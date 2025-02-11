УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9738 відвідувачів онлайн
Новини
2 980 10

У Конгресі США зареєстрували законопроєкт про відновлення ленд-лізу для України

У Конгресі США зареєстрували законопроєкт про ленд-ліз для України

У Конгресі США зареєстрували новий законопроєкт, що пропонує відновлення механізму ленд-лізу для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Конгресу.

Офіційно назва законопроєкту звучить як "Надати президенту розширені повноваження для укладання угод з урядом України про надання в оренду або лізинг оборонних товарів цьому уряду для захисту цивільного населення в Україні від російського військового вторгнення, а також для інших цілей".

Нині текст документа на сайті відсутній.

Ініціатором законопроєкту виступив член Палати представників від Республіканської партії Джо Вілсон.

Він пояснював, що його законопроєкт у разі схвалення надасть президенту США Дональду Трампу "гнучкі повноваження для відправлення переможної зброї нашим партнерам, зокрема Україні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конгресмен-республіканець Вілсон пропонує закон про ленд-ліз, щоб США відправили Україні "переможну зброю"

Ленд-ліз для України від США

9 травня 2022 року експрезидент США Джо Байден затвердив Закон S. 3522 про ленд-ліз та захист демократії в Україні – 2022.

Зокрема, закон дозволяє прискорити постачання Україні озброєння, транспорту, продовольства та допомоги із США.

У тексті закону прописано, що президенту США "надаються розширені повноваження укладати договори з урядом України про надання в оренду або в лізинг оборонних засобів для захисту цивільного населення в Україні від російського військового вторгнення та для інших цілей".

1 жовтня 2022 року він набув чинності.

Зброї за ленд-лізом Україна не отримувала, оскільки США використовували інші шляхи.

Водночас у Європарламенті закликали ухвалити аналог американського ленд-лізу для України.

У грудні 2024 року посол України в США Оксана Маркарова заявила, що проєкт закону про асигнування на потреби національної оборони США (NDAA-2025) не включає положення про продовження ленд-лізу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США Палата представників ухвалила оборонний бюджет-2025 без продовження ленд-лізу

Автор: 

Конгрес США (1261) США (24362) ленд-ліз (56)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
І серед республіканців очевидно є люди, а не шайка рижих.
показати весь коментар
11.02.2025 15:48 Відповісти
+1
Головне: своєчасно, не забарились!
показати весь коментар
11.02.2025 15:47 Відповісти
+1
Так республіканці й у 2022-му закон ініціювали:
У січні 2022 року, ще до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в Сенаті США Джон Корнін створив законопроєкт про ленд-ліз для України, співавторами якого стали Роджер Вікер, Бенджамін Кардін та Джин Шахін.
Сенаторка Шахін зазначила:
"Цей законопроєкт гарантує, що бюрократичні перешкоди не завадять адміністрації діяти швидко, щоб надати Україні інструменти, необхідні для захисту цивільного населення, якщо Путін вирішить вторгнутися. Кремль дорого заплатить за ескалацію цієї кризи, а США підкріплять справою свої обіцянки допомогти Україні захиститися."
показати весь коментар
11.02.2025 16:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Головне: своєчасно, не забарились!
показати весь коментар
11.02.2025 15:47 Відповісти
І серед республіканців очевидно є люди, а не шайка рижих.
показати весь коментар
11.02.2025 15:48 Відповісти
Так республіканці й у 2022-му закон ініціювали:
У січні 2022 року, ще до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в Сенаті США Джон Корнін створив законопроєкт про ленд-ліз для України, співавторами якого стали Роджер Вікер, Бенджамін Кардін та Джин Шахін.
Сенаторка Шахін зазначила:
"Цей законопроєкт гарантує, що бюрократичні перешкоди не завадять адміністрації діяти швидко, щоб надати Україні інструменти, необхідні для захисту цивільного населення, якщо Путін вирішить вторгнутися. Кремль дорого заплатить за ескалацію цієї кризи, а США підкріплять справою свої обіцянки допомогти Україні захиститися."
показати весь коментар
11.02.2025 16:01 Відповісти
Звісно є. І не мала частина.
показати весь коментар
11.02.2025 16:01 Відповісти
мала
показати весь коментар
12.02.2025 01:17 Відповісти
д'Єрмак не дозволить "найвялічнєйшому" запросити ленд-ліз. Це було вже (с)
П. С. Сподіваюсь я помиляюсь й ленд-ліз запрацює як то мало б бути ще у 2022.
показати весь коментар
11.02.2025 15:55 Відповісти
Відновлення? Так в нас того ''лізу'' і не було.
А озброєння по ленд-лізу теж буде з обмеженнями не бити по мордору? Бо ескалація, *уйло нападе..
показати весь коментар
11.02.2025 15:55 Відповісти
Трамп наш слоняра!!!
показати весь коментар
11.02.2025 15:57 Відповісти
Гм... Якось співпала: заява Трампа про 500 мільярдів з законопроектом про лендліз-2. Тобто це вони так підстраховуються на випадок невдалих переговорів? Щоб починати тиснути на кацапів постачаннями великої кількості зброї Україні? Ну а для оплати цього всього заберуть собі рідкісноземельні ресурси.
показати весь коментар
11.02.2025 16:10 Відповісти
Ну так он еще до президентской компании это говорил: я посажу RU и UA за стол переговоров, если UA будет выеживаться - останется один на один, если RU будет выёживаться - поставим UA столько оружия, чтоб стерли RU нафиг с карты.
показати весь коментар
11.02.2025 17:09 Відповісти
 
 