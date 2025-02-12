УКР
Гілі про результати "Рамштайну": погодили постачання Україні зброї та боєприпасів на мільярди доларів

Джон Гілі про підсумки Рамштайну

У середу, 12 лютого, під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" учасники погодили надання допомоги Україні на мільярди доларів.

Про це під час підсумкової заяви повідомив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Гілі наголосив, що майже 50 країн взяли на себе зобов'язання продовжувати підтримку Україні. За підсумками зустрічі країни-партнери ухвалили рішення про постачання Україні зброї та боєприпасів на мільярди доларів.

За словами глави Міноборони Британії, це має посилити тиск на Росію та змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

"Україна залишає цю зустріч за підтримки членів цієї групи, за підтримки зброї і боєприпасів на мільярди доларів, які вони зобов'язалися сьогодні надати для забезпечення своїх бійців, щоб допомогти посилити тиск на Путіна, допомогти змусити Путіна сісти за стіл переговорів, допомогти наблизити довготривалий мир", - сказав Гілі.

Читайте також: "Рамштайн" і NSATU повинні працювати разом для підтримки України, - Рютте

Окрім цього, британський міністр розповів, що під час зустрічі глава Пентагону Піт Гегетс закликав європейських партнерів продовжувати допомогу Україні.

"Держсекретар США Гегсет підтвердив незмінну відданість США цій групі, прагненню України до тривалого миру і важливість гарантій безпеки, які ми маємо. Ми почули його заклик до європейських країн активізуватися. Ми це робимо і будемо робити", - сказав Гілі.

Також глава Міноборони Британії розповів, що союзники НАТО пообіцяли у 2024 році надати Україні 40 мільярдів євро військової допомоги, а надали 50 мільярдів євро. При цьому майже 60% допомоги минулого року надійшло саме від європейських країн.

Наостанок він додав, що європейські країни активізували підтримку України.

Нагадаємо, що в середу, 12 лютого, у Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" під головуванням Британії.

Читайте також: Танки, артилерія та ракети: Британія виділила Україні пакет військової допомоги на 150 млн фунтів стерлінгів

Вже пізно. тампон вже з ****** домовився про здачу України. Так що забирайте назад і стройте свою оборону, вам скоро знадобиться.
показати весь коментар
12.02.2025 21:23 Відповісти
Думаєте, після "справедливого миру" по-трампівськи, зброя не буде потрібна? Та ще більше, щоб не допустити нової навали.
показати весь коментар
12.02.2025 23:32 Відповісти
❌РНБО запровадила санкції проти пʼятого президента України, народного депутата та бізнесмена Петра Порошенка, - Forbes.

Одне з джерел Forbes припускає, що може йтися про «статтю державна зрада». Пздц, не буде виборів кажете....
показати весь коментар
12.02.2025 21:24 Відповісти
показати весь коментар
12.02.2025 22:27 Відповісти
А умеров, про неналежне постачання ОВТ, нарікає Західних Партнерів?
ЧИ може бреше, як і усі привладні із зеленським, з Урядового кварталу?
То хто бреше?
показати весь коментар
12.02.2025 23:14 Відповісти
 
 