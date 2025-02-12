Зеленський поговорив з Трампом: обговорили розмову з Путіним, технологічну співпрацю, угоду щодо ресурсів
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорили можливості досягти миру.
Про це Зеленський написав у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський розповів, що також обговорювались готовність працювати на рівні команд та технологічні можливості України, зокрема дрони та інші сучасні виробництва.
Також співрозмовники обговорили розмову Зеленського зі Скотом Бессентом і підготовку нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії.
"Президент Трамп поінформував мене про деталі своєї розмови з Путіним. Україна більше за всіх хоче миру. Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир. Як сказав Президент Трамп, let's get it done. Домовились про подальші контакти та зустрічі", - розповів Зеленський.
Що передувало
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним вранці 12 лютого.
Вони говорили, зокрема, про війну в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Народ замучений мовчить.
І на апостольськім престолі
Чернець годований сидить.
Людською кровію шинкує
І Рай у найми оддає!
Небесний Царю! Суд Твій всує,
І всує царствіє Твоє.
Розбойники, людоїди
Правду побороли,
Осміяли Твою славу,
І силу, і волю.
Земля плаче у кайданах,
Як за дітьми мати.
Нема кому розкувати,
Одностайне стати....
співпрацю, угоду щодо ресурсів. Та ось чомусь забули поговорити про тимчасово
окуповані фашистським кремлем Українські території. І як їх можна скоріше повернути.
"
Як умру за зраду, то поховайте мене, де завгодно.
В Каневі, в Стрию, в Москві, в Тулі або в Гродно.
Щоб лани або пустеля, прерії чи то гори.
Запустіть мене у космос або киньте в море.
І під прапором - байдуже, трикольору якого
ш пригадайте знамените незле тихе слово.
Що, напевно, не важливо в пекло чи до раю,
Якщо є асфальт і капітуляція, разніца какая?"
ти вже шість років керуєш зовнішньою політикою України.
і чого ти досяг? - тепер долю країни вирішують без тебе. І Україна тепер винна трампу 500 мільйярдів за те, що він ***** не допоможе???
отєто ти накерував, найвеличніший лідор…
куди ж тебе поцілувати???
З цієї ж причини Україна знищує путінських злочинців: усі вони можуть залишитись живими, якщо захочуть, - для цього їм треба припинити здійснювати їхні злочини, як мінімум, - припинити воювати проти України і вийти з території України, а тим путінським злочинцям, хто викрав людей з України і тримає їх у заручниках, необхідно звільнити цих заручників і повернути їх в Україну.
Тоді Україна може подумати над тим, щоби тільки засудити злочини тих путінських злочинців, але не знищувати (і можливо навіть не карати) тих путінських злочинців.
Тож не треба вважати, що начебто президент Трамп всемогутній і що будь-які його бажання начебто обов'язково здійсняться.
Можливо, президент Трамп і хотів би зупинити час, щоб дні його виборчого тріумфу тривали вічно, однак природа не готова задовольнити таке його імовірне бажання.
Є об'єктивні закономірності розвитку подій і причинно-наслідкові зв'язки.
Одною з об'єктивних закономірностей є така схема:
Якщо агресор засобом агресії (насильства, брехні та інших злочинів) хоча б якоюсь мірою успішно досягає своїх цілей, то агресор продовжить використовувати цей же засіб - агресію (та інші злочини) - для того, щоб досягати подібних результатів у майбутньому.
фанатики, а плодами ЇЇ КОРИСТУЮТЬСЯ мерзотники і пройдисвіти.
ОТО БІСМАРК.
І хто ж зараз підло пробрався на Олімп влади в Україні: бандити, корупціонери,
українофоби, сепаратисти, колабораціоністи та капітулянти .... А хіба ж таких
продажних тварюк хотіли побачити біля керма влади український народ
його патріоти які не замислюючись вмирали і вмирають за Україну на Майдані
і в визвольній війні, наївно сподіваючись на гідне життя в гідній європейській
українській суверенній державі з звільненими буквально всіма окупованими
фашистським кремлем Українськими територіями, бути в (ЕС,НАТО). Ну а ці
злодії - капітулянти ЗЕбіли при владі це чиї слуги? і до яких ще примкнули
продажні Іуди - яничари з перефарбованих проклятих бандитів ригоАналів
втікача в паРашу продажного кривавого ЗЕКА скоро навіть не замислюючись
на догоду кремлівським фашистам )(уйла і трампу миром - капітуляцією
продадуть і знищать всю нашу державу її суверенітет і її територіальну цілісність.