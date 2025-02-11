Сили оборони відбили 30 атак росіян на Покровському напрямку

Загалом, від початку цієї доби відбулося 90 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

Російські обстріли України

Російські загарбники завдали двох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосували 19 ракет та скинули 101 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження понад тисячу сто дронів-камікадзе та здійснили понад п’ять тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку від ворожої авіації постраждали Золочів та Ветеринарне.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах Кіндрашівки, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового, де українські захисники зупинили всі сім ворожих атак. Ворог скинув КАБ на Осиново.

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку російські загарбники, за підтримки авіації, дев’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новосергіївка, Нове, Зелений Гай, Новолюбівка та Ямполівка.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили один штурм окупаційних військ поблизу Білогорівки.

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції наших захисників поблизу Васюківки, Григорівки та Часового Яру. Сили оборони відбили одну атаку загарбників, на даний час бої точаться ще в трьох локаціях. Ступочки та Дружківка зазнали авіаударів.

Тринадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Два бої досі тривають. Під авіаударами опинилися Катеринівка та Олександро-Шультине.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Водяне Друге, Піщане, Покровськ, Успенівка, Улакли, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Молодецьке, Удачне, Надеждинка, Олексіївка, Дачне та Шевченко. Наші захисники зупинили всі 30 штурмових дій противника. Авіаційних ударів зазнали Покровськ, Гродівка, Звірове, Леонтовичі та Муравка.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 261 окупант, з них 116 - безповоротно. Українські воїни знищили танк, одну бойову броньовану машину, три МТЛБ, дванадцять одиниць автомобільної техніки, три пункти управління БпЛА, дві окопні РЕБ, одну антену БпЛА; також пошкодили один танк, чотири одиниці автомобільної техніки, САУ та дві гармати противника.

Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборону наших захисників в районі Костянтинополя. На даний час триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку відбулось три боєзіткнення з противником в районі населених пунктів Новосілка та Чарівне.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаудару по населеному пункту Омельник скинувши сім КАБів.

На Придніпровському напрямку противник скинув два КАБ на населений пункт Придніпровське.

Курський напрямок

На Курському напрямку з початку доби відбулося 15 боєзіткнень, також загарбницька армія завдала 28 авіаударів, скинувши 39 КАБ та здійснила 532 обстріли.

Сьогодні варто відзначити воїнів 411- го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів, 126-ої окремої бригади територіальної оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

