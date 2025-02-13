Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах. Україні мають бути надані сильні гарантії безпеки, - заява саміту "Веймар+"
Учасники саміту "Веймар+", який відбувся в Парижі заявили, що готові зміцнювати підтримку України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Ми поділяємо мету подальшої підтримки України допоки не буде досягнутий справедливий, всеосяжний та стійкий мир. Мир, який гарантує інтереси України та її європейських союзників. Ми очікуємо на обговорення подальшого шляху разом з американськими союзниками. Нашими спільними цілями має бути забезпечення позиції сили для України. Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах. Україні мають бути надані сильні гарантії безпеки. Справедливий та стійкий мир в Україні є необхідною умовою сильної євроатлантичної безпеки. Нагадуємо, що безпека європейського континенту є нашою спільною відповідальністю. Тому ми спільно працюємо задля посилення наших колективних оборонних спроможностей", - йдеться в заяві.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у багатосторонніх безпекових переговорах із колегами з Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Польщі, Великої Британії, главою дипломатії ЄС та єврокомісаром з питань оборони, присвячених довгостроковій безпеці України та решти Європи.
"Україна мала занадто багато поганих угод у минулому. Будапешт в 1994 році. Бухарест у 2008. Мінськ у 2015. Висновок простий: жодні безпекові домовленості за рахунок України чи її безпеки не принесуть надійної безпеки євроатлантичній спільноті. Маючи цей негативний досвід за плечима, ми прагнемо натомість гарної угоди, яка принесе стійку безпеку та дійсно справедливий мир. Такого результату можна досягнути лише з позиції сили", - заявив глава МЗС після зустрічей.
Опубліковано 13 лютого 2025 року о 00:00
https://mfa.gov.ua/tag/agresiia-rosii-proti-ukraini Ми готові зміцнювати підтримку України. Ми віддані її незалежності, суверенітету та територіальній цілісності перед лицем загарбницької війни Росії.
донні, чий Крим ?
.
ЗЄля, ау !
.
З.І. А головне шоб українська влада і українці, не хиталися як флюгер і не згиналися . а з цим останнім часом погано
Дожити б того як вони почнуть робите оте правильно
Міжнародне право розтоптане пуйлом!
США зганьбились і показали свою слабкість!
Договори підписані з США нічого не варті, це КИДАЛОВО!
Дорога до окупації Тайваню відкрита.
США керує трампон, який боготворить пуйла кровавого.
Пипл смакует свеженькое дерьмецо. Любая пропаганда работает на опережение. Умные люди брезгуют новостями и всегда ждут либо подтверждения, либо опровержения чтобы не засорять свой мозг шизофреническим мировоззрением.
Пропаганда не делает людей дураками, пропаганда на дураков рассчитана. Ведь любую новость нужно анализировать, а для дурака это слишком сложно.
Не становитесь дураками. Дождитесь подтверждения или опровержения новости. Анализируете и не теряйте разума
"Назвемо речі своїми іменами: це капітуляція інтересів України та наших інтересів ще до початку переговорів. Трамп, звичайно, великий фахівець з укладання угод - угод на користь Кремля", - сказав Шифф у твіттері.