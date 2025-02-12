ППО, артилерія, боєприпаси: Умєров розповів про пакети допомоги після "Рамштайну"
Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбулося у середу, 12 лютого, підтвердило готовність партнерів і надалі підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії.
Про це розповів міністр оборони України за підсумками зустрічі у Брюсселі, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, як і обіцяли, ми провели продуктивну зустріч. Делегації 50 країн обговорювали пріоритети та бюджети 2025 року. Безпекова допомога буде продовжуватися. ППО, інтерсептори (перехоплювачі), артилерія, боєприпаси, армована бронетехніка були в пріоритеті, отримали дуже потужні пакети допомоги. Ми почули від кожного з присутніх, що вони будуть продовжувати цю допомогу - у цьому році і в майбутні роки", - розповів очільник оборонного відомства.
Також Умєров розповів, що українська сторона провела двосторонні зустрічі з міністром оборони США та з європейськими партнерами.
"Вважаю, що "Рамштайн" відбувся продуктивно. Домовилися, що "Рамштайн" буде проводитися. Місце й час повідомимо пізніше",- цитує міністра "Суспільне".
Нагадаємо, що під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" учасники погодили надання допомоги Україні на мільярди доларів.
Раніше повідомлялося, що в середу, 12 лютого, у Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" під головуванням Британії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чим витрати ОДИН РАЗ на ракети щоб ЗБИТИ КАЦАПСКІ ЛІТАКИ!
Ще один дружбан Трампа, лука задьоргався.
03.02.2025 | 13:18
https://investigator.org.ua/wp-content/uploads/2023/09/a91955fce6af4684ad4002d95db0c6d7_1696054003_extra_large.jpeg
Рустем Умєров, міністр оборони України. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua
Міністр оборони Рустем Умєров повернув схему оборонних закупівель, яка була при минулому очільнику відомства Олексію Резнікову, що призвела до недопостачання зброї до ЗСУ на 350 млрд гривень.
Про це https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/posts/pfbid02En3ntNtopzt7yZ9gkaFQZYphXC5zDhgwLvxitoT8mG69AkowDcUFqXTRFcizVDF3l?locale=uk_UA заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
"Від сьогодні оборонні закупівлі знову під повним контролем міністра оборони. Він вирішує, що купляти, в кого, і за якою ціною. Саме цей конфлікт інтересів був інституційною основою корупційного пекла в оборонних закупівлях за Резнікова.
Та модель (що її Єрмак\Умєров знову повернули) в 2022-23 рр.призвела до 350 млрд проплаченої, але досі НЕпоставленої зброї (на листопад 2024 р). В цій цифрі - виключно угоди департаменту Міноборони (ДВТП), підписані щонайпізніше в 2023 р. (частина ще в 2022 р)", - йдеться в повідомленні.
Шабунін наголосив, що Міноборони щонайменше рік тому заплатило 350 млрд грн за зброю, яку на кінець 2024 року поставлено не було.
Голова ЦПК закликав Міноборони публічно прокоментувати цю цифру.
"Так от, Єрмак\Умєров повернули цю модель\схему в оборонні закупівлі (а Зеленський погодив). Результати будуть рівно такими, якими вони були за Резнікова. І, як на мене, саме такою і є мета влади", - підсумував він.
Нагадаємо:
Міністр оборони Рустем Умєров подав до Кабінету міністрів подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова та https://investigator.org.ua/ua/news-2/novosti-vlast/273348/ вирішив не продовжувати контракт з директором Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. Він звинуватив їх у провалі роботи із закупівлі зброї. Керівником АОЗ хочуть призначити Арсена Жумаділова, який нині очолює ДП «Державний оператор тилу». При цьому 24 січня Наглядова рада АОЗ подовжила контракт з Безруковою ще на рік.Дарʼя Каленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції заявила, що президентhttps://investigator.org.ua/news-2/corruption/273350/ Володимир Зеленський має негайно звільнити міністра оборони Рустема Умєрова, який всупереч рішенню Наглядової ради АОЗ, заявив, що не продовжує контракт керівниці Агенції Марини Безрукової. Дії Умєрова зривають ключову реформу оборонних закупівель та підривають обороноздатність країни.https://investigator.org.ua/ua/news-2/corruption/273356/ ЦПК подав до НАБУ заяву про вчинення злочину міністром оборони Рустемом Умєровим після того, як він відмовився виконувати рішення Наглядової ради АОЗ щодо продовження контракту з її директоркою Мариною Безруковою.25 січня ДП «Агенція оборонних закупівель» https://investigator.org.ua/ua/news-2/novosti-vlast/273361/ заявило, що продовжує працювати у штатному режимі під керівництвом чинної директорки Марини Безрукової попри про тиск на наглядову раду АОЗ та спроби повернути оборонні закупівлі в «ручний режим».При цьому станом на 25 січня 2025 року, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, очільник ДОТ https://investigator.org.ua/ua/news-2/novosti-vlast/273378/ Арсен Жумаділов зареєстрований як керівник ДП МО України «Агенція оборонних закупівель».
Посли країн «Групи семи» (G7) в Україні https://investigator.org.ua/ua/news-2/novosti-vlast/273406/ закликали вирішити ситуацію, яка склався довкола Агенції оборонних закупівель через рішення міністра оборони Рустема Умєрова не продовжити контракт її директорки Марини Безрукової.