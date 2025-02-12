США продовжать надавати допомогу Україні в обмін на угоду про рідкісноземельні метали, - Бессент
США продовжуватимуть підтримку України в обмін на угоду щодо видобування рідкісноземельних металів.
Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у середу, 12 лютого, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, президент США Дональд Трамп має намір зробити все можливе, щоб покласти край війні РФ проти України.
Бессент наголосив, що "США віддані незалежності України, та американські громадяни мають знати чому США втручаються у справи України".
"У президента Трампа є план припинення цієї війни, і ми хотіли б укласти угоду про економічне співробітництво. І в обмін на цю угоду США продовжать надавати матеріальну підтримку Україні, її народу. Що ми маємо тут. І ми думаємо, що це стане сильним сигналом для американського народу про те, що гроші, які надходять в Україну, означають, що у нас спільні цінності, що у нас спільна безпека, і ми сподіваємося збільшити наші спільні економічні зобов'язання", - сказав глава Мінфіну США.
Окрім цього, він додав, що така угода стане сильним сигналом російському керівництву про прихильність США до України.
Раніше повідомлялося, що Україна отримала від США перший драфт угоди про партнерство.
Нагадаємо, днями Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.
Моральні принципи обміняли на біткоєни ?
Просто колись змусили віддати ядерку росії.
А зараз трамп, венс і інша ******* кажуть, що їм насрати, чи окупує росія Україну чи ні, головне рідкозем. Але в іншому, одразу видно, що США віддані.
Просто пісяються від путіна, поважають його, який вбив сотні тисяч українців. Але США віддані.
А такери карлсони називають Україну центром зла. Але США віддані Україні.
наприклад:
2. Мы ничем не можем помочь.
3. Значит вы слабые.
Или как?
Ті, що мали би перші вдатись до протистояння Злу, як основоположники вільної християнської демократичної ідеології, ввели на початку 90-хх Україну в оману та зробили її заручницею і розмінною монетою геополітичних торгів, вступивши в змову з цим Злом та лукаво завуалювавши свою ганебну іудівську поведінку т.зв. територіальним чинником.
Верх цинізму. Спочатку відібрали ядерну зброю. Потім кликали до себе, пропонуючи порушити нейтральний статус, обіцяли захист. Коли ми пішли, а інша сторона (рф) у відповідь на це відтяпала наш Крим, вмовляли нас не робити різких рухів. Потім знову кликали до себе, обіцяли захистити і співпрацювати - коли почалася велика війна спочатку допомагали по крохах, потім в найбільш вирішальний момент 7 місяців залишили на голодному пайку і тепер, О чудо ! запропонували подальшу допомогу в обмін на все цінне, що в цій країні є (надра і землю).
Офігенні спільні цінності !!!
Лохотрон.
Хоча, треба визнати, ми самі дали себе обдурити. І росіянам, і Заходу. Самі винуваті, що тут ще скажеш ! Мине 50 років і світ буде ламати голову, як так сталося, що вже 40 років Євразія ніяк не може позбутися такого явища як український тероризм . . .
а якщо чесно, то аж смердить.
бо якщо продовжити заголовок то вийде:
а не юуде угоди, то домовляйтесь х ****** юез нас та нашої зброї.
Але це, не давати, а продавати зброю!!! І ні якої допомоги! Здається мені, що Україна надає допомоги США! А трамп, користується ситуацією...
Тільки на "срср"і, не продавали а "давали" продавці, дефіцитні речі, за гроші...
Тобто - порушення основ міжнародного права і Будапештського меморандуму його гарантами - це "справи України", а допомога Україні - це встручання у її справи???
А взагалі які гарантії що нас не на"буть як Будапештстським меморандумом, завтра у трампона аретити виротуть
Європі годі вже клацати іпальником і запускати воєнне виробництво на повну,
бо у Європі, як і в Україні, йдеться про русскій сапог, нюхати який ніхто більше не хоче.
А тому зброя, зброя і ще раз зброя - покладатись на Трампа несерйозно.