Танки, артилерія та ракети: Британія виділила Україні пакет військової допомоги на 150 млн фунтів стерлінгів
У середу, 12 лютого, Велика Британія оголосила про виділення нового пакета військової допомоги Україні. Він включатиме танки, артилерію, ракети та інші типи озброєнь, а також контракти на обслуговування раніше поставленої техніки.
Про це повідомив міністр оборони Британії Джон Гілі на початку засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я оголосив про виділення додаткових 150 мільйонів фунтів стерлінгів на нову вогневу потужність – танки, артилерію, ракети "повітря-повітря", а також нові контракти на ремонт найважливішої техніки в Україні", - заявив Гілі.
Нагадаємо, що також перед засіданням "Рамштайн" Гілі заявив, що у 2025 році Велика Британія виділить на військову допомогу Україні 4,5 млрд фунтів стерлінгів.
Раніше повідомлялося, що в середу, 12 лютого, у Брюсселі розпочалася робота засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" під головуванням Британії.
До слова, раніше глава британського уряду Кір Стармер заявляв, що цьогоріч Велика Британія має намір надати Україні більше військової допомоги, аніж раніше.
