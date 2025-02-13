УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8754 відвідувача онлайн
Новини
5 241 55

Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах. Україні мають бути надані сильні гарантії безпеки, - заява саміту "Веймар+"

Безпековий саміт у Парижі

Учасники саміту "Веймар+", який відбувся в Парижі заявили, що готові зміцнювати підтримку України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Ми поділяємо мету подальшої підтримки України допоки не буде досягнутий справедливий, всеосяжний та стійкий мир. Мир, який гарантує інтереси України та її європейських союзників. Ми очікуємо на обговорення подальшого шляху разом з американськими союзниками. Нашими спільними цілями має бути забезпечення позиції сили для України. Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах. Україні мають бути надані сильні гарантії безпеки. Справедливий та стійкий мир в Україні є необхідною умовою сильної євроатлантичної безпеки. Нагадуємо, що безпека європейського континенту є нашою спільною відповідальністю. Тому ми спільно працюємо задля посилення наших колективних оборонних спроможностей", - йдеться в заяві.

Читайте: Німеччина невдовзі передасть Україні близько 100 керованих ракет для IRIS-T

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у багатосторонніх безпекових переговорах із колегами з Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Польщі, Великої Британії, главою дипломатії ЄС та єврокомісаром з питань оборони, присвячених довгостроковій безпеці України та решти Європи.

"Україна мала занадто багато поганих угод у минулому. Будапешт в 1994 році. Бухарест у 2008. Мінськ у 2015. Висновок простий: жодні безпекові домовленості за рахунок України чи її безпеки не принесуть надійної безпеки євроатлантичній спільноті. Маючи цей негативний досвід за плечима, ми прагнемо натомість гарної угоди, яка принесе стійку безпеку та дійсно справедливий мир. Такого результату можна досягнути лише з позиції сили", - заявив глава МЗС після зустрічей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання витрат 5% ВВП на оборону наразі не стоїть, самі США до цього ще дуже далекі, - Пісторіус

Автор: 

Німеччина (7738) МЗС (4282) Польща (8994) Франція (3167)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
В підсумку:

Міжнародне право розтоптане пуйлом!
США зганьбились і показали свою слабкість!
Договори підписані з США нічого не варті, це КИДАЛОВО!
показати весь коментар
13.02.2025 01:28 Відповісти
+12
Осталось щось зробити з владою США яка не визнає міжнародне право і міжнародно визнані границі
показати весь коментар
13.02.2025 01:14 Відповісти
+9
Ну головне щоб і робити почали щось ,а не тільки казали гарні заяви .

З.І. А головне шоб українська влада і українці, не хиталися як флюгер і не згиналися . а з цим останнім часом погано
показати весь коментар
13.02.2025 01:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а кто решает, кацапы? )
показати весь коментар
13.02.2025 01:14 Відповісти
США будут решать сообща с Европой. и никак иначе.
показати весь коментар
13.02.2025 01:20 Відповісти
На жаль схоже на те що Рудий як і Пуйло думають , що європейці нічого самі не вирішують , та прогнуться под будь які їхні "договорняки" на двох . Подивимось , є невеликі шанси що но прогнуться.
показати весь коментар
13.02.2025 01:22 Відповісти
буде видно.
показати весь коментар
13.02.2025 01:39 Відповісти
Если бы решение зависело от хотелок рыжего 3,14-дара, то Украина исчезла бы, без всяких 50%, он может, и вероятно хочет, вредить Украине, но не в состоянии помочь Х-уйлу ее уничтожить. А позиция Европы очень важна, и никак не зависит от мечтаний двух вышеупомянутых долбодятлов.
показати весь коментар
13.02.2025 01:31 Відповісти
позиція важлива, але ні на що не впливає. Щоб впливати, треба мати силу її відстоювати. А це вже не про європу
показати весь коментар
13.02.2025 02:20 Відповісти
Впливає, допомога Європи озброєнням та фінансами забезпечує здатність України себе захищати, самим би не вистачило потенціалу. А руда потвора мріє поділити світ з диктаторами, а ще знищує у себе конституційний лад і намагається стати американським Х-уйлом, і якось поки що непомітно, щоб американське суспільство проти цього заперечувало. Це США деградують і не викликають поваги, а не Європа.
показати весь коментар
13.02.2025 04:26 Відповісти
От мордву москвороту забули спитати.
показати весь коментар
13.02.2025 01:28 Відповісти
Паризька заява міністрів закордонних справ Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, ФРН, ЄС та України

Опубліковано 13 лютого 2025 року о 00:00

https://mfa.gov.ua/tag/agresiia-rosii-proti-ukraini Ми готові зміцнювати підтримку України. Ми віддані її незалежності, суверенітету та територіальній цілісності перед лицем загарбницької війни Росії.

донні, чий Крим ?

.
показати весь коментар
13.02.2025 01:30 Відповісти
той український посадовець, який де-юре визнає окуповані українські території рашиськими автоматично за Конституцією та КК стає державним зрадником

ЗЄля, ау !

.
показати весь коментар
13.02.2025 01:33 Відповісти
💯
показати весь коментар
13.02.2025 06:50 Відповісти
Іди нах уй,підар!
показати весь коментар
13.02.2025 01:32 Відповісти
Осталось щось зробити з владою США яка не визнає міжнародне право і міжнародно визнані границі
показати весь коментар
13.02.2025 01:14 Відповісти
Ну головне щоб і робити почали щось ,а не тільки казали гарні заяви .

З.І. А головне шоб українська влада і українці, не хиталися як флюгер і не згиналися . а з цим останнім часом погано
показати весь коментар
13.02.2025 01:17 Відповісти
Виступ імпотентів, які ******* нафту і газ орківську.
показати весь коментар
13.02.2025 01:21 Відповісти
ніт це багато чого вирішує , по ходу трамп з ху* лом та сі ,валять на Європу , і вони це розуміють , тому і попереджають ,намаханого трампа ,шо протистояня буде !!!
показати весь коментар
13.02.2025 01:21 Відповісти
європа на нього не здатна.
показати весь коментар
13.02.2025 02:21 Відповісти
У каждой страны, как и у каждого живого существа есть свой характер. Так же и у США есть свой характер. Иногда США могут вести себя так как ведут сегодня. Критические дни так сказать но это временное явление. Страна все равно развернется в привычную ей сторону, а именно к усмирению диктаторов мягкой или грубой силой. А Трампа быстро загонят в уже протоптанную предшественниками колею и заставят двигаться в нужном направлении
показати весь коментар
13.02.2025 01:22 Відповісти
Американці завжди роблять правильно.. після того, як спробують все інше. (с)

Дожити б того як вони почнуть робите оте правильно
показати весь коментар
13.02.2025 01:27 Відповісти
Глупый тот, кто ищет каких либо поблажек для Рашки со стороны США. США ведут политику усыпления вооруженного и опасного маньяка для его усмирения
показати весь коментар
13.02.2025 01:26 Відповісти
У такому разі я буду радий бути дурнем .
показати весь коментар
13.02.2025 01:44 Відповісти
Не зря смеялись. В политике Трампа я вижу не более чем усыпление бдительности маньяка.
показати весь коментар
13.02.2025 01:27 Відповісти
В підсумку:

Міжнародне право розтоптане пуйлом!
США зганьбились і показали свою слабкість!
Договори підписані з США нічого не варті, це КИДАЛОВО!
показати весь коментар
13.02.2025 01:28 Відповісти
Свято место не бывает пустым. Обязательно найдутся те, кто захочет перехватить руля у авторитета. Да и Трамп не настолько глуп чтобы переть против ВПК собственной страны.
показати весь коментар
13.02.2025 01:37 Відповісти
ТЕЛЕГРАММ ТРУХА СЕГОДНЯ ЛУЧШЕ НЕ ЧИТАЙТЕ <<<< Там писец...........
показати весь коментар
13.02.2025 01:40 Відповісти
Взагалі тепер не зрозумію Китай...
Дорога до окупації Тайваню відкрита.
США керує трампон, який боготворить пуйла кровавого.
показати весь коментар
13.02.2025 01:40 Відповісти
А чого Бібіка не у корпоративному ЗЕленому стилі?
показати весь коментар
13.02.2025 01:49 Відповісти
Може нарешті засну після цієї новини. США зігнили, Європа відроджується!
показати весь коментар
13.02.2025 01:50 Відповісти
Дай Боже, щоб так i було! 🙏🙏🙏❤️
показати весь коментар
13.02.2025 07:59 Відповісти
Сама зубата та притомна там це Британія але нажаль без допомоги всієї Європи вона не зможе тягатися з трьома придурками - США, китай, росія. + До всього їхніми посіпаками.
показати весь коментар
13.02.2025 01:56 Відповісти
А Німеччина перша по економіці і населенню в Європі , схоже одна з самих беззубих (
показати весь коментар
13.02.2025 02:10 Відповісти
відбили в них яечка після 2 світової
показати весь коментар
13.02.2025 06:51 Відповісти
Україні мають бути надані сильні гарантії безпеки. Джерело: https://censor.net/ua/n3535492 - а хто ці гарантії повинен Україні надавати?? Ще є якась третя сторона окрім США та Європи?? Кого вони закликають?
показати весь коментар
13.02.2025 01:58 Відповісти
марсіан
показати весь коментар
13.02.2025 02:22 Відповісти
Предсмертные судороги Рашки самые опасные в конфликте. Когда на войну деньги заканчиваются, на всю мощь включается вражеское ИПСО которые тут же подхватывают информационные гонщики которые публикуют все без разбора.

Пипл смакует свеженькое дерьмецо. Любая пропаганда работает на опережение. Умные люди брезгуют новостями и всегда ждут либо подтверждения, либо опровержения чтобы не засорять свой мозг шизофреническим мировоззрением.

Пропаганда не делает людей дураками, пропаганда на дураков рассчитана. Ведь любую новость нужно анализировать, а для дурака это слишком сложно.

Не становитесь дураками. Дождитесь подтверждения или опровержения новости. Анализируете и не теряйте разума
показати весь коментар
13.02.2025 02:02 Відповісти
скиньте вже свої рожеві окуляри
показати весь коментар
13.02.2025 02:23 Відповісти
Будуть надані такі ж сильні гарантії безпеки як і будапештський меморандум. Ніяких гарантій не буде, так як не було ніяких реальних санкцій проти росії, одна триндьож. В цьому світі можна покладатися тільки на себе, а не на якісь там гарантії, бо всі "гаранти" брешуть
показати весь коментар
13.02.2025 02:03 Відповісти
Покладатися виключно на себе не вийде - ми не мікроби як ніяк .
показати весь коментар
13.02.2025 03:26 Відповісти
В цьому свiтi можно покладатись тiльки на Господа та на ЗСУ!🙏🙏🙏❤️
показати весь коментар
13.02.2025 08:04 Відповісти
Політичні імпотенти
показати весь коментар
13.02.2025 02:09 Відповісти
Оружие, техника и боеприпасы - лучше всяких заяв.
показати весь коментар
13.02.2025 02:46 Відповісти
Внутрішньополітичний опонент Трампа, сенатор-демократ Адам Шифф, звинуватив Трампа і міністра оборони в зраді інтересів України і Сполучених Штатів Америки.

"Назвемо речі своїми іменами: це капітуляція інтересів України та наших інтересів ще до початку переговорів. Трамп, звичайно, великий фахівець з укладання угод - угод на користь Кремля", - сказав Шифф у твіттері.
показати весь коментар
13.02.2025 06:26 Відповісти
❗️«Сьогодні Трамп подзвонив нашому ворогу - путіну, перед тим, як подзвонити нашому союзнику - Україні. Давайте не підбирати слів: це означає здачу інтересів України та США ще до початку переговорів», - сенатор-демократ Адам Шифф.
показати весь коментар
13.02.2025 06:43 Відповісти
Якщо саудівська капітуляція відбудеться, то що означали антимомоскальські санкції "на 3"((((
показати весь коментар
13.02.2025 06:52 Відповісти
Потрібно не бути готовим, а вже давно зміцнити. *********
показати весь коментар
13.02.2025 07:26 Відповісти
3,14-здоболы
показати весь коментар
13.02.2025 14:05 Відповісти
 
 