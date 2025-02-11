Україна шукає рішення щодо мит на сталь після указу Трампа про накладення тарифів, - Свириденко

Україна активно працює над пошуком шляхів для вирішення проблеми з митами на сталь, які США запровадять з березня.

Про це повідомила перша заступниця прем'єр-міністра Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ. із посиланням на "ЄП".

Як зазначається, 10 лютого 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ, яким скасував тимчасове звільнення України від мит на імпорт сталі та алюмінію. З 12 березня 2025 року на сталь і вироби з неї, що постачатимуться до США з України, будуть накладені тарифи на рівні 25%.

Зокрема, Трамп зазначив, що від скасування звільнення від мит виграли не українські, а європейські виробники. Імпорт сталі з України в США залишився на рівні 0,5% від загального імпорту, тоді як постачання з ЄС зросли з 11,2% до 14,8%.

"Рішення США із 12 березня запровадити мито на нашу сталь закономірно вплине на металургійну галузь, яка постраждала від російської агресії", - зазначила Свириденко.

За її словами, Мінекономіки України докладає всіх зусиль для того, щоб українська сталь залишалася поза митами США, однак нові умови все ж матимуть значний вплив на сектор.

Свириденко запевнила, що уряд України продовжить активно працювати з міжнародними партнерами для пошуку оптимального рішення до 12 березня.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав 10 лютого указ про запровадження 25%-тарифів на імпорт сталі та алюмінію.

