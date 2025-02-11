У Конгресі США зареєстрували законопроєкт про відновлення ленд-лізу для України
У Конгресі США зареєстрували новий законопроєкт, що пропонує відновлення механізму ленд-лізу для України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Конгресу.
Офіційно назва законопроєкту звучить як "Надати президенту розширені повноваження для укладання угод з урядом України про надання в оренду або лізинг оборонних товарів цьому уряду для захисту цивільного населення в Україні від російського військового вторгнення, а також для інших цілей".
Нині текст документа на сайті відсутній.
Ініціатором законопроєкту виступив член Палати представників від Республіканської партії Джо Вілсон.
Він пояснював, що його законопроєкт у разі схвалення надасть президенту США Дональду Трампу "гнучкі повноваження для відправлення переможної зброї нашим партнерам, зокрема Україні".
Ленд-ліз для України від США
9 травня 2022 року експрезидент США Джо Байден затвердив Закон S. 3522 про ленд-ліз та захист демократії в Україні – 2022.
Зокрема, закон дозволяє прискорити постачання Україні озброєння, транспорту, продовольства та допомоги із США.
У тексті закону прописано, що президенту США "надаються розширені повноваження укладати договори з урядом України про надання в оренду або в лізинг оборонних засобів для захисту цивільного населення в Україні від російського військового вторгнення та для інших цілей".
1 жовтня 2022 року він набув чинності.
Зброї за ленд-лізом Україна не отримувала, оскільки США використовували інші шляхи.
Водночас у Європарламенті закликали ухвалити аналог американського ленд-лізу для України.
У грудні 2024 року посол України в США Оксана Маркарова заявила, що проєкт закону про асигнування на потреби національної оборони США (NDAA-2025) не включає положення про продовження ленд-лізу.
У січні 2022 року, ще до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в Сенаті США Джон Корнін створив законопроєкт про ленд-ліз для України, співавторами якого стали Роджер Вікер, Бенджамін Кардін та Джин Шахін.
Сенаторка Шахін зазначила:
"Цей законопроєкт гарантує, що бюрократичні перешкоди не завадять адміністрації діяти швидко, щоб надати Україні інструменти, необхідні для захисту цивільного населення, якщо Путін вирішить вторгнутися. Кремль дорого заплатить за ескалацію цієї кризи, а США підкріплять справою свої обіцянки допомогти Україні захиститися."
