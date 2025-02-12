УКР
Велика Британія презентувала комплекс ППО Gravehawk, розроблений спеціально для України. ФОТО

У середу, 12 лютого, у Великій Британії офіційно представили інноваційний зенітно-ракетний комплекс Gravehawk, який створили спеціально для Збройних сил України.

Про це повідомляє видання Forces News, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Gravehawk був розроблений з нуля всього за 18 місяців для протидії безпілотникам, крилатим ракетам і літакам. Вартість його розробки становила 6 мільйонів фунтів стерлінгів.

Проєкт реалізувала невелика команда при Міністерстві оборони Великої Британії — Taskforce Kindred, яка відповідає за постачання британського озброєння та техніки Україні.

Міністр оборони Джон Гілі, який відвідував штаб-квартиру НАТО в Брюсселі, заявив, що ця система є "доказом довгострокової відданості Великої Британії Україні у її війні з Росією".

Комплекс ППО Gravehawk: У Британії вперше офіційно показали фото

Характеристики комплексу ППО Gravehawk

Основою Gravehawk стали радянські ракети класу повітря-повітря Р-73, адаптовані для використання з наземної пускової установки.

Ракета Р-73, залежно від варіанту, може захоплювати цілі в передню напівсферу на відстані від 20 (РМД-1) до 40 (РМД-2) кілометрів, у задню – до 300 метрів.

Крім цього, пускова установка розміщена у стандартному транспортному ISO-контейнері й це легко перевозити установку вантажівками, потягами чи кораблями. Екіпаж уміщує п’ять людей.

На даху контейнера встановлено оптичну систему, яка використовує пасивне інфрачервоне випромінювання для виявлення цілей. Для роботи їй достатньо лише теплового сліду літального апарату. Наразі невідомо, чи має ця оптична система щоглу.

ППО Gravehawk

Застосування інфрачервоного виявлення означає, що комплекс не має радіолокаційного випромінювання, що робить його менш вразливим для виявлення противником.

Зображення з оптичної системи надходять до командного модуля, розміром із кейс.

ППО

До розробки долучилися кілька оборонних компаній Британії, однак їхні дані залишаються засекреченими.

Вартість одного комплексу Gravehawk становить близько 1 мільйона фунтів стерлінгів, причому половину суми фінансує Данія.

Два прототипи цієї системи були протестовані в Україні у вересні 2024 року, і ще 15 одиниць Британія планує поставити у 2025 році.

+36
12.02.2025 23:07
+26
Супер ! Велика подяка !
12.02.2025 23:10
+24
Дякуємо!
12.02.2025 23:05
Давайте давайте, хлопці перевірять 😸😎
12.02.2025 23:03
Сполу́чені Шта́ти Євро́пи (СШЄ) (Федера́тивні держа́ви Євро́пи (ФШЄ), Європе́йська Держа́ва, Європе́йська Наддержа́ва, Європе́йська Федера́ція та Федера́тивна Євро́па) - проєкт і гіпотетична ідея об'єднання всіх країн на Європейському континенті в наддержавне об'єднання. ?...
12.02.2025 23:05
У тебя, Федорыч, с памятью проблемы, видимо. Британцы только только с этой обЪединенной Европы тиканули. Зачем им опять туда?
12.02.2025 23:26
А нам куди?
12.02.2025 23:27
у піддані короля ((
13.02.2025 02:03
Дякуємо!
12.02.2025 23:05
Ох ці войовничі британці. На Трампа не надіються.
12.02.2025 23:06
Якби вся Європа допомагала Україні так як брити, то можна було б послати Тромба за кораблем.
12.02.2025 23:12
він сам туди преться
13.02.2025 07:33
12.02.2025 23:07
Супер ! Велика подяка !
12.02.2025 23:10
Тепер британцям треба оберігати Залужного. Є чуйка, що він наступний у ЗЄ-ригів після Порошенка.
Краще, щоб саме британці привезли Валерія Федоровича на виборчу компанію.
12.02.2025 23:11
залежного там треба обер1гати разом в "обн1мку"з киваловим...
13.02.2025 02:15
Дякуємо, брити !

.
12.02.2025 23:14
ПВО это прежде всего ракета. И сколько Р-73 в Украине.
12.02.2025 23:17
Ka tuom norejai pabrezti ?
13.02.2025 00:47
Думаю тисячі, можливо навіть десятки тисяч ) Плюс в Європі їх було після розпаду совка дуже багато, якщо не знищили, то модернізувати і обслуговувати їх Україна вже навчилась.
13.02.2025 09:10
А, британці розкочегарилися. Скоро значить і США підтягнуться.
12.02.2025 23:17
В телеграмм канале проскочила новость с ссылкой на Политико...*** мол Трамп озвучил зеленскому мысль что надежды вернуть захваченные территории РФ у Украины нет никакой надежды...понимаю Политико те ещё брехуны, да и Трамп не вечен под Луной как и РФ и все остальное и все же стремный мирный план Трампа ... интересно ...а как же Курская область?!
12.02.2025 23:17
він як і боневтік людина ***** тому буде так як ***** скаже
13.02.2025 07:36
Вірю бритам. Класні люди!🇺🇦
12.02.2025 23:17
Велика подяка Британським платникам податків та уряду!!!
12.02.2025 23:18
Це тобi не айфон, пiлiат.
12.02.2025 23:21
Велика дяка британцям та датчанам! Побільше б таких, тоді можливо і спати вночі можна безбечно!
12.02.2025 23:24
Дякуємо! А тим часом Тампон мріє поцілувати дупу *****.
12.02.2025 23:30
Вартість його розробки становила 6 мільйонів фунтів стерлінгів.
=======

Піврічний дохід середнього начальника ТЦК, ВЛК або митника
12.02.2025 23:41
Комарницький тільки за свій кеш би взяв
12.02.2025 23:44
а де набрати совкових 73-х?
13.02.2025 00:04
будемо сподіваться що ми чогось не знаємо
13.02.2025 00:42
Дякуємо!
13.02.2025 00:12
усе чудово, тільки де ракети Р-73 брати? чи я чогось нерозумію?
13.02.2025 00:21
Проектувальники цього ЗРК повинні були заздалегідь врахувати доступність ракет Р-73 або їх аналогів для бойового застосування.
Якби запаси ракет були б визнані недостатніми і альтернативи не існувало б, то цей ЗРК закінчив би свій життєвий цикл ще на етапі проектування.
13.02.2025 01:15
їх при ссср наробили стільки і до речі там и р 27 київська може бути
13.02.2025 01:52
Thank you, Great Britain!
13.02.2025 03:33
 
 