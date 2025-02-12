Україні не варто чекати, що запрошення до НАТО "впаде з неба", - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що після нещодавніх заяв глави Пентагону Піта Гегсета, Україна не отримає запрошення до Північноатлантичного Альянсу, поки триває війна.

Про це він сказав у кулуарах штаб-квартири НАТО в Брюсселі в середу, 12 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Він зазначив, що для України "досі не було запрошення" в НАТО "і, з огляду на останню заяву від США, цього запрошення і не буде".

Якщо немає згоди найважливішої держави в НАТО, то нема чого створювати собі надії, що це запрошення буде, що воно якось впаде з неба", - наголосив Косіняк-Камиш.

Польський міністр також нагадав, що не лише США, але й інші країни ще не погодилися на членство України в Альянсі.

Водночас Косіняк-Камиш вважає, що сьогодні "треба робити все, щоб Україна виграла війну, щоб мир був справедливий, щоб її підтримати".

"Гадаю, що в цьому зацікавлені всі учасники сьогоднішньої зустрічі. Бо гарний результат мирних перемовин є перемогою Заходу, а також США", - додав він.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним результатом мирного врегулювання війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо наша країна не стане частиною Північноатлантичного Альянсу, то Києву необхідно "будувати своє НАТО", попри опозицію з боку інших держав.

Голова держави визнав, що нині членство України в НАТО виглядає малоймовірним через опозицію з боку Німеччини та Угорщини та США.