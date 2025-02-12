Гілі про результати "Рамштайну": погодили постачання Україні зброї та боєприпасів на мільярди доларів
У середу, 12 лютого, під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" учасники погодили надання допомоги Україні на мільярди доларів.
Про це під час підсумкової заяви повідомив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Гілі наголосив, що майже 50 країн взяли на себе зобов'язання продовжувати підтримку Україні. За підсумками зустрічі країни-партнери ухвалили рішення про постачання Україні зброї та боєприпасів на мільярди доларів.
За словами глави Міноборони Британії, це має посилити тиск на Росію та змусити Кремль сісти за стіл переговорів.
"Україна залишає цю зустріч за підтримки членів цієї групи, за підтримки зброї і боєприпасів на мільярди доларів, які вони зобов'язалися сьогодні надати для забезпечення своїх бійців, щоб допомогти посилити тиск на Путіна, допомогти змусити Путіна сісти за стіл переговорів, допомогти наблизити довготривалий мир", - сказав Гілі.
Окрім цього, британський міністр розповів, що під час зустрічі глава Пентагону Піт Гегетс закликав європейських партнерів продовжувати допомогу Україні.
"Держсекретар США Гегсет підтвердив незмінну відданість США цій групі, прагненню України до тривалого миру і важливість гарантій безпеки, які ми маємо. Ми почули його заклик до європейських країн активізуватися. Ми це робимо і будемо робити", - сказав Гілі.
Також глава Міноборони Британії розповів, що союзники НАТО пообіцяли у 2024 році надати Україні 40 мільярдів євро військової допомоги, а надали 50 мільярдів євро. При цьому майже 60% допомоги минулого року надійшло саме від європейських країн.
Наостанок він додав, що європейські країни активізували підтримку України.
Нагадаємо, що в середу, 12 лютого, у Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" під головуванням Британії.
