УКР
Новини
У Росії заявили про нібито збиття 83 українських безпілотників

Скільки безпілотників збили в РФ

За ніч 13 лютого над дев'ятьма російськими областями було збито 83 українські безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили у міноборони РФ.

Зокрема,  37 дронів було збито над прикордонною Брянською областю, по 12 - над Курською і Липецькою областями, дев'ять - над Тверською, решта - над Бєлгородською, Калузькою, Смоленською, Воронезькою і Ростовською областями.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз вранці, оголошуючи про 37 збитих над областю безпілотників, запевняв, що руйнувань і постраждалих немає.

"Усі атаки відбито, усі цілі знищено!", - заявив губернатор у своєму телеграм-каналі.

Через Брянську область безпілотники могли летіти на Липецьк та інші місця в глибині території Росії.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вранці оголосив, що над областю збито кілька дронів, і що внаслідок падіння уламків пошкоджено газопровід і вибито скло в приватних будинках.

Нагадаємо, мешканці Липецької області повідомили про масовану атаку безпілотників на регіон цієї ночі.

останні польоти наших БПЛА.. спостерігаємо.. Жвачку ЗЕ від хкуйла передав Трампо-по..Кримський міст таки не рухнув і по суходолу ідуть потяги в Крим з рашки..Залишилося відбудувати Каховську ГЕС для постачання води в Крим..
показати весь коментар
13.02.2025 07:29 Відповісти
П.дари всьо позбивали, і штани повні наклали.
показати весь коментар
13.02.2025 07:32 Відповісти
 
 