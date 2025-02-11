Бійці 60 ОМБр відбили атаку росіян та знищили БМП з десантом на Лиманському напрямку. ВIДЕО
На Лиманському напрямку ворог відновив механізовані штурми в зоні відповідальності 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади.
Про це повідомляється на офіційному телеграм-каналі ОСУВ "Хортиця", передає Цензор.НЕТ.
Противник атакував декількома одиницями БМП з десантом. Штурм відбувся за традиційною схемою — броньовики закинули поближче до українських позицій піхотинців, яких зазвичай використовують як "гарматне м’ясо" для штурмів. Після цього — окупанти намагалися атакувати позиції наших військ та вогневі точки Сил оборони.
У результаті — по бронетехніці нанесено вогневе ураження і знищено, також ліквідовано залишки ворожого десанту.
"Цей механізований штурм противника було відбито. І це було зроблено спільними і скоординованими діями артилерії, батальйону безпілотних систем і піхоти", - повідомили бійці.
