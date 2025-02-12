Зеленський поговорив з Трампом: обговорили розмову з Путіним, технологічну співпрацю, угоду щодо ресурсів

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорили можливості досягти миру.

Про це Зеленський написав у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський розповів, що також обговорювались готовність працювати на рівні команд та технологічні можливості України, зокрема дрони та інші сучасні виробництва.

Також співрозмовники обговорили розмову Зеленського зі Скотом Бессентом і підготовку нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії.

"Президент Трамп поінформував мене про деталі своєї розмови з Путіним. Україна більше за всіх хоче миру. Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир. Як сказав Президент Трамп, let's get it done. Домовились про подальші контакти та зустрічі", - розповів Зеленський.

Що передувало

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним вранці 12 лютого.

Вони говорили, зокрема, про війну в Україні.

