5 779 76

США продовжать надавати допомогу Україні в обмін на угоду про рідкісноземельні метали, - Бессент

Бессент про допомогу Україні

США продовжуватимуть підтримку України в обмін на угоду щодо видобування рідкісноземельних металів.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у середу, 12 лютого, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, президент США Дональд Трамп має намір зробити все можливе, щоб покласти край війні РФ проти України. 

Бессент наголосив, що "США віддані незалежності України, та американські громадяни мають знати чому США втручаються у справи України".

"У президента Трампа є план припинення цієї війни, і ми хотіли б укласти угоду про економічне співробітництво. І в обмін на цю угоду США продовжать надавати матеріальну підтримку Україні, її народу. Що ми маємо тут. І ми думаємо, що це стане сильним сигналом для американського народу про те, що гроші, які надходять в Україну, означають, що у нас спільні цінності, що у нас спільна безпека, і ми сподіваємося збільшити наші спільні економічні зобов'язання", - сказав глава Мінфіну США.

Читайте також: Я сам запропонував Трампу ідею розробки копалин в Україні в обмін на допомогу, - Зеленський

Окрім цього, він додав, що така угода стане сильним сигналом російському керівництву про прихильність США до України.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала від США перший драфт угоди про партнерство.

Нагадаємо, днями Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Читайте також: Глава Мінфіну США Бессент передав Україні перший драфт угоди про партнерство, - Зеленський

допомога (8760) США (24362) рідкісноземельні метали (180) Бессент Скот (70)
+17
"США віддані незалежності України".

Просто колись змусили віддати ядерку росії.

А зараз трамп, венс і інша ******* кажуть, що їм насрати, чи окупує росія Україну чи ні, головне рідкозем. Але в іншому, одразу видно, що США віддані.

Просто пісяються від путіна, поважають його, який вбив сотні тисяч українців. Але США віддані.

А такери карлсони називають Україну центром зла. Але США віддані Україні.
12.02.2025 19:42 Відповісти
+11
Бессент наголосив, що "США віддані незалежності України, та американські громадяни мають знати чому США втручаються у справи України". багатостраждальний народ України тим більше має знати за яку таку "брехливу американську гарантію," котра не гарантує йому ,рівним рахунком нікуя має платити він,його діти, внуки, правнуки американським брехунам своїми надрами .які його вже кинули під рашистську окупаційну смертельну машину в Будапешті.відібравши .брехнею.і обіцянками ядерну зброю.разом з нинішнім окупантом....
12.02.2025 19:41 Відповісти
+11
По секрету скажу, так Сполучені Штати Америки діяли завжди.
12.02.2025 19:44 Відповісти
Допомога, як і раніше, буде дієтичними дозами.
12.02.2025 19:38 Відповісти
А то вже зовсім не суттєво. Нагадаю що Потужний розповідав про природні надра у 21 році. Коротесеньке відео, проте сльози на очах!

https://x.com/i/status/1888261754527891752
12.02.2025 19:43 Відповісти
Якщо буде угода про надра то вимоги США щодо виборів під час війни можна ігнорувати.
12.02.2025 20:31 Відповісти
Та такі як ти вже ігнорували здоровий глузд на під час виборів 2019 року.
показати весь коментар
12.02.2025 21:39 Відповісти
У кожного свої ноти. Але диригент у дупель пʼяний!🌚
12.02.2025 19:38 Відповісти
Прихильність штатів Україні гарантована відсосом трумпа *******?
Це щось нове
12.02.2025 19:38 Відповісти
А вони в нас є?
12.02.2025 19:39 Відповісти
Ясна справа, що нема, але для відмазки Трампу перед американовиборцями згодиться.
показати весь коментар
12.02.2025 19:42 Відповісти
Ви праві. Перед виборами паскудив українців,що отримують все на шару. А тут мєха - соболя.
показати весь коментар
12.02.2025 19:47 Відповісти
знайдуть. Вигрібуть все..
12.02.2025 19:48 Відповісти
Так..
12.02.2025 21:16 Відповісти
Сьогодні ж була мова шо Трамп тільки береться малювати план
12.02.2025 19:39 Відповісти
"Нагадаємо, днями Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні."....тiльки не 500 мiльйонiв а 500 мiльярдiв.....ну то таке....
12.02.2025 19:39 Відповісти
Медіа роблять регулярно помилку, називаючи цифри, які відрізняються своїм порядком.
показати весь коментар
12.02.2025 19:46 Відповісти
То трампон регулярно робить помилки, а не медіа.
показати весь коментар
12.02.2025 20:35 Відповісти
Щоб вони там не казали всякі міністри та радники Трамп, у якого "прекрасна дружба" з путіним, все равно зробить по своєму. Він не передбачуваний та вже зі старческим маразмом під стать своєму другану.
показати весь коментар
12.02.2025 19:40 Відповісти
Секта верующих в Трампа напоминает тех кто верил что Зеленский не обманет. Лол. Трамп простой парень.
12.02.2025 19:44 Відповісти
популізм - опіум для народа
12.02.2025 19:50 Відповісти
Люди хотят верить, что кто-то их сверху защитит и спасет. Но сверху такие же люди.
показати весь коментар
12.02.2025 19:51 Відповісти
мда, тут або труси або хрестик.

.
12.02.2025 20:00 Відповісти
Вони знайшли один одного, злочинець та барига ...звичайна кримінальна зв'язка ...
12.02.2025 20:07 Відповісти
За цю угоду американців будуть зневажати в усьому Світі. Схожа ситуація, ви тонете, а тут до вас підпливає рятівник і пропонує купити рятівний круг, якщо ви свій будинок на нього перепишете.
показати весь коментар
12.02.2025 19:42 Відповісти
Не люблю леваков которые там загоняют что-то. Трамп это Трамп. Не надо его на всех проецировать. Современность и прошлое это разные вещи всегда.
12.02.2025 19:48 Відповісти
Невже?
Моральні принципи обміняли на біткоєни ?
12.02.2025 20:02 Відповісти
Политические процессы, которые идут сейчас и в прошлом это разные процессы. Можно найти сходство и указать на них, но этот аргумент обобщения зачастую неверен.
12.02.2025 20:05 Відповісти
Для США Україна була завжди країною третього світу, а США завжди так поступали з такими неедорозвинутими країнами.
12.02.2025 20:53 Відповісти
Країна кров'ю спливає , кожен день гинуть наші Герої , цивільні , жінки і діти , а ці паскуди тикають в обличчя векселями , а як почитаєш то всі ці лихварі з Капітолію страшно набожні , тільки мабуть церкву сплутали з сатанинською .
12.02.2025 19:44 Відповісти
розкажи це чиновникам Покровська, які виділили гроші на квіти недавно.
12.02.2025 19:47 Відповісти
12.02.2025 19:51 Відповісти
Якщо рідкоземельні метали могли б перемогти всю нафту, газ, а також ВПК росії, то така угода із США вважалася б великим досягненням. Натомість війна ресурсів, яку не збирається починати Захід, і надалі виснажуватиме демографічно та економічно-військово Україну, а також дозволятиме росії нарощувати потужності для нової більш глобальної збройної ескалації.
12.02.2025 19:44 Відповісти
Як заявляв раніше Доня-аферист, йому по барабану чи буде Україна Україною чи на цих теренах буде росія, але угода про видобуток надр має бути незмінною. Якби Трамп був бізнесменом на нашій території 90-х, нульових то його б відстрелили після першого кидка. Бо в Штатах він зробив їх шість методом банкрутства. Це окрім політичного екстремізму.
12.02.2025 19:44 Відповісти
@то його б відстрелили після першого кидка@ и прикопали где то на терриконе шахты имени засядько_)и сделал бы это такой же рыжей чубчик)
12.02.2025 19:53 Відповісти
Україну віддали на знищення путіну!
12.02.2025 19:45 Відповісти
Тебе зарплати лишили?
12.02.2025 19:56 Відповісти
А ще. Давайте підпишемо угоду про надра, а потім кинемо США. Може вони зі злості введуть сюди війська для захисту інвестіцій?
12.02.2025 19:47 Відповісти
Програма Перемоги має бути короткою і лаконічною,
наприклад:
12.02.2025 19:49 Відповісти
Короче как я и говорил как помогали так и будут помогать, все понимают что эти минералы это журавль в небе, по английски pie in the sky, пирог в небе, просто нужно продать это американским люмпенам которым 2-3 года втирали какие демократы плохие просирая сотни миллиардов на Украину вместо того что бы раздавать бесплатные деньги " нуждающимся" американцам
12.02.2025 19:49 Відповісти
"pie in the sky, пирог в небе"... Може, "сорока в небі" замість пирога?
12.02.2025 23:58 Відповісти
Ну, пай, мегпай какая разница. Раз в жизни услышишь , считай повезло
13.02.2025 03:15 Відповісти
І в обмін на цю угоду США продовжать надавати матеріальну підтримку Україні, її народу. - що цікаво не військову, а матеріальну.
12.02.2025 19:55 Відповісти
Шановні вибачте за цинізм, а з якого це дива нам повинні безкоштовно всі допомагати ,до 1991 року Світ жив і без України ,і тепер може обійтись без нас ,а з кацапи вони домовляться ,як і 1945 році ,А якщо Україна хоче залишитись незалежною державою ,то повинна погоджуватись на умови США ,а в іншому випадку знову станемо частиною єдіной і нєдєлімой ,шановні ура-патріоти ви цього хочете?І не потрібно мені тут розповідати про иіжнародне право ,його немає ,а є право сили,хто сильніший ,той правий.
12.02.2025 19:55 Відповісти
1. В мире правит сила.
2. Мы ничем не можем помочь.
3. Значит вы слабые.

Или как?
12.02.2025 20:03 Відповісти
Ошуканці і фарисеї, які поширювали в 80-90-хх роках демократію і вільний світ в окупованій рашистами Східній Європі, зробили Україну винятком та цапом-відбувайлом за їхні подвійні стандарти, вдавшись до новітнього жертвоприношення російському Дияволу сотень тисяч невинних українців.

Ті, що мали би перші вдатись до протистояння Злу, як основоположники вільної християнської демократичної ідеології, ввели на початку 90-хх Україну в оману та зробили її заручницею і розмінною монетою геополітичних торгів, вступивши в змову з цим Злом та лукаво завуалювавши свою ганебну іудівську поведінку т.зв. територіальним чинником.
12.02.2025 20:06 Відповісти
А згадай Паризьку мирну конференцію 1919 року і куди послали з неї делегацію УНР. ,
12.02.2025 20:38 Відповісти
До 1991 года США делило планету с СССР, а потом перестала. Что может быть лучше мирового доминирования? Вот Китай стал сверхдержавой, но миром пока не требует делиться. Будет ли такое же поведение у СССР 2.0? Конечно же нет. Поэтому сование Рашки рожей в говно стоит абсолютно любых денег и усилий для США. Но абсолютное большинство американцев не задумываются как изменится их жизнь если в мире будет не одна супер страна а 2 или 3.
13.02.2025 03:25 Відповісти
Ну так буде як було до 1991 , головне щоб Україна потрапила до сфери впливу США .
13.02.2025 16:10 Відповісти
Трамп скорійше за все "подружиться" з війсковим злочинцем ******, бо там більше грошей, а совісті у Трампа схоже немає..... бо щось заяви лунають не дуже гарні.
12.02.2025 20:02 Відповісти
А ота ''допомога'' теж буде із забороною лупити по мордору?
12.02.2025 20:06 Відповісти
А допомога заключатиметься в наданні автоматів, які недострілюють до кордону.
12.02.2025 20:07 Відповісти
А не можна замінити рідкісні метали на рідкісного ідіота?
12.02.2025 20:10 Відповісти
Якщо чесно, то ***** не потрібні ні землі, ні території. Він добивається щоб у українців зародилося і зміцніло антизахідне ядро. Люди які будуть ненавидіти Захід і США ще сильніше навіть ніж в кацапії. Ненавидіти лише тому що їх рожеві мрії і завищені очікування не виправдалися. Згадайте вибори 2019. Коли всі українці яким роками повторювали "шокобарига, агент Мальвіна" і т.д. вибрали ще лише тому щоб не за Порошенка. Кацапи добре знають як українці легко розчаровуються в тих хто не відповідає тому що вони нафантазували і як вони після розчарування кидаються в іншу крайність. Тому що українська нація, це пубертатний підліток в якого емоції поперед розуму.
12.02.2025 20:11 Відповісти
І в обмін на цю угоду США продовжать надавати матеріальну підтримку Україні, її народу. . . . І ми думаємо, що це стане сильним сигналом для американського народу про те, що гроші, які надходять в Україну, означають, що у нас спільні цінності . . .
Джерело: https://censor.net/ua/n3535447

Верх цинізму. Спочатку відібрали ядерну зброю. Потім кликали до себе, пропонуючи порушити нейтральний статус, обіцяли захист. Коли ми пішли, а інша сторона (рф) у відповідь на це відтяпала наш Крим, вмовляли нас не робити різких рухів. Потім знову кликали до себе, обіцяли захистити і співпрацювати - коли почалася велика війна спочатку допомагали по крохах, потім в найбільш вирішальний момент 7 місяців залишили на голодному пайку і тепер, О чудо ! запропонували подальшу допомогу в обмін на все цінне, що в цій країні є (надра і землю).

Офігенні спільні цінності !!!
Лохотрон.
Хоча, треба визнати, ми самі дали себе обдурити. І росіянам, і Заходу. Самі винуваті, що тут ще скажеш ! Мине 50 років і світ буде ламати голову, як так сталося, що вже 40 років Євразія ніяк не може позбутися такого явища як український тероризм . . .
12.02.2025 20:16 Відповісти
Якимсь лайном від цієї промови тхне ...
12.02.2025 20:21 Відповісти
від заголовка *******, шантажем.
а якщо чесно, то аж смердить.
бо якщо продовжити заголовок то вийде:
а не юуде угоди, то домовляйтесь х ****** юез нас та нашої зброї.
12.02.2025 20:21 Відповісти
Як що - ДАВАТИ допомогу, то це гарно!
Але це, не давати, а продавати зброю!!! І ні якої допомоги! Здається мені, що Україна надає допомоги США! А трамп, користується ситуацією...
Тільки на "срср"і, не продавали а "давали" продавці, дефіцитні речі, за гроші...
12.02.2025 20:24 Відповісти
Без цієї допомоги все заберуть кляті московити.
12.02.2025 20:38 Відповісти
Не буду сперечатися але, мені так "допомагають" кожну добу у крамниці, даю гроши, мені дають речі! А ось "допомога" та "продаж" різні речі!!! Допомога: що можу те і даю. А купівля, що хочу те й і беру!!! Маю надію, що Янелох, дійсно не лох!!!
12.02.2025 23:15 Відповісти
А що там на рахунок 51-го штату?
12.02.2025 20:26 Відповісти
тому шо США наїбали Україну з ядерною зброєю, і якщо кацапи переможуть, то кожна країна в світі буде шукати можливість отримати ядерну зброю, тоді США зі своєю армією підуть *****
12.02.2025 20:37 Відповісти
"американські громадяни мають знати чому США втручаються у справи України"

Тобто - порушення основ міжнародного права і Будапештського меморандуму його гарантами - це "справи України", а допомога Україні - це встручання у її справи???
12.02.2025 20:39 Відповісти
Херня якась за копалини нехай американці і воюють, а не ми повінині і копалини віддати ще й місцевість для н розчистити!
А взагалі які гарантії що нас не на"буть як Будапештстським меморандумом, завтра у трампона аретити виротуть
12.02.2025 21:03 Відповісти
у цьому випадку війна буде довгою ...копалини під руснею , вони самі трампу їх продавати будуть ,а зеленському США при трампі маски та каски віддасть , тіпу зторгувалися , от вам ,для чого 🤡 прийшов до влади ... х* й вам українці репарації ,та мир...воно тепер Україну розпродає і юридично і геополітично ,прикриваючись надрами !!!
12.02.2025 21:20 Відповісти
вертайте наші літаки та ЯО ...шо русні віддали ,от у них і беріть копалини, за українську зброю !!!
12.02.2025 21:22 Відповісти
Трампа (а більше Маска) цікавить тільки літій для батарей, а далі хоч трава не рости.
Європі годі вже клацати іпальником і запускати воєнне виробництво на повну,
бо у Європі, як і в Україні, йдеться про русскій сапог, нюхати який ніхто більше не хоче.
А тому зброя, зброя і ще раз зброя - покладатись на Трампа несерйозно.
12.02.2025 21:27 Відповісти
А де у нас в Україні залежі літію ? Тому що добування літію це пздц для екології, цікаво кому "пощастило".
12.02.2025 21:32 Відповісти
Відомо чотири українських родовища літію: ділянка «Добра» та Полохівське родовище в Кіровоградській області, «Крута балка» в Запорізькій та Шевченківське в Донецькій
12.02.2025 23:05 Відповісти
Але крута балка і шевченківське вже захоплені кацапамм.
12.02.2025 23:18 Відповісти
 
 