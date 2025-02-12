УКР
Зеленський поговорив з Трампом: обговорили розмову з Путіним, технологічну співпрацю, угоду щодо ресурсів

Володимир Зеленський під час розмови з Дональдом Трампом

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорили можливості досягти миру.

Про це Зеленський написав у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський розповів, що також обговорювались готовність працювати на рівні команд та технологічні можливості України, зокрема дрони та інші сучасні виробництва.

Також співрозмовники обговорили розмову Зеленського зі Скотом Бессентом і підготовку нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії.

"Президент Трамп поінформував мене про деталі своєї розмови з Путіним. Україна більше за всіх хоче миру. Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир. Як сказав Президент Трамп, let's get it done. Домовились про подальші контакти та зустрічі", - розповів Зеленський.

Також читайте: Глава Мінфіну США Бессент передав Україні перший драфт угоди про партнерство, - Зеленський

Що передувало

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним вранці 12 лютого.

Вони говорили, зокрема, про війну в Україні.

Також читайте: Зеленський та Трамп провели телефонну розмову, - ОП

+27
Досягнення миру=капітуляція. Так виглядає мир по Трампу.
12.02.2025 20:12 Відповісти
+24
І репараціі у 500 мільярдів заплатить за капітуляцію Україна...
12.02.2025 20:19 Відповісти
+24
Віддало надра безкоштовно американцям і підписало капітуляцію перед кацапам. Жріть виборці зеублюдака,любителі доріг і майскіх шашликів,хоча половина з вас ,підорів ,сидить на дотаціях в ЕС.
12.02.2025 20:22 Відповісти
Нарід он з-під вепеенів радіє. Нарешті спрацювала закладка....
12.02.2025 20:21 Відповісти
Обговорив як його два диктатора нашампурять в туза. Ти додік вазелін готуй на переговори шут дирявий.
12.02.2025 20:12 Відповісти
Нашампурять не додіка, нашампурять вас. Хоча ти вже змилося...
12.02.2025 20:15 Відповісти
Молодець зразу видно виборець зелінського
12.02.2025 20:16 Відповісти
А олігофрени все про вибори. Всьо, відвибирались...
12.02.2025 20:19 Відповісти
як там,датських крон вистачає? нормально,не так,як нам тут,при обстрілах,нещасний біженцю?
12.02.2025 20:20 Відповісти
Крони плюс рублі, процвітає бот ФСБівський.
12.02.2025 20:30 Відповісти
Ось це, щоб усі розуміли який Юра мудак!

12.02.2025 20:34 Відповісти
та мені пох,що ти там про мене думаєш. головне щоб ухилянтсько-ждунівську сволоту ніхто не думав жаліти і носитися з ними,як юдей з мацою. всі ці ухилянти,на випадок окупації,стануть стукачами і поліцаями кацапів,сволотою,набагато жорстокішою за бурятів з дагами
12.02.2025 23:36 Відповісти
Ти мусор чи ТЦКун? Хто ти воїн? На яких фронтах воюєш?))) Я тобі, **** ти їбана, мразота, отой твій допис аля підараса ще не раз процитую. Гандон ти дешевий.
12.02.2025 23:47 Відповісти
цитуй,що хочеш,майбутній путінський поліцай і стукач. таку ухилянтську шелупонь,як ти,треба за законами воєнного часу...щось із нею вирішувать,як це робили всі нормальні країни,які хотіли вижити в умовах війни. моя пропозиція: ухилянтам вибір-або штрафбат або стінка або роботи по розмінуванню територій з лопатою в руках,сім"ї особливо упоротих ухилянтів...висилати на перевиховання до Бурятії,Чечні,Туви,Якутії
13.02.2025 01:06 Відповісти
Точно мусорок. Навіть суміш. Нащадок НКВСників та комісарів. То де ж ти воюєш, мусорок?
13.02.2025 09:31 Відповісти
Єрмак заставить клоуна підписати капітуляцію України!
12.02.2025 20:12 Відповісти
Досягнення миру=капітуляція. Так виглядає мир по Трампу.
12.02.2025 20:12 Відповісти
І репараціі у 500 мільярдів заплатить за капітуляцію Україна...
12.02.2025 20:19 Відповісти
откуда Вы такую цифру взяли?
12.02.2025 22:43 Відповісти
Міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на 500 млрд доларів
12.02.2025 22:52 Відповісти
Цікаво, хто кому дзвонив. Можна зрозуміти наскільки рудий пі'дар здав країну...
12.02.2025 20:13 Відповісти
твій президент рудий пі'дар? оце ти додік!
12.02.2025 20:14 Відповісти
Фєдя, ти просто смайлики став. Не пиши нічого, не твоє...
12.02.2025 20:16 Відповісти
навіщо ти рудого гоміка вибирав, додік?
12.02.2025 20:18 Відповісти
Вибрали клоуна - тепер жеріть, не подавіться. Трамп порішав все з ****** і поставив зеленського перед фактом.
12.02.2025 20:15 Відповісти
Каким фактом? У Трампа нет никаких рычагов влияния на Зеленского как президента, разве что как на Зеленского-личность.
12.02.2025 20:19 Відповісти
ну от і добре, а то я розпереживався, що зеля здасть Україну і віддасть америці реурсів на 500 млрд баксів.
12.02.2025 20:23 Відповісти
Та он аж из штанов выпрыгивает. Может ему Путин даже стать на колени разрешит.
12.02.2025 20:24 Відповісти
З ху@лом обговорив здачу України,із Зе як утримувати рабів після здачі
12.02.2025 20:18 Відповісти
Оце він годину казав? Скільки разів?
12.02.2025 20:18 Відповісти
Ну шо друзі,нарешті таки будемо жерти шашлики на травневі
12.02.2025 20:19 Відповісти
Віддало надра безкоштовно американцям і підписало капітуляцію перед кацапам. Жріть виборці зеублюдака,любителі доріг і майскіх шашликів,хоча половина з вас ,підорів ,сидить на дотаціях в ЕС.
12.02.2025 20:22 Відповісти
Найшашличніший поговорив з Найвеличнішим.
12.02.2025 20:23 Відповісти
.....«Кругом неправда і неволя,

Народ замучений мовчить.

І на апостольськім престолі

Чернець годований сидить.

Людською кровію шинкує

І Рай у найми оддає!

Небесний Царю! Суд Твій всує,

І всує царствіє Твоє.

Розбойники, людоїди

Правду побороли,

Осміяли Твою славу,

І силу, і волю.

Земля плаче у кайданах,

Як за дітьми мати.

Нема кому розкувати,

Одностайне стати....
12.02.2025 20:25 Відповісти
Хто ще не став у чергу за нашими копалинами? Давайте, не соромтесь.
12.02.2025 20:25 Відповісти
Тобто,Донні-Золотистий Чубчик спочатку все обкашляв з другом Путіним,а потім зволив повідомити картавого Лідора,що вони там з Окурком обкашляли? 73%-ні зебуїни,радуйтеся,ваш лідор говорить з такими великими хлопцями....
12.02.2025 20:26 Відповісти
Побалакали - підрахували - прикинули хер до носа
12.02.2025 20:28 Відповісти
Зеля, не потрібно обширювати на всіх. Багато українців не хочуть миру з вбивцями які залізли в їх дім. Вбивці повинні або бути знищеними або забратися геть назад в свої болота
12.02.2025 20:28 Відповісти
Є багато таких "какая разніцця кто будєт абворовивать нас!" На них розрахунок цього Блазня. Проте він вірить "он нічєво нє украл!"
12.02.2025 20:38 Відповісти
Тільки що. Трамп виключив Кіта Келлога із списку переговорників по Україні. Це після розмови з путлером.
12.02.2025 20:30 Відповісти
Тобто Трамп офіційно першим переговорив з ******, а зелену шмарклю просто поставив перед фактом. Україна за зеленого скомороха втратила свою суб"єктность на міжнародному рівні. Бо такого за часів Пороха навіть не можна було собі уявити. Принцип Пороха "нічого без України про Україну" ,З Елідор замінив на "поставити Україну перед фактом".
12.02.2025 20:30 Відповісти
Си - китайський керівник, а не рф. ***** послухає Си - це вилами по воді писано.
12.02.2025 20:40 Відповісти
Україна буде в ролі цапа-відбувайло, ще й винна 500 млрд доброму дядечку Сему незрозуміло за що. Це ставить під сумнів післявоєнний розвиток, оскільки корупція + низька безпека у регіоні відштовхуватиме інвесторів. Навряд чи вдасться використати паузу щоб щось зробити, для цього потрібно не просто грати в один хід, а продумувати на кілька ходів уперед, на це, як показало, наше політичне керівництво не здатне.
12.02.2025 20:40 Відповісти
Зеленський поговорив з Трапом: обговорили розмову з Путіним, технологічну
співпрацю, угоду щодо ресурсів. Та ось чомусь забули поговорити про тимчасово
окуповані фашистським кремлем Українські території. І як їх можна скоріше повернути.
12.02.2025 20:52 Відповісти
Заповіт від "Найвеличнішого капітулянта":
"
Як умру за зраду, то поховайте мене, де завгодно.
В Каневі, в Стрию, в Москві, в Тулі або в Гродно.

Щоб лани або пустеля, прерії чи то гори.
Запустіть мене у космос або киньте в море.

І під прапором - байдуже, трикольору якого
ш пригадайте знамените незле тихе слово.

Що, напевно, не важливо в пекло чи до раю,
Якщо є асфальт і капітуляція, разніца какая?"
12.02.2025 20:59 Відповісти
Ресурсна угода на 500 мілярдів, бо в Байдена корупція,- Трамп ні чого ще не дав в рахунок Будапештського меморандуму, а вже хоче залог на 500 мільярдів,чим віддавати будемо - бо 500 мільрдів це якщо рахувати навіть по 10 тис.долл за 1 га землі це 50 мільонів га в нас стільки немає, то що органами приплатими, то навіщо тоді воюємо і вже загило і поранено 500 тис. українських захисників за путіна, зеленського і трампа?, за своє життя?- точно-, непоганий у нас президент 3 роки не готувався до війни потім все поздавав зараз все розпродає , а у відставку не піде поки все не зробить і не добьє українців зі своїм путіним на пару.
12.02.2025 21:56 Відповісти
Злили Україну !!! Недорого )))
12.02.2025 22:02 Відповісти
Надра України? Та нехай забирають...
12.02.2025 22:41 Відповісти
Нас наїб...л.. пора будувати бункери і повертати ядерну зброю.
12.02.2025 23:32 Відповісти
Знаєте, чого не вистачає Україні? Моніторів усюди, на яких безкінечно транслюватимуть відосики Найвеличнішого Лідора.
12.02.2025 23:35 Відповісти
Безглузде, тупе, самозакохане створіння папи саши та мами ріми.
ти вже шість років керуєш зовнішньою політикою України.
і чого ти досяг? - тепер долю країни вирішують без тебе. І Україна тепер винна трампу 500 мільйярдів за те, що він ***** не допоможе???
отєто ти накерував, найвеличніший лідор…
куди ж тебе поцілувати???
13.02.2025 01:17 Відповісти
Якби Путін хотів миру, він забрав би окупантів з усіх територій України і повернув би усіх заручників, у т.ч. викрадених ним дітей.
13.02.2025 03:54 Відповісти
Якщо Трамп так хвилюється про "життя людей", то чому ж він тоді відновлює смертну кару для злочинців у США?

З цієї ж причини Україна знищує путінських злочинців: усі вони можуть залишитись живими, якщо захочуть, - для цього їм треба припинити здійснювати їхні злочини, як мінімум, - припинити воювати проти України і вийти з території України, а тим путінським злочинцям, хто викрав людей з України і тримає їх у заручниках, необхідно звільнити цих заручників і повернути їх в Україну.

Тоді Україна може подумати над тим, щоби тільки засудити злочини тих путінських злочинців, але не знищувати (і можливо навіть не карати) тих путінських злочинців.
13.02.2025 04:05 Відповісти
Президент Трамп - це 1 людина, яка, як і будь-яка людина, може помилятися (це стосується і його радників).

Тож не треба вважати, що начебто президент Трамп всемогутній і що будь-які його бажання начебто обов'язково здійсняться.

Можливо, президент Трамп і хотів би зупинити час, щоб дні його виборчого тріумфу тривали вічно, однак природа не готова задовольнити таке його імовірне бажання.

Є об'єктивні закономірності розвитку подій і причинно-наслідкові зв'язки.

Одною з об'єктивних закономірностей є така схема:

Якщо агресор засобом агресії (насильства, брехні та інших злочинів) хоча б якоюсь мірою успішно досягає своїх цілей, то агресор продовжить використовувати цей же засіб - агресію (та інші злочини) - для того, щоб досягати подібних результатів у майбутньому.
13.02.2025 04:23 Відповісти
все зрозумів, будемо балачками перемогу видобувати!
13.02.2025 04:27 Відповісти
РЕВОЛЮЦІЮ ГОТУЮТЬ ГЕНІЇ - РОМАНТИКИ, ЗДІЙСНЮЮТЬ ЇЇ -
фанатики, а плодами ЇЇ КОРИСТУЮТЬСЯ мерзотники і пройдисвіти.
ОТО БІСМАРК.
І хто ж зараз підло пробрався на Олімп влади в Україні: бандити, корупціонери,
українофоби, сепаратисти, колабораціоністи та капітулянти .... А хіба ж таких
продажних тварюк хотіли побачити біля керма влади український народ
його патріоти які не замислюючись вмирали і вмирають за Україну на Майдані
і в визвольній війні, наївно сподіваючись на гідне життя в гідній європейській
українській суверенній державі з звільненими буквально всіма окупованими
фашистським кремлем Українськими територіями, бути в (ЕС,НАТО). Ну а ці
злодії - капітулянти ЗЕбіли при владі це чиї слуги? і до яких ще примкнули
продажні Іуди - яничари з перефарбованих проклятих бандитів ригоАналів
втікача в паРашу продажного кривавого ЗЕКА скоро навіть не замислюючись
на догоду кремлівським фашистам )(уйла і трампу миром - капітуляцією
продадуть і знищать всю нашу державу її суверенітет і її територіальну цілісність.
13.02.2025 04:31 Відповісти
 
 