ЄС має зміцнити позиції України перед потенційними мирними переговорами, - єврокомісарка Кос

Марта Кос заявила про потужну підтримку України

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос наголосила на необхідності підтримки України з боку ЄС перед потенційними мирними переговорами, щоб Україна опинилася в позиції сили.

"ЄС зробив рішучі кроки для підтримки України, і наша відданість не повинна похитнутися. Україна заслуговує на справедливий мир. Ми повинні поставити Україну в позицію сили, особливо напередодні потенційних дискусій про припинення цієї агресивної війни. Україні знадобляться міцні, надійні, довгострокові гарантії безпеки для стримування майбутніх нападів", - зазначила Кос. 

Комісарка наголосила, що ЄС продовжить підтримувати оборонну промисловість України, зокрема через використання доходів від заморожених російських активів, а також буде допомагати з постачанням боєприпасів і протиповітряної оборони. Крім того, ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії, спрямований на ускладнення її здатності вести війну.

"Водночас ми продовжуватимемо підтримувати Україну в здійсненні необхідних реформ на її шляху до ЄС, де вони належать. Український народ докладає величезних зусиль у дуже складних умовах, і ЄС має це визнати… Ми маємо об’єднати їхні зусилля і якомога швидше цього року відкрити перший переговорний кластер, кластер із фундаментальних питань. Наше європейське послання Україні чітке: Україна є частиною нашої європейської родини. Ми підтримаємо вас і приведемо вас до Європейського Союзу, де ви належите", - додала вона.

Як повідомлється, загальна підтримка ЄС Україні вже перевищила 134 млрд євро, і ця сума буде продовжувати зростати.

Вона наголосила, що війна в Україні є боротьбою не тільки за територіальну цілісність, а й за цінності, які є основою європейського миру та безпеки.

"Це боротьба за цінності, які визначають усіх нас. І для власної безпеки Європи. Україна потребує нашої постійної політичної, економічної та військової підтримки. Боротьба України - це також наша боротьба за Європу, яка цінує справедливість, а не агресію, і єдність, а не розкол. Підтримуючи Україну, ми також захищаємо основи європейського миру та безпеки. Разом ми повинні залишатися рішучими", - підсумувала Кос. 

ЄС має зміцнити позиції України перед потенційними мирними переговорами

Конкретно - як саме?
11.02.2025 14:26 Відповісти
Фемка
11.02.2025 14:42 Відповісти
А це не важливо. Головне прокукурікати та виразити занепокоєння...
11.02.2025 14:47 Відповісти
"не свистіла б Твоя морда не ходила б в синяках"- три роки підсилють Україну.Сотні тисяч українців від такого підсилення не дочекалися побачити його результати.Їм заспівали "вічну пам'ять" Упокій Господи,їхні душі в мирі...
11.02.2025 15:09 Відповісти
 
 