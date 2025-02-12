УКР
1 375 7

Країни-союзники вже працюють над ідеєю миротворчої місії для України, - Умєров

Миротворчі війська в Україні: Умєров розповів про прогрес

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що союзники, які підтримують Україну, вже працюють над ідеєю миротворчої місії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав у середу в Брюсселі по завершенню засідання Координаційної групи з питань оборони України, яке пройшло в штаб-квартирі НАТО.

"Вже декілька місяців наші партнери працюють над цією ідеєю. Вона сприймається дуже позитивно. Модальність обговорюється. Формати обговорюються. Сподіваюсь, вже скоро, незабаром, ви теж будете мати результати й по цьому треку", - сказав Умєров.

Інших деталей міністр не озвучив.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська США не входитимуть до можливої миротворчої місії в Україні, - Гегсет

Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.

Читайте також: Ідея миротворців в Україні спрацює лише за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ, - Зеленський

А тим часом Зельонскій бореться не з Пуйлом. ЗМІ почали писати, що РНБО запровадив санкції проти Порошенка.
показати весь коментар
12.02.2025 21:29 Відповісти
Охлос радісно плескає в долоні. Наконєцто бариґа-мародьор будєт сдєлан вмєстє!
показати весь коментар
12.02.2025 21:37 Відповісти
Миротворча місія може бути тільки на кодоні України 2014 року. Інакше ми підписуємося під здачею тих чи інших територій країни. І щоб там не розказував пан Зеленський...
показати весь коментар
12.02.2025 22:51 Відповісти
Каждый раз, когда западные люди садятся с путиным за стол переговоров, вспоминаются слова диссидента Вячеслава Бахмина, сказанные им в фильме о показательном процессе КГБ над Якиром и Красиным:

"Эта история научила нас двум вещам: с одной стороны, давать показания, любые, не надо, и второе, что попытка играть с ними и попытаться их обыграть - а всегда такой соблазн есть, потому что мы же умнее, мы же все образованные, но мы-то играем в шахматы, а они играют в любую игру, которая вот в данный момент им под руку подвернется, а если нужно, они доской по голове ударят, - и в этом смысле эта игра всегда проигрышная, потому что то, что могут позволить они, вы все равно не сможете себе позволить…" (c)
показати весь коментар
12.02.2025 21:35 Відповісти
засуньте всі ідеї собі в жирні с,,аки.Україну куйло винищує.стирає з лиця землі міста і села.сотні тисяч вбитих і поранених а пархаті носяться з ідеями...
показати весь коментар
12.02.2025 21:55 Відповісти
а коли такі умови зникнуть, то що?
показати весь коментар
12.02.2025 22:04 Відповісти
 
 