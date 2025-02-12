Країни-союзники вже працюють над ідеєю миротворчої місії для України, - Умєров
Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що союзники, які підтримують Україну, вже працюють над ідеєю миротворчої місії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав у середу в Брюсселі по завершенню засідання Координаційної групи з питань оборони України, яке пройшло в штаб-квартирі НАТО.
"Вже декілька місяців наші партнери працюють над цією ідеєю. Вона сприймається дуже позитивно. Модальність обговорюється. Формати обговорюються. Сподіваюсь, вже скоро, незабаром, ви теж будете мати результати й по цьому треку", - сказав Умєров.
Інших деталей міністр не озвучив.
Миротворчі сили в Україні
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.
Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.
Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".
Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.
У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.
а коли такі умови зникнуть, то що?