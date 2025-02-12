УКР
Україні не варто чекати, що запрошення до НАТО "впаде з неба", - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що після нещодавніх заяв глави Пентагону Піта Гегсета, Україна не отримає запрошення до Північноатлантичного Альянсу, поки триває війна.

Про це він сказав у кулуарах штаб-квартири НАТО в Брюсселі в середу, 12 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Він зазначив, що для України "досі не було запрошення" в НАТО "і, з огляду на останню заяву від США, цього запрошення і не буде".

Якщо немає згоди найважливішої держави в НАТО, то нема чого створювати собі надії, що це запрошення буде, що воно якось впаде з неба", - наголосив Косіняк-Камиш.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Законне місце України – в НАТО. Цей процес потребуватиме часу, - Гілі

Польський міністр також нагадав, що не лише США, але й інші країни ще не погодилися на членство України в Альянсі.

Водночас Косіняк-Камиш вважає, що сьогодні "треба робити все, щоб Україна виграла війну, щоб мир був справедливий, щоб її підтримати".

"Гадаю, що в цьому зацікавлені всі учасники сьогоднішньої зустрічі. Бо гарний результат мирних перемовин є перемогою Заходу, а також США", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща не змінює позицію щодо відправки військ в Україну, - міністр оборони Косіняк-Камиш

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним результатом мирного врегулювання війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо наша країна не стане частиною Північноатлантичного Альянсу, то Києву необхідно "будувати своє НАТО", попри опозицію з боку інших держав.

Голова держави визнав, що нині членство України в НАТО виглядає малоймовірним через опозицію з боку Німеччини та Угорщини та США.

Польща (8994) членство в НАТО (1771) Косіняк-Камиш Владислав (68)
Топ коментарі
+19
То чекайте вже ракету з неба від рашкі!!
12.02.2025 21:08 Відповісти
+18
Та йди на хрен. Ще один тулить свої 5 копійок. Всі ви покидьки.
12.02.2025 21:08 Відповісти
+17
так як впало Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії, Румунії, Чорногорії. Нам нічого не впаде, і не планувалося, що нам має впасти, хоча ще не так давно вони усі там на Заході були в захопленні як українці воюють і вмирають за інтереси НАТО. А сьогодні це вже у них безглузда війна. Але люди вже загинули, і за інтереси того сраного нато в тому числі.
12.02.2025 21:12 Відповісти
То чекайте вже ракету з неба від рашкі!!
12.02.2025 21:08 Відповісти
абсолютно провокативний заголовок, що абсолютно не відповідає сказаному... Автор: Валерiя Сушкова тобі ФЕЕЕ за маніпуляцію.
12.02.2025 21:47 Відповісти
Та йди на хрен. Ще один тулить свої 5 копійок. Всі ви покидьки.
12.02.2025 21:08 Відповісти
Знач поляки длубайтесь в своїх лісах з ексгумацією. А я ще пів року назад писав, що це нам ще боком вилізе. Ще й полякам платити заставлять.
12.02.2025 21:08 Відповісти
Як ви, ********, уже затрахали кагалом бідну Україну!
12.02.2025 21:08 Відповісти
Та що ви, з неба в нас падають тільки дрони та ракети, кожен день й абсолютно безкоштовно… на все інше ми й не розраховуємо…
12.02.2025 21:09 Відповісти
Все что падает с неба это постоянные кидалова.
12.02.2025 21:09 Відповісти
А дійсно тільки відчули слабкість України вже маски почали злітати, як стервятники на 'кидаються...
12.02.2025 21:10 Відповісти
На *** пішов,пшек . Іди кордони блокуй. Капітуляцію зелупи вже підписали. Жди кацапів.
12.02.2025 21:10 Відповісти
Японія, Ізраїль та Південна Корея цілком добре обходяться без імпотентного НАТО.
12.02.2025 21:10 Відповісти
Ти, бд, порiвняв кочевникiв з Хезболи з ядерним мордором! 🤣
12.02.2025 21:12 Відповісти
Жиди сидять на американському ***, і злазить з нього не збираються. Без них вони ніхто і ніщо.
12.02.2025 21:13 Відповісти
А НАТО не варто чекати, що Украiна буде вас захищати до вiку, нах! Буде i на вашiй вулицi "свято"!!!
12.02.2025 21:10 Відповісти
усім балабусам нато впало даром, а нам всі руки викручують...а чим вони усі краще нас...да нічим...
12.02.2025 21:11 Відповісти
Вірно відмічено. Позапригували в НАТО на халяву, а Україна платить величезну ціну
12.02.2025 21:15 Відповісти
Вони кращі тим, що не обирали камуніздів до влади, не пиячили на жовтневі свята, та не ходили на майські демонстрації
13.02.2025 00:33 Відповісти
так як впало Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії, Румунії, Чорногорії. Нам нічого не впаде, і не планувалося, що нам має впасти, хоча ще не так давно вони усі там на Заході були в захопленні як українці воюють і вмирають за інтереси НАТО. А сьогодні це вже у них безглузда війна. Але люди вже загинули, і за інтереси того сраного нато в тому числі.
12.02.2025 21:12 Відповісти
хай краще скаже скільки пшеків загинуло за те, щоб НАТО стало "сильним як ніколи раніше"?
12.02.2025 21:22 Відповісти
Косіняк, ****** камишами!
12.02.2025 21:12 Відповісти
Слова підгавкувача
12.02.2025 21:12 Відповісти
І знову вилізла ця пшецька курва, думки якої ніхто не питав.
12.02.2025 21:12 Відповісти
нам не вистачвє тільки нормального президента и ось тоді побачимо хто кому буде сраку мити і підтерати.
12.02.2025 21:13 Відповісти
Буде руйнiвне занепокоення вiд НАТО! 😁
12.02.2025 21:15 Відповісти
Ви праві, мені здається, що для Трампа Європа закінчується на Німеччині, а поляки, русини, балтійські країни то другий сорт, не зручний баласт.
12.02.2025 21:16 Відповісти
Цікаво , що балтійці завиють котрі так поклонялися величі США?
12.02.2025 21:17 Відповісти
Нікому вони не поклонялися. то пшеки на США дрочили завжди щоб німцям насрати і мадярва з фіцинятиною хвоста розпушили як взнали шо Трампиня прийшов.
Країни Балтії - самі притомні європейці з усіх кого прийняли в нульових і нам завжди допомагали.
12.02.2025 21:27 Відповісти
Ця ***** сховалася за нашi спини ще й гавкае, падлота!
12.02.2025 21:14 Відповісти
приглашение в нато будет после того как Хйло атакует страну нато и кое-кто скажет что "это не наша война, мы далеко" (и будет прав)
12.02.2025 21:16 Відповісти
Така реальність. А кому не подобається, дивіться вечірній відосик від членограя
12.02.2025 21:16 Відповісти
Реальність в якій пшеки пітораси? та ми знаємо, всю історію так було. Маленька західна русня.
12.02.2025 21:28 Відповісти
Ну... нам гарно відомо, що "з неба падає" НЕ НАТО, а КАБи, КР, Балістика та Шахеди!
А ось від вас, хочемо послухати, як "НЕ з неба НЕ впало НАТО" до Угорщини, Греції, Люксембургу, Словаччині, Словенії, Албанії, Хорватії, Чорногорії, Північній Македонії.
Дуже цікаво як ці країни готувалися, як модернізувалися, як перемовлялися, ...
12.02.2025 21:17 Відповісти
***** добився свого. Зараз посиплеться вся наша коаліція яка нам допомагала. І забудьте не тільки про гарантії а і про поставки зброї які нам давали. Крім того на такому хайпі до влади в Європі почнуть приходити путінські фашисти по типу орбана і фіцо. Далі здогадайтесь що буде. Краще б Тампон зовсім відказався від допомоги Україні і свого плану миру. У нас були всі шанси втриматися ці 4 роки правління американського фашиста Трампа. Даже думаю його б ще раніше вигнали б після того як воно за рік знищить Америку.
12.02.2025 21:17 Відповісти
нічого не вдієш, але він правий. США та Німеччина проти нашого вступу до НАТО
12.02.2025 21:18 Відповісти
іди кури камиш!
12.02.2025 21:19 Відповісти
Що там пуйло тявкав в ультиматумі 2021р , що б НАТО забирались до границь 1997 р. Не дай Боже Україна впаде, цей польский очерет-камиш тікатиме разом з НАТО аж п'ятки горітимуть
12.02.2025 21:19 Відповісти
дуже хотылося б побачити як на НАТО нападе Рашка і влаштувала криваву баню там на довгі роки, а ми б в цей час сиділи би на своєму клаптику землі з попкорном і насупивши брови засуджували ці ганебні дії агрессора. Іноді б навіть підкидували їм трохи гуманітарного хліба з салом, при цьому зганяючи реднеків під кордон з вимогою "Юкрайна понад усе" і "Досить годувати Європу" поки в нас саміх не у всіх по 3 машини в сімї
12.02.2025 21:22 Відповісти
кацапье и через беларусь могут зайти к вам в "гости"...тогда посмотрим на пана Косяка який він поважний і розумний пан...
12.02.2025 21:22 Відповісти
Вступ до НАТО можна обміняти на відмову від ядерної зброї. Залишилось лише її зробити..
12.02.2025 21:23 Відповісти
Брудна бомба. І шантажувати не росію, а західний світ. Все як вони *******. Зненацька станемо ,, хорошими парнями,, як Кім, як Вова *****. Українці круті хлопці, будуть казати на всіх мовах світу незалежно яку дурню ми б не вчудили. Ну, і сраться поносом, звісно.
12.02.2025 21:30 Відповісти
Ніхто Україні не дозволить зробити ні ядерну, ні брудну бомбу. Чмоню нагнуть між колін і він завиє. Зараз він тільки тявкає.
12.02.2025 21:59 Відповісти
А ми? Як нас Україну нагнуть?
12.02.2025 22:10 Відповісти
перестануть давати збою і фінанси, натравлять росію
13.02.2025 00:28 Відповісти
Він забув добавити, кидайте всі ресурси країні на розробку ЯЗ бо в НАТО вам нічого не світить.
12.02.2025 21:23 Відповісти
Я розумію якщо подібні слова сказали б з країн засновників НАТО. Але коли через губу розмовляють ті, яких реально за вуха тягли на підпис до вступу в альянс то це повний піпець. Як конкретно Польша допомогла НАТО і де? Україна вже три роки поспіль захищає кордони НАТО зі сходу і ніяк не заробить вступний бал. Як у людей вуха не відвалюються від сорому таке верзти?
12.02.2025 21:24 Відповісти
Україна потрібна НАТО ! Чмонька не потрібен ! А він зараз вважає себе Україною, і діє від України. Партнерам це не подобається. Але вони прямо сказати не можуть, бо вони політики на відміну від блазня з КВНу маслякова.
12.02.2025 21:57 Відповісти
" войсько польське" на роверах прокинулося
чекаєм від " вояків" чергового висипання зерна на дороги, це ж для них ПОДВИГи
до іншого вони СЦУТЬ по литках
12.02.2025 21:25 Відповісти
Хватит носиться с НАТО как дурак с писаной тобой! НИКТО ни за КОГО по настоящему воевать не будет, тем более в условиях современных ожиревших демократий.
Если кто то даёт плюшек за " невступление" в НАТО, берите и бегите пока не передумали.
12.02.2025 21:27 Відповісти
Только очень наивные или очень глупые думали что Украину возьмут в НАТО .(И я не про венгрию и словакию ) Если не взяли до войны то теперь с оккупированными территориями об этом даже говорить не стоит. Просто президентом в Украине сейчас хоть и ушлый но всё таки клоун дурачок которому последние годы вливали помои в уши ,а он и поверил... Хотя многие забыли что после избрания зеленского не все лидеры трубку брали когда он звонил, а израиль его три раза нахрен послал с визитами в страну Вот такое было отношение
12.02.2025 21:27 Відповісти
пожалейте Зеленьку
12.02.2025 21:32 Відповісти
ЗМІ почали писати, що РНБО запровадив санкції проти Порошенка
12.02.2025 21:28 Відповісти
Значить там працюють зовсім безголові люди.
12.02.2025 21:32 Відповісти
они "кончат" еще быстрее Яныка
12.02.2025 21:34 Відповісти
О ще один, який погрожував нам протидії в НАТО!!! Я так розумію що на нас чекає чотири роки терпіння, терпіння і боротьби!!!!
12.02.2025 21:42 Відповісти
Він не проти України. Але країна Чмоні-дЄрмака НАТО не потрібно !
12.02.2025 21:53 Відповісти
КАПЄЦЬ ! чмонІ не потрібне ні НАТО, ні ЄС. Крісло президента з вільним доступом до бюджету країни - пріоритет тварин.
12.02.2025 21:52 Відповісти
Україні не варто чекати, що запрошення до НАТО "впаде з неба", - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш тоді чекайте рашистські танки на границі з пшекляндією
12.02.2025 21:53 Відповісти
Наш народ кровʼю платить за ваш мир, пане пшек! З неба на нас падають ворожі ракети. Тому НАТО ніяк не може впасти.Ви й пороху не нюхали. Вам розстріл літака уряду Польщі під Смоленськом так мізки й не вставив.
12.02.2025 22:08 Відповісти
Україні не варто чекати, що запрошення до НАТО "впаде з неба"

Щоб його отримати треба руки викручувати?
Спиззити?
12.02.2025 22:09 Відповісти
Не впаде!
12.02.2025 22:19 Відповісти
Звісно не впаде. Спочатку Україна має розгромити рашистів, потім собакоїдів, потім іранців, потім китайців. Тобто, усіх ворогів США. Може ще й Колумбію з Мексикою. От тоді вже точно буде запрошення.
12.02.2025 22:22 Відповісти
Так впевнено, гордовито, з апломбом.
Кацапський СУ-24 так само зустрічали, чи «єта другоє»?
12.02.2025 22:27 Відповісти
гієна європи затявкала. Шоб ти сдох
13.02.2025 00:29 Відповісти
 
 