Ворог здійснив 74 атаки, найактивніше діє на Покровському, Новопавлівському та Курському напрямках, - Генштаб

Противник не припиняє спроб просуватися в глибину території України. На це час ворог 74 рази атакував позиції Сил оборони. Найбільш активно діє на Покровському, Новопавлівському та Курському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 13 лютого, передає Цензор.НЕТ.

Обстріли України

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони нашої країни, зокрема постраждали населені пункти Рудак, Марчихина Буда, Фотовиж, Вільна Слобода, Біла Береза, Степанівка, Середина Буда, Липа, Стара Гута, Лугівка, Нова Гута, Тимоновичі, Попівка Сумської області; Гута-Студенецька Чернігівської області.

Бої на Харківщині

П’ять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку поблизу населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Новосілка, Піщане та Загризове, три боєзіткнення тривають до цього часу.

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі. З початку доби на цьому напрямку українські воїни вже відбили чотири ворожі атаки, наразі триває ще одне боєзіткнення.

Два боєзіткнення зафіксовано на Сіверському напрямку, один штурм противника відбили наші оборонці в районі Білогорівки, одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Краматорському напрямку тривають три боєзіткнення в районах Часового Яру та Васюківки.

На цей час на Торецькому напрямку відбулося вісім ворожих атак. Ворог був активним в районах Торецька та Щербинівки. Наші захисники дають гідну відсіч, наразі тривають три боєзіткнення.

Найгарячіше сьогодні на Покровському напрямку: з початку доби окупанти здійснили вже 22 атаки на позиції наших захисників в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Звірове, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Олександрівка, Дачне та Шевченко. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, відбили 17 атак противника, п’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку загарбники 11 разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Рівнопіль, чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

Ситуація на півдні та півночі

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили одну ворожу атаку в районі Кам’янського. Авіаційних ударів некерованими ракетами зазнали населені пункти Новопіль та Кам’янське.

На Оріхівському напрямку ворог застосував штурмову авіацію в районі населеного пункту П’ятихатки.

На Курщині наші захисники за сьогодні відбили шість атак загарбників, ще п’ять боєзіткнень тривають до цього часу. Крім того, ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши 14 керованих бомб, та здійснив 293 артилерійських обстрілів, зокрема 18 із реактивних систем залпового вогню.

Як зазначили в Генштабі, на Харківському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив.

Крім того, на інших напрямках на цей час суттєвих змін не зафіксовано.