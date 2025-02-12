Основне джерело інформації для українців, - голова ЦПД Коваленко вважає недоцільним блокування Telegram

Забороняти роботу заснованого росіянами месенджера Telegram недоцільно, оскільки ця соцмережа є основним джерелом інформації для українців. Однак важливо, щоб російські канали блокувалися.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони України (РНБО) Андрій Коваленко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Від телеграм-каналів йде загроза, бо саме через них ворог вербує людей на виконання диверсій проти України, українців і держави. Але якщо заборонити Телеграм, чи буде Росія використовувати щось інше? Сто відсотків, що буде. Спецслужби завжди використовують будь-яку із соцмереж", - заявив Коваленко.

Він зазначив, що суто інформаційно Telegram – це основне джерело споживання новин серед українців.

"Важливо, щоб проукраїнські канали і проукраїнський контент складали більшість, а російські - поступово блокувалися", - сказав керівник ЦПД.

Ще одним важливим моментом проти окремих Telegram-каналів, за словами Коваленка, є санкції.

"Цей механізм потрібно впровадити, щоб Дуров йшов на контакт. Співпраця з Францією в цьому питанні може мати певний ефект", - додав керівник ЦПД.

Читайте також: Буде заборонено лише для державних органів, - Юрчишин про законопроєкт щодо регулювання Telegram

Заборона Telegram в Україні

Нагадаємо, що в Україні тривалий час відбуваються дискусії щодо заборони месенджера Telegram.

Раніше повідомлялось, що працівникам органів держвлади, військовим, працівникам сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури заборонили використовувати месенджер Telegram на службових пристроях.

Раніше ЗМІ повідомляли, що новий законопроєкт щодо регулювання діяльності месенджера Telegram в Україні розроблять і внесуть до ВР до кінця вересня 2024 року.

Нещодавно Нацрада висловила сподівання на повне блокування Telegram в Україні.

Відомо, що у Чернівецькому університеті заборонили використання Telegram.

Читайте також: Російські пропагандистські Telegram-канали почали блокувати в Євросоюзі, - ЗМІ