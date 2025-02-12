УКР
Основне джерело інформації для українців, - голова ЦПД Коваленко вважає недоцільним блокування Telegram

Глава ЦПД каже, що блокувати Telegram в Україні недоцільно

Забороняти роботу заснованого росіянами месенджера Telegram недоцільно, оскільки ця соцмережа є основним джерелом інформації для українців. Однак важливо, щоб російські канали блокувалися.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони України (РНБО) Андрій Коваленко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Від телеграм-каналів йде загроза, бо саме через них ворог вербує людей на виконання диверсій проти України, українців і держави. Але якщо заборонити Телеграм, чи буде Росія використовувати щось інше? Сто відсотків, що буде. Спецслужби завжди використовують будь-яку із соцмереж", - заявив Коваленко.

Він зазначив, що суто інформаційно Telegram – це основне джерело споживання новин серед українців. 

"Важливо, щоб проукраїнські канали і проукраїнський контент складали більшість, а російські - поступово блокувалися", - сказав керівник ЦПД.

Ще одним важливим моментом проти окремих Telegram-каналів, за словами Коваленка, є санкції.

"Цей механізм потрібно впровадити, щоб Дуров йшов на контакт. Співпраця з Францією в цьому питанні може мати певний ефект", - додав керівник ЦПД.

Заборона Telegram в Україні

Нагадаємо, що в Україні тривалий час відбуваються дискусії щодо заборони месенджера Telegram.

Раніше повідомлялось, що працівникам органів держвлади, військовим, працівникам сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури заборонили використовувати месенджер Telegram на службових пристроях.

Раніше ЗМІ повідомляли, що новий законопроєкт щодо регулювання діяльності месенджера Telegram в Україні розроблять і внесуть до ВР до кінця вересня 2024 року.

Нещодавно Нацрада висловила сподівання на повне блокування Telegram в Україні.

Відомо, що у Чернівецькому університеті заборонили використання Telegram.

Ну як може бути зелена шобла проти рашистських проектів?....

Андрій Коваленко "Очолював медійний напрямок у виборчому штабі партії «Слуга народу» Борщагівської ОТГ."
Основне джерело брехні від ботоферм ОПи.
Цього Коваленка перевіряли на поліграфі?
Срати хотів і на ваш Телеграм, і на інший пилорам!
Телеграм це шкідливе програмне забезпечення яке краде дані і шпигує за користувачами на користь ворога!
Цього Коваленка перевіряли на поліграфі?
Код ЄДРПОУ

36022558ГО «ТОРСЬКА СОТНЯ ВСЕВЕЛИКОГО ВІЙСЬКА ДОНСЬКОГО»
Власники
Воронов Павло Ігорович

Засновник(один із засновників)

Коваленко Андрій Валерійович
це реально ?

повний треш !

.
в опендатаботі можете перевірити
показати весь коментар
Ефективність перевірок на поліграфі приблизно співпадає з гаданням на кавовій гущі та визначенні заробітку через 5 років по формі черепу. Тобто в більшості застосувань не краща за звичайне "вгадування".

Для розуміння, що таке поліграф і чому його не можна застосовувати наприклад в таких процесах, як "приймання на роботу", читайте в дослідженні https://doi.org/10.17226/10420. "THE POLYGRAPH AND LIE DETECTION
https://doi.org/10.17226/10420. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2003. The Polygraph and Lie Detection. Washington, DC: The National Academies Press."
Основне джерело інформації для українців: Цензор.net, для інших бла-бла марафон.
Хай ворог використовує телеграм для вербування бидла ,ось такі державники.
ахахаха так вербувати всякий непотріб можна і через мордокнигу, а спілкуватись через закриті канали сигналу.
не там корінь проблеми шукаєте
а що ніжками так ******* ?

підгоріла тєлєга ?

.
ахахахах не боту опешки яка контролюють практично весь тг простір українського сигмента, про щось патякати.
Представники СБУ та ГШ ЗСУ зазначили, що Telegram активно використовується ворогом для кібератак, розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів, корегування ракетних ударів тощо.

З метою мінімізації цих загроз було прийнято рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств - операторів критичної інфраструктури.
Знайдуть інше. Не в перший раз.
Ну як може бути зелена шобла проти рашистських проектів?....

Андрій Коваленко "Очолював медійний напрямок у виборчому штабі партії «Слуга народу» Борщагівської ОТГ."
Основне джерело брехні від ботоферм ОПи.
Брехні і пропаганди з ОПи.
Нічого потерпим . Перейдем на новини в український ватсап
Телеграм кацапська помийка,яку потрібно було блокувати ще до війни.
Система чатів\секретних чатів (Secret Chats) Telegram перезапущена ‎ через комплекси маршрутизації сервісного вузла (Service Node Routing Complex, или SNRC) в дата-центр Сан-Франциско (США).
Все що допомагає кацапам,блокувати не на часі
Тєлєга це феесбешний проект. Повністю. Від "а" до "я". Заборонити негайно! Кожний хто там зареєстрований отримує "в нагороду" персональний файл в феесбе і коли потрапляє під "фільтрацію" за пять хвилин його вже катують кацапи, або відпускають. Але катують та розстрілюють більше... Тєлєга калічить душі і надає кацапам матеріал для аналізу та "денаціоналізованого" тиску на українців. Кожен хто ним користується є потенційним обєктом впливу і маніпуляції ***** в Україні. Зверніть увагу що всі прокацплені ублюдки та "зелені слуги" просто в захваті від тєлєгі і наполягають на користуванні тєлєгою в вузах, державних установах і в змі. Всі користувачі тєлєгі "корисні ідоти *****".
Навіть плюшевий мушкетер Макрон посадив Дурова на кілька днів у в'язницю, з якої це чмо вилізло слухняним і смирним. Спіймати в Дубаях привезти в мішку і відбити нирки.
73% інформації для українців.
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони України (РНБО) Андрій Коваленко ВИСТУПАЮЧИ ЗА РАШИСТСЬКУ ДЕЗІНФОРМАЦІЙНУ "ТЄЛЄГУ" В УКРАЇНІ.
він засланий казачок. в лнрії він з "колегами" створював осередок кізяків войська донського.
Ну пол года уже непользуюсь телегой после блокеровки. врачь сказал что иду на поправку.
Після того, як я зрозумів, що адмін може обрати список емодзі якими дозволено реагувати користувачам....
Я сказав усім чатам телеграму - НАХ!
Зебіли будуть проти!Звідки вони будуть ''харчуватись''.
єстественно, це ж офігенно обсирать Пороха в Трухі і їм подібним
Голова Центру Протидії Дезінформації в Україні, якого призначив Зеленський під час війни з москалями - захищає москальську соц-мережу ''телеграм'', за допомогою якої москалі вербують усіх підривачів в Україні.
Зеленському - імпічмент.
Коваленка - у відставку.
''Телеграм'' - заборонити і заблокувати.
Я раніше був проти авторитаризму.
Тепер дивлюсь - без Військової хунти ми не подужаємо москальських окупантів.
Який імпічмент!? Той просрочений виродок сам здрисне з України в день, коли наступе перемир'я. Якщо звісно систематичне вживання наркотиків не подавило в нього інстинкт самозбереження.
соковита брехня. телеграм може бути основним джерелом інформації про, а не для українців
А ви не брехати пробували на мархвоні?
