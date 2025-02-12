Велика Британія презентувала комплекс ППО Gravehawk, розроблений спеціально для України. ФОТО

У середу, 12 лютого, у Великій Британії офіційно представили інноваційний зенітно-ракетний комплекс Gravehawk, який створили спеціально для Збройних сил України.

Про це повідомляє видання Forces News, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Gravehawk був розроблений з нуля всього за 18 місяців для протидії безпілотникам, крилатим ракетам і літакам. Вартість його розробки становила 6 мільйонів фунтів стерлінгів.

Проєкт реалізувала невелика команда при Міністерстві оборони Великої Британії — Taskforce Kindred, яка відповідає за постачання британського озброєння та техніки Україні.

Міністр оборони Джон Гілі, який відвідував штаб-квартиру НАТО в Брюсселі, заявив, що ця система є "доказом довгострокової відданості Великої Британії Україні у її війні з Росією".

Характеристики комплексу ППО Gravehawk

Основою Gravehawk стали радянські ракети класу повітря-повітря Р-73, адаптовані для використання з наземної пускової установки.

Ракета Р-73, залежно від варіанту, може захоплювати цілі в передню напівсферу на відстані від 20 (РМД-1) до 40 (РМД-2) кілометрів, у задню – до 300 метрів.

Крім цього, пускова установка розміщена у стандартному транспортному ISO-контейнері й це легко перевозити установку вантажівками, потягами чи кораблями. Екіпаж уміщує п’ять людей.

На даху контейнера встановлено оптичну систему, яка використовує пасивне інфрачервоне випромінювання для виявлення цілей. Для роботи їй достатньо лише теплового сліду літального апарату. Наразі невідомо, чи має ця оптична система щоглу.

Застосування інфрачервоного виявлення означає, що комплекс не має радіолокаційного випромінювання, що робить його менш вразливим для виявлення противником.

Зображення з оптичної системи надходять до командного модуля, розміром із кейс.

До розробки долучилися кілька оборонних компаній Британії, однак їхні дані залишаються засекреченими.

Вартість одного комплексу Gravehawk становить близько 1 мільйона фунтів стерлінгів, причому половину суми фінансує Данія.

Два прототипи цієї системи були протестовані в Україні у вересні 2024 року, і ще 15 одиниць Британія планує поставити у 2025 році.

