Британія цьогоріч виділить 4,5 млрд фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні, - Гілі

Джон Гілі про допомогу Україні

У 2025 році Велика Британія виділить на військову допомогу Україні 4,5 млрд фунтів стерлінгів.

Про це заявив очільник оборонного відомства Британії Джон Гілі, відкриваючи засідання формату "Рамштайн", передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Гілі заявив учасникам Контактної групи з питань оборони України, що 2025 рік є "критичним роком" для війни в Україні.

"Ми повинні зробити подальші кроки для зміцнення України... Зі свого боку Велика Британія цього року виділить 4,5 млрд фунтів стерлінгів на військову допомогу", - заявив міністр оборони Британії.

Нагадаємо, що в середу, 12 лютого, у Брюсселі розпочалася робота засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" під головуванням Британії.

До слова, раніше  глава британського уряду Кір Стармер заявляв, що цьогоріч Велика Британія має намір надати Україні більше військової допомоги, аніж раніше.

Читайте також: Умєров зустрівся з міністром оборони Британії Гілі: обговорили пріоритети для ЗСУ

А що війна у 2025 році не закінчиться ? Трамп говорив за 24 години.
12.02.2025 16:40 Відповісти
Война не закончится и в 2026 и 2027
Гитлера только самострел остановил. Он разрабатывал план победы даже когда его бункер штурмовали. Эти психотипы не способны остановится если уже начали
12.02.2025 16:43 Відповісти
Кто бы что не говорил, Украина может получать американское оружие непосредственно от американских ВПК - за деньги конечно же. И если Трамп против помощи, то он никогда не будет против продажи и в этом есть свое преимущество против помощи. Украине тогда не нужно будет разрешения куда этим оружием ударить
12.02.2025 16:40 Відповісти
Дякуємо британському народу і уряду Великої Британії ,ось би рудий кнур це розумів.
12.02.2025 16:43 Відповісти
Це 5,6 мільярдів доларів, це великі гроші. Але нажаль США не замінить ніщо...
12.02.2025 16:49 Відповісти
Велика Подяка Сполученому Королівству
12.02.2025 18:42 Відповісти
 
 