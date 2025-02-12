Ми отримали американське бачення поглиблення нашої роботи, - Зеленський про зустріч з Бессентом
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський наголосив, що Україна цінує партнерство зі Сполученими Штатами, вдячна за допомогу в захисті незалежності та прагне зробити більшими наші спільні можливості, передусім безпекові.
"Безпека має значення. Не можна дати Москві та її спільникам отримати контроль над Україною, і це означає, що нам треба працювати разом – усім у вільному світі. Ми отримали американське бачення поглиблення нашої роботи, обговорили сьогодні зміст цих пропозицій, працюємо заради сильної угоди. Розраховуємо на досягнення прогресу вже під час Мюнхенської безпекової конференції", - розповів президент.
Раніше Зеленський заявив, що Україна отримала від США перший драфт угоди про партнерство.
Щось зеленський, теліпає єрундою перед ЗМІ!