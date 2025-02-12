УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8754 відвідувача онлайн
Новини
2 253 22

Ми отримали американське бачення поглиблення нашої роботи, - Зеленський про зустріч з Бессентом

Зеленський та Бессент

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський наголосив, що Україна цінує партнерство зі Сполученими Штатами, вдячна за допомогу в захисті незалежності та прагне зробити більшими наші спільні можливості, передусім безпекові. 

"Безпека має значення. Не можна дати Москві та її спільникам отримати контроль над Україною, і це означає, що нам треба працювати разом – усім у вільному світі. Ми отримали американське бачення поглиблення нашої роботи, обговорили сьогодні зміст цих пропозицій, працюємо заради сильної угоди. Розраховуємо на досягнення прогресу вже під час Мюнхенської безпекової конференції", - розповів президент.

Раніше Зеленський заявив, що Україна отримала від США перший драфт угоди про партнерство.

Також читайте: США продовжать надавати допомогу Україні в обмін на угоду про рідкісноземельні метали, - Бессент

Автор: 

Зеленський Володимир (25545) Бессент Скот (70)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
А американській *** і кацапській, вам *********** в роті не заважає?
показати весь коментар
12.02.2025 21:04 Відповісти
+4
А ми побачили чергове словоблудие.
показати весь коментар
12.02.2025 21:03 Відповісти
+4
Що ми реально побачили так те, що і трампло і ***** нзамироточили один на одного... гидота
показати весь коментар
12.02.2025 21:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ми побачили чергове словоблудие.
показати весь коментар
12.02.2025 21:03 Відповісти
А американській *** і кацапській, вам *********** в роті не заважає?
показати весь коментар
12.02.2025 21:04 Відповісти
Мабуть ще невелике поглиблення ...
показати весь коментар
12.02.2025 21:12 Відповісти
Ще під час першого терміну перебування на посаді президента, Трамп публічно заявив, що вважає за краще слухати Путіна, а не власні спецслужби.
показати весь коментар
12.02.2025 21:05 Відповісти
Що ми реально побачили так те, що і трампло і ***** нзамироточили один на одного... гидота
показати весь коментар
12.02.2025 21:06 Відповісти
переход сша в лагерь врагов Украины - огромная проблема, но не Конец Света выстоит и Украина и остальные нормальные страны в истории бывали времена и пострашнее все справимся.. (с)
показати весь коментар
12.02.2025 21:06 Відповісти
США відходять від зєлєнського ! То й воно волосся зі сраки рве, щоб США не наближалось до Порошенко. МАРНІ СПРАВИ. Ху із ХУ в Конгресі вже зрозуміли ! І Трамп теж. Тому для Трампа наш Чмонька пісюн. Якби він не надував щоки на публіку, з Трампом він "яволь, май фюрер!"
показати весь коментар
12.02.2025 21:18 Відповісти
Ну - яке поглиблення? - Украіну беруть за яблучко - за надра
показати весь коментар
12.02.2025 21:06 Відповісти
Отой Че Гевара хоч інколи перевдягається, перевзувається та миється?
показати весь коментар
12.02.2025 21:06 Відповісти
Вони з дЄрмаком обмінюються всім
показати весь коментар
12.02.2025 21:09 Відповісти
"Безпека має значення." Блазень повернувся у 2019 рік. "пасматрю в глаза, пєрєстать стрєлять, будєм строіть ... два атомних реактори (кацапських прострочених) вмєста дарог." Ну не ******* !
показати весь коментар
12.02.2025 21:06 Відповісти
Уявляю як йому зараз дійсно важко питляти словами між тими сраками, що нависли над Україною. Він дійсно з сьогоднішнього гівна намагається кулю зліпити
показати весь коментар
12.02.2025 21:07 Відповісти
Другими словами ...Забудьте про НАТО...Про оккупированные территории.. И дайте нам свои природные ресурсы
показати весь коментар
12.02.2025 21:08 Відповісти
а ***** погодиться віддати Трампу ці донецькі ресурси ?
показати весь коментар
12.02.2025 21:10 Відповісти
Стоп. Зачекайте. А потужні безпекові угоди, а саміт миру, а потужний план перемоги?
показати весь коментар
12.02.2025 21:14 Відповісти
Ничего...Антигуа с Барбудой нам помогут.. Не зря ж они заочно присоединялись к меморандуму мырного самыта.. Так что ждём ....
показати весь коментар
12.02.2025 21:18 Відповісти
Скоро peace, да.
показати весь коментар
12.02.2025 21:11 Відповісти
"Розраховуємо на досягнення прогресу вже під час Мюнхенської безпекової конференції", - ага, чехи теж на Мюнхен сподівались ...
показати весь коментар
12.02.2025 21:18 Відповісти
Яке поглиблення. якої роботи?? Де результати?? Вони грають свої ролі як артисти на сцені.
показати весь коментар
12.02.2025 21:19 Відповісти
Так і сказали: ви нарили глубоченну допу.
показати весь коментар
12.02.2025 22:06 Відповісти
Це той випадок, коли йому куем по всій пиці повозили, а він й далі волає про поглиблення
показати весь коментар
12.02.2025 22:12 Відповісти
А до зустрічі з ним мілко бачили допомогу Західних Партнерів?
Щось зеленський, теліпає єрундою перед ЗМІ!
показати весь коментар
12.02.2025 23:17 Відповісти
 
 