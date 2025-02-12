УКР
Танки, артилерія та ракети: Британія виділила Україні пакет військової допомоги на 150 млн фунтів стерлінгів

Британія надала Україні пакет допомоги

У середу, 12 лютого, Велика Британія оголосила про виділення нового пакета військової допомоги Україні. Він включатиме танки, артилерію, ракети та інші типи озброєнь, а також контракти на обслуговування раніше поставленої техніки.

Про це повідомив міністр оборони Британії Джон Гілі на початку засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я оголосив про виділення додаткових 150 мільйонів фунтів стерлінгів на нову вогневу потужність – танки, артилерію, ракети "повітря-повітря", а також нові контракти на ремонт найважливішої техніки в Україні", - заявив Гілі.

Нагадаємо, що також перед засіданням "Рамштайн" Гілі заявив, що у 2025 році Велика Британія виділить на військову допомогу Україні 4,5 млрд фунтів стерлінгів.

Раніше повідомлялося, що в середу, 12 лютого, у Брюсселі розпочалася робота засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" під головуванням Британії.

До слова, раніше глава британського уряду Кір Стармер заявляв, що цьогоріч Велика Британія має намір надати Україні більше військової допомоги, аніж раніше.

Автор: 

Велика Британія (5799) допомога (8760) Рамштайн (190) Гілі Джон (71)
Британия как никто другой знает что такое остаться один на один с агрессором когда твои "союзники" пожимают плечами. Они это пережили в начале 1940 года при нападении нацистских войск на Англию, а в США в то время бегали с плакатами - Германия не нападала на США и требовали от правительства не помогать Англии
12.02.2025 16:56 Відповісти
Бритам черговий респект за підтримку України...
12.02.2025 17:04 Відповісти
Брити це ті які дотримуються обіцянок.Респект.
12.02.2025 18:04 Відповісти
Причому сума наче і невелика, але якщо техніку передають по залишковій вартості, то це може бути набагато більше ніж 1,5 млрд доларів, коли рахують по відновлювальній вартості.
12.02.2025 18:09 Відповісти
 
 