У Конгресі США зареєстрували законопроєкт про відновлення ленд-лізу для України

У Конгресі США зареєстрували новий законопроєкт, що пропонує відновлення механізму ленд-лізу для України.

Офіційно назва законопроєкту звучить як "Надати президенту розширені повноваження для укладання угод з урядом України про надання в оренду або лізинг оборонних товарів цьому уряду для захисту цивільного населення в Україні від російського військового вторгнення, а також для інших цілей".

Нині текст документа на сайті відсутній.

Ініціатором законопроєкту виступив член Палати представників від Республіканської партії Джо Вілсон.

Він пояснював, що його законопроєкт у разі схвалення надасть президенту США Дональду Трампу "гнучкі повноваження для відправлення переможної зброї нашим партнерам, зокрема Україні".

Ленд-ліз для України від США

9 травня 2022 року експрезидент США Джо Байден затвердив Закон S. 3522 про ленд-ліз та захист демократії в Україні – 2022.

Зокрема, закон дозволяє прискорити постачання Україні озброєння, транспорту, продовольства та допомоги із США.

У тексті закону прописано, що президенту США "надаються розширені повноваження укладати договори з урядом України про надання в оренду або в лізинг оборонних засобів для захисту цивільного населення в Україні від російського військового вторгнення та для інших цілей".

1 жовтня 2022 року він набув чинності.

Зброї за ленд-лізом Україна не отримувала, оскільки США використовували інші шляхи.

Водночас у Європарламенті закликали ухвалити аналог американського ленд-лізу для України.

У грудні 2024 року посол України в США Оксана Маркарова заявила, що проєкт закону про асигнування на потреби національної оборони США (NDAA-2025) не включає положення про продовження ленд-лізу.

