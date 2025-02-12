УКР
Умєров зустрівся з міністром оборони Британії Гілі: обговорили пріоритети для ЗСУ

Умєров зустрівся з міністром оборони Британії Гілі

Міністр оборони України Рустем Умєров перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України зустрівся із міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Умєров повідомив на фейсбук-сторінці.

"Перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України поспілкувався з Джоном Гілі, який сьогодні вперше очолює зустріч союзників.

Вдячний йому за лідерство та нові зобов’язання, які Велика Британія бере на себе для зміцнення обороноздатності України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сторони обговорили порядок денний засідання, ключові очікування та пріоритети для ЗСУ, які потребують рішень вже сьогодні.

"Велика Британія – наш стратегічний союзник, і це підтверджує Угода про сторічне партнерство між нашими країнами. Разом працюємо над спільною безпекою України, Європи та всього світу", - додав український міністр.

Крім того, Умєров зауважив, що Україна очікує продуктивного засідання "Рамштайн" та нових рішень для посилення ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні, 12 лютого, у Брюсселі розпочалася робота засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн".

Автор: 

Умєров Рустем (732) Рамштайн (190) Гілі Джон (71)
це пом'яте зелено-болотне із зовнішністю вгодованого палестинського терориста щойно з окопів чи дворецький без праски?
показати весь коментар
12.02.2025 14:28 Відповісти
Що Ви таке кажете! Ви ж чули опус від Зеленського про штурми, десанти, стрілянину? Може то у Умєрова бронежилет такий. Потрійний....
показати весь коментар
12.02.2025 14:42 Відповісти
З мінами гранатами порішав - все стріляє вибухає - як книжка пише - Безуглоі на тебе немає
показати весь коментар
12.02.2025 14:29 Відповісти
Цікаво наскільки відверта і конструктивна розмова може бути зі сторони союзного Об'єднаного Королівства з дискредитованими умєровим!?
показати весь коментар
12.02.2025 14:29 Відповісти
Умєр ов, у засалєному (по зелєнські) сюртуку аля сралін, геть схожий на хамасовця, або ігілівця, оце так українці...
показати весь коментар
12.02.2025 14:51 Відповісти
На зеленому офісу живуть зелені-люди дикуни, страшні вони зовнішньо і страшні вони внутрі...
показати весь коментар
12.02.2025 15:01 Відповісти
 
 