ППО, артилерія, боєприпаси: Умєров розповів про пакети допомоги після "Рамштайну"

Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбулося у середу, 12 лютого, підтвердило готовність партнерів і надалі підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії.

Про це розповів міністр оборони України за підсумками зустрічі у Брюсселі, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, як і обіцяли, ми провели продуктивну зустріч. Делегації 50 країн обговорювали пріоритети та бюджети 2025 року. Безпекова допомога буде продовжуватися. ППО, інтерсептори (перехоплювачі), артилерія, боєприпаси, армована бронетехніка були в пріоритеті, отримали дуже потужні пакети допомоги. Ми почули від кожного з присутніх, що вони будуть продовжувати цю допомогу - у цьому році і в майбутні роки", - розповів очільник оборонного відомства.

Читайте також: Танки, артилерія та ракети: Британія виділила Україні пакет військової допомоги на 150 млн фунтів стерлінгів

Також Умєров розповів, що українська сторона провела двосторонні зустрічі з міністром оборони США та з європейськими партнерами.

"Вважаю, що "Рамштайн" відбувся продуктивно. Домовилися, що "Рамштайн" буде проводитися. Місце й час повідомимо пізніше",- цитує міністра "Суспільне".

Нагадаємо, що під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" учасники погодили надання допомоги Україні на мільярди доларів.

Раніше повідомлялося, що в середу, 12 лютого, у Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" під головуванням Британії.

Читайте також: Гілі про результати "Рамштайну": погодили постачання Україні зброї та боєприпасів на мільярди доларів