У Росії заявили про нібито збиття 83 українських безпілотників

За ніч 13 лютого над дев'ятьма російськими областями було збито 83 українські безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили у міноборони РФ.

Зокрема, 37 дронів було збито над прикордонною Брянською областю, по 12 - над Курською і Липецькою областями, дев'ять - над Тверською, решта - над Бєлгородською, Калузькою, Смоленською, Воронезькою і Ростовською областями.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз вранці, оголошуючи про 37 збитих над областю безпілотників, запевняв, що руйнувань і постраждалих немає.

"Усі атаки відбито, усі цілі знищено!", - заявив губернатор у своєму телеграм-каналі.

Через Брянську область безпілотники могли летіти на Липецьк та інші місця в глибині території Росії.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вранці оголосив, що над областю збито кілька дронів, і що внаслідок падіння уламків пошкоджено газопровід і вибито скло в приватних будинках.

Нагадаємо, мешканці Липецької області повідомили про масовану атаку безпілотників на регіон цієї ночі.

