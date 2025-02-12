Британія цьогоріч виділить 4,5 млрд фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні, - Гілі

У 2025 році Велика Британія виділить на військову допомогу Україні 4,5 млрд фунтів стерлінгів.

Про це заявив очільник оборонного відомства Британії Джон Гілі, відкриваючи засідання формату "Рамштайн", передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Гілі заявив учасникам Контактної групи з питань оборони України, що 2025 рік є "критичним роком" для війни в Україні.

"Ми повинні зробити подальші кроки для зміцнення України... Зі свого боку Велика Британія цього року виділить 4,5 млрд фунтів стерлінгів на військову допомогу", - заявив міністр оборони Британії.

Нагадаємо, що в середу, 12 лютого, у Брюсселі розпочалася робота засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" під головуванням Британії.

До слова, раніше глава британського уряду Кір Стармер заявляв, що цьогоріч Велика Британія має намір надати Україні більше військової допомоги, аніж раніше.

