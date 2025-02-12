США продовжать надавати допомогу Україні в обмін на угоду про рідкісноземельні метали, - Бессент

США продовжуватимуть підтримку України в обмін на угоду щодо видобування рідкісноземельних металів.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у середу, 12 лютого, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, президент США Дональд Трамп має намір зробити все можливе, щоб покласти край війні РФ проти України.

Бессент наголосив, що "США віддані незалежності України, та американські громадяни мають знати чому США втручаються у справи України".

"У президента Трампа є план припинення цієї війни, і ми хотіли б укласти угоду про економічне співробітництво. І в обмін на цю угоду США продовжать надавати матеріальну підтримку Україні, її народу. Що ми маємо тут. І ми думаємо, що це стане сильним сигналом для американського народу про те, що гроші, які надходять в Україну, означають, що у нас спільні цінності, що у нас спільна безпека, і ми сподіваємося збільшити наші спільні економічні зобов'язання", - сказав глава Мінфіну США.

Окрім цього, він додав, що така угода стане сильним сигналом російському керівництву про прихильність США до України.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала від США перший драфт угоди про партнерство.

Нагадаємо, днями Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

