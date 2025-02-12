У Молдові біля кордону з Україною виявили безпілотник
У середу, 12 лютого на території Молдови знайшли невідомий дрон. Безпілотник виявили неподалік від кордону з Україною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Молдови.
За даними молдовських правоохоронців, 12 лютого у полі поблизу міста Салча Тараклійського району помітили дрон.
"Територію ізольовано, її мають детально дослідити фахівці вибухотехнічного відділу. Після попереднього огляду було встановлено, що вибухівки в безпілотнику немає", - йдеться у повідомленні.
Поліція додає, що ризиків та загроз для безпеки жителів Салчі немає, на місці тривають слідчі дії.
Нагадаємо, що це поодинокий випадок, коли після російських атак на Україну на території Молдови виявляють дрони. Так, 3 лютого безпілотник порушив повітряний простір Молдови.
