Відповісти
я так зрозумів, що ти ще дуже молодий.
податки потрапляють на кіпрські офшори, а не в казну держави. зарплатня платиться готівкою. з якої теж не платиться ніяких податків.
не буде збуту не буде зарплати. не буде зарплати не буде роботи. не буде роботи не буде компанії. не буде компанії не буде ахметова, котрий крав краде і буде красти, за довго, як ти народився.
показати весь коментар
11.02.2025 14:07 Відповісти
я, навіть не уявляю скільки він вкрав, як що виділив ніщєбродській україні аж млрди.
показати весь коментар
11.02.2025 14:52 Відповісти
я знаю, особисто, пенсіонерів, котрі кожний місяць відправляють по 200 грн.
це мої герої!
це люди, котрі дають наснаги жити і боротися.
ахметов примітивний бандюган, вбивця і крадій. але хитросракий, тому вижив з 90х, коли всі навколо нього подохли.
да, ще і не відомо, яку роль в його житті зіграло кегебе.
показати весь коментар
11.02.2025 16:29 Відповісти
не прізнал, начальнік!
мнє чужого нє надо!
всьо шо помог, всьо маьо!
вєк волі не відать!
показати весь коментар
11.02.2025 19:05 Відповісти
можливо потрібно думати про вироблення виробів в україні з цієї сталі і продавати їх а не сировину
показати весь коментар
11.02.2025 13:56 Відповісти
сталь не продавати.виготовляти штикові ,совкові лопати і т.д іт.п і продавати в США,як зброю
показати весь коментар
11.02.2025 13:56 Відповісти
до речі!
кулєба вже там, в сша.
хай налагоджує мережу продажів лопат.
навіть з дерев'яним дрючком, бо дерев у нас млрд.
показати весь коментар
11.02.2025 14:01 Відповісти
Давно пора націоналізувати стратегічні галузі. Якщо цього не зробимо - даремні жертви на фронтах.
показати весь коментар
11.02.2025 14:00 Відповісти
націоналізувати та закласти трампу, як гарантії під зброю.
показати весь коментар
11.02.2025 14:02 Відповісти
Від тебе комунякою несе.
показати весь коментар
11.02.2025 14:05 Відповісти
під час війни експортують сталь тільки дебіли, отже ми такими і є
показати весь коментар
11.02.2025 14:06 Відповісти
Україна активно працює над пошуком шляхів для вирішення проблеми з митами

Як саме?
показати весь коментар
11.02.2025 14:07 Відповісти
Роблять собі закордонні відрядження - їздять, літають, жруть... за наші гроші !
показати весь коментар
11.02.2025 14:33 Відповісти
Використайте сталь для фронту. Хай британські олігархи Ахметов, Коломойський і Міттал один місяць не зароблять.
показати весь коментар
11.02.2025 14:28 Відповісти
І якого хріна державні службовці працюють на Ахметку? Державної металургії в Україні ніби ж немає - то до чого тут Стефанишика? А що робить Ахметка з Пінчками? Знову гудить у гудок, як у Маріуполі?
показати весь коментар
11.02.2025 14:31 Відповісти
Тут в коментах пишуть, що сталь продають наші приватні компанії і хай самі паряться...
Так в США теж немає державних виробників сталі, а держава в особі Трампа їх захищає!
Ці питання окремими виробниками не вирішується - тільки на рівні держави !!!
показати весь коментар
11.02.2025 14:38 Відповісти
Треба ввести мита на піндоську продукцію!
показати весь коментар
11.02.2025 15:55 Відповісти
 
 