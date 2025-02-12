Окупанти на Покровському напрямку втратили 220 нападників вбитими та пораненими, - Генштаб

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському і Курському напрямках залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. На даний час відбулося 112 бойових зіткнень.

Російські обстріли України

Сьогодні держава-терорист завдала двох ракетних та 74 авіаційних ударів, застосувавши сім ракет та 112 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ударів 1091 дрон-камікадзе та здійснили 4314 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на Харківщині

Вісім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку, поблизу населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Новоосинове, Піщане, Лозова та Загризове. Два боєзіткнення тривають дотепер.

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська дев’ять разів атакували українських захисників в районах населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі. До цього часу точаться два боєзіткнення.

Чотири штурми противника відбили наші оборонці в районах Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку. Два боєзіткнення досі тривають.

Сім атак загарбників відбивали українські підрозділи на Краматорському напрямку, противник намагався просунутись вперед в районах Часового Яру та Васюківки. На даний час продовжується чотири боєзіткнення.

На Торецькому напрямку наші військові відбивали 11 ворожих атак в районах Щербинівки та Торецька, сім атак зупинені Силами оборони, ще чотири - тривають.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 30 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Звірове, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Олександрівка, Дачне та Шевченко. Два боєзіткнення досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 220 нападників вбитими та пораненими. Наші воїни знищили танк, бойову машину піхоти, бойову броньовану машину, міномет, дев’ять одиниць автомобільної техніки та два мотоцикли окупантів. Також українські захисники суттєво пошкодили один танк, дві бойові броньовані машини, три автомобілі, самохідну артилерійську установку та два ворожих міномети.

Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 15 атак. Ворог без успіху намагався прорватись поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Рівнопіль. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили одну ворожу атаку в районі Кам’янського. Авіаційних ударів некерованими ракетами зазнали населені пункти Новопіль та Кам’янське.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили ворожу атаку в районі Щербаків, крім того, ворог застосував штурмову авіацію в районі населеного пункту П’ятихатки.

На Харківському та Придніпровському напрямках агресор активних дій не проводив.

Курський напрямок

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська відбили 13 атак противника, два боєзіткнення тривають дотепер.

Сьогодні за ефективну бойову роботу відзначаємо воїнів 128-ї окремої бригади територіальної оборони "Дике Поле" та 79-го прикордонного загону, які впевнено тримають рубежі та завдають ворогу відчутних втрат.

