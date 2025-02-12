Ворог намагався прорватися поблизу Костянтинополя, - Генштаб. КАРТИ

Упродовж минулої доби,11 лютого 2025 року, на фронті зафіксовано 95 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, на Харківському, Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби противник штурмових дій не проводив.

Удари по території України

За уточненою інформацією, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням 20 ракет, а також - 89 авіаударів, скинувши 149 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад шість тисяч триста обстрілів, з них 174 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2354 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Грем’ячка, Краснопілля, Чернеччина, Золочів, Ветеринарне, Осиново, Зелений Гай, Ступочки, Дружківка, Катеринівка, Олександро-Шультине, Покровськ, Леонтовичі, Муравка, Гродівка, Звірове, Оріхів, Святопетрівка, Гуляйполе, Омельник, Придніпровське.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських систем, два засоби ППО, одну радіолокаційну станцію та три пункти управління БпЛА російських загарбників.

Нагадується, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1150 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, 27 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, одну РСЗВ, один засіб протиповітряної оборони, 164 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 121 одиницю автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Обстановка на Харківщині

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Новосергіївка, Нове, Зелений Гай, Новолюбівка та Ямполівка.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили один штурм окупаційних військ поблизу Білогорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення в районах Васюківки, Григорівки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмів агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Піщане, Покровськ, Успенівка, Улакли, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Молодецьке, Удачне, Надеждинка, Олексіївка, Дачне та Шевченко", - йдеться у повідомленні.

Обстановка на Півдні

Також Генштаб інформує, що на Новопавлівському напрямку, ворог вісім разів марно намагався прорватися поблизу населеного пункту Костянтинопіль.

На Гуляйпільському напрямку відбулось три боєзіткнення з противником в районі населених пунктів Новосілка та Чарівне.

Обстановка на Півночі

"В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 15 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 40 авіаційних ударів із застосуванням 56 керованих авіабомб, а також здійснив 634 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 29 - із реактивних систем залпового вогню", - наголошують у Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

