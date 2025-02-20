РФ найбільше атакує на Покровському напрямку, на Курщині - 14 боєзіткнень, - Генштаб ЗСУ

Від початку доби відбулося 59 бойових зіткнень Сил оборони України із російськими загарбниками.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Удари по Україні

Протягом доби противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Попівка, Пономаренки, Фотовиж Сумської області; Красний Хутір Чернігівської області; Тимофіївка, Леміщине Харківської області, до того ж завдав авіаударів в районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області та Клинова-Новоселівка на Харківщині.

Бої на Харківщині

На Харківському напрямку противник три рази намагався йти на позиції Сил оборони в районах Вовчанська та Западного, одне зіткнення ще триває.



На Куп’янському напрямку ворог проводить дві атаки в районі Загризового, бої тривають.

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Ситуація на Сході

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито атаку поблизу Ямполівки.



На Сіверському напрямку ворог двічі безуспішно атакував в районі Білогорівки.



На Краматорському напрямку противник два рази намагався просунутись уперед в районах Часового Яру та Васюківки, наразі триває одне боєзіткнення.



На Торецькому напрямку загарбники п’ять разів атакували в районі Торецька. Наші захисники відбили одну атаку, бої тривають.



На Покровському напрямку 14 разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Промінь, Покровськ, Сергіївка, Надіївка, Богданівка, Срібне, Андріївка, Улакли, одне боєзіткнення триває дотепер.



На Новопавлівському напрямку агресор 10 разів атакував в районах Костянтинополя, Роздольного, Новоочеретуватого та Привільного, на даний час тривають вісім боєзіткнень.

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Ситуація на Півдні

На Гуляйпільському напрямку ворог ворог тричі атакував в районах Новопіля та Новосілки, один бій триває дотепер.



Тричі окупанти намагались йти вперед на позиції українських підрозділів в районах Новоандріївки та Степового на Оріхівському напрямку. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

Курська область

На Курщині українські захисники відбивають три атаки загарбників, всього на даний час вже зафіксовано 14 боєзіткнень. Ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 10 керованих бомб по населеним пунктам та позиціям Сил оборони, крім того, здійснив 201 артилерійський обстріл, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.

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