Умєров зустрівся з міністром оборони Британії Гілі: обговорили пріоритети для ЗСУ
Міністр оборони України Рустем Умєров перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України зустрівся із міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Умєров повідомив на фейсбук-сторінці.
"Перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України поспілкувався з Джоном Гілі, який сьогодні вперше очолює зустріч союзників.
Вдячний йому за лідерство та нові зобов’язання, які Велика Британія бере на себе для зміцнення обороноздатності України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сторони обговорили порядок денний засідання, ключові очікування та пріоритети для ЗСУ, які потребують рішень вже сьогодні.
"Велика Британія – наш стратегічний союзник, і це підтверджує Угода про сторічне партнерство між нашими країнами. Разом працюємо над спільною безпекою України, Європи та всього світу", - додав український міністр.
Крім того, Умєров зауважив, що Україна очікує продуктивного засідання "Рамштайн" та нових рішень для посилення ЗСУ.
Нагадаємо, сьогодні, 12 лютого, у Брюсселі розпочалася робота засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн".
