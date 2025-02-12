Україні не варто чекати, що запрошення до НАТО "впаде з неба", - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що після нещодавніх заяв глави Пентагону Піта Гегсета, Україна не отримає запрошення до Північноатлантичного Альянсу, поки триває війна.
Про це він сказав у кулуарах штаб-квартири НАТО в Брюсселі в середу, 12 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Він зазначив, що для України "досі не було запрошення" в НАТО "і, з огляду на останню заяву від США, цього запрошення і не буде".
Якщо немає згоди найважливішої держави в НАТО, то нема чого створювати собі надії, що це запрошення буде, що воно якось впаде з неба", - наголосив Косіняк-Камиш.
Польський міністр також нагадав, що не лише США, але й інші країни ще не погодилися на членство України в Альянсі.
Водночас Косіняк-Камиш вважає, що сьогодні "треба робити все, щоб Україна виграла війну, щоб мир був справедливий, щоб її підтримати".
"Гадаю, що в цьому зацікавлені всі учасники сьогоднішньої зустрічі. Бо гарний результат мирних перемовин є перемогою Заходу, а також США", - додав він.
Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним результатом мирного врегулювання війни.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо наша країна не стане частиною Північноатлантичного Альянсу, то Києву необхідно "будувати своє НАТО", попри опозицію з боку інших держав.
Голова держави визнав, що нині членство України в НАТО виглядає малоймовірним через опозицію з боку Німеччини та Угорщини та США.
Країни Балтії - самі притомні європейці з усіх кого прийняли в нульових і нам завжди допомагали.
А ось від вас, хочемо послухати, як "НЕ з неба НЕ впало НАТО" до Угорщини, Греції, Люксембургу, Словаччині, Словенії, Албанії, Хорватії, Чорногорії, Північній Македонії.
Дуже цікаво як ці країни готувалися, як модернізувалися, як перемовлялися, ...
чекаєм від " вояків" чергового висипання зерна на дороги, це ж для них ПОДВИГи
до іншого вони СЦУТЬ по литках
Если кто то даёт плюшек за " невступление" в НАТО, берите и бегите пока не передумали.
Щоб його отримати треба руки викручувати?
Спиззити?
Кацапський СУ-24 так само зустрічали, чи «єта другоє»?