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Міноборони має негайно вжити заходів щодо розблокування закупівель БпЛА та РЕБ для військових частин, - Громадська антикорупційна рада

Міноборони має розблокувати закупівлі БпЛА та РЕБ для військових

Громадська антикорупційна рада при Міноборони вимагає від Міністерства негайно вжити заходів щодо розблокування закупівель БПЛА та РЕБ для військових частин.

Про це пишуть у фейсбуці ради, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що внаслідок ухвалення змін до постанови 1275, яка мала б спрощувати процедури, закупівлі БПЛА та РЕБ опинились під загрозою, оскільки внаслідок нових вимог частині підрозділів доведеться чекати постачальників з новими документами щонайменше місяць.

У раді пояснюють, що відтепер для закупівлі БПЛА, військовому закупівельнику у військовій частині десь на Харківщині чи Донеччині постачальник має надати:

  • розрахунок ціни;
  • експертний висновок щодо орієнтовної вартості продукції, який дійсний 6 місяців;
  • довідку, що прибуток постачальника не перевищує 25% виробничої собівартості.

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А також військовим для подальшого використання отриманої продукції потрібно отримати від постачальника один із таких документів:

  • сертифікат відповідності стандартам або технічним умовам;
  • свідоцтво про реєстрацію штатно-табельного предмета;
  • документ про допуск до експлуатації;
  • акт про проведення спільних відомчих випробувань.

Найпроблемнішим для частин є отримання сертифікату. Наразі, за інформацією членів ГАР МОУ, деякі частини, маючи домовленості з десятком постачальників кодифікованого продукту, змушені чекати 3-4 тижні, щоб постачальники отримали сертифікат відповідності стандартам, який коштує орієнтовно 70 тисяч гривень.

"Війна не дає часу на очікування. Українські військові, які сьогодні борються на передовій, потребують ефективного захисту від БПЛА, систем придушення ворожого зв’язку, безпілотників для виконання завдань. І вони мають на це фінансування. Але через зміни до постанови КМУ №1275 з 5 мільярдів коштів, виділених на грудень-січень, військові витратили заледве третину!" - йдеться в дописі.

За інформацією ГАР МОУ,  військові частини не можуть закуповувати навіть ті системи, які використовували раніше і які довели свою ефективність.

"Виробники мають складнощі з укладанням контрактів, навіть на кодифіковану продукцію, якщо йдеться про заміну комплектуючих.  Ворог нарощує використання БПЛА, а ми – замість швидкої відповіді – топимося в бюрократії. Минулого року бригади могли закуповувати те, що їм потрібно, а ринок виробників був конкурентним, що не дозволяло завищувати ціни. Сьогодні все інакше: штучне обмеження ринку та єдині "дозволені" постачальники призвели до подорожчання техніки на 30-60%", - наголошують в раді.

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У зв'язку з цим Громадська антикорупційна рада вимагає від Міноборони:

  1. Переглянути (відмінити на час дії воєнного стану) постанову N1450 від 20.12.2024 – реально спростити механізм закупівлі.
  2. Дати можливість вносити зміни до модифікацій (закуповувати окремі комплектуючі : батареї, антени, модулі), а не змушувати купувати весь комплекс заново.
  3. Зняти обмеження, які дають монополію кільком виробникам, і повернути конкурентний ринок.
  4. Перенести повноваження з ухвалення рішень про закупівлі максимально близько до військових частин, а не тримати все "нагорі".

ГАР МО направляє відповідний запит до Міністерства оборони, Генерального штабу та всіх профільних органів.

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Якщо ми гнучкість у закупівлях не повернути, нас чекає:

  • затримка постачань,
  • втрати серед військових,
  • марне витрачання бюджетних коштів на застарілі рішення.

Якщо зміни будуть ухвалені:

  • повернуться швидкі поставки,
  • знизяться корупційні ризики,
  • військові закупівлі стануть ефективними.

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Автор: 

безпілотник (4443) Міноборони (7520) громадська рада (101) РЕБ (165)


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Топ коментарі
+12
у них все по плану - південь і схід здали Путіну по карті "Наваросії", надра і порти Трампу - а ви всі їм нафіг не здались
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21.02.2025 00:16 Відповісти
+12
Кляті підноси ,скільки ви можете заставляти нашого потужного, нашого незламного, нашого мудрого , нашого хороброго , нашого не зненавидженого, нашого законообраного , нашого легітимного, нашого бубочку Володьку блокувати закупівлю бпла і реб для наших військових частин? Гади ви американські , в нього ж від таких ваших знущань сльози на очах і серце кров'ю обливається за наших військових.Негайно вимагаємо від піндоського Президента , Конгресу, Сенату дозволити Володьці розблокувати постачання бпла і реб в українські військові частини !
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21.02.2025 06:46 Відповісти
+9
А тепер скажіть що зелепні не саботують та Зеленського з єрмаком не треба лишити абсолютної влади в Україні.
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21.02.2025 02:18 Відповісти
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у них все по плану - південь і схід здали Путіну по карті "Наваросії", надра і порти Трампу - а ви всі їм нафіг не здались
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21.02.2025 00:16 Відповісти
А тепер скажіть що зелепні не саботують та Зеленського з єрмаком не треба лишити абсолютної влади в Україні.
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21.02.2025 02:18 Відповісти
можна просто повісити на стовпі на Хрещатику, не лишаючи абсолютної влади
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21.02.2025 10:20 Відповісти
деякі частини, маючи домовленості з десятком постачальників кодифікованого продукту, змушені чекати 3-4 тижні
---------

- Що ви мені все своєю війною війною. Усе спочатку потрібно узгодити. Приходьте за місяць, підготуйте папери... а ні, там у мене відпустка - за два місяці тоді й поговоримо.
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21.02.2025 00:23 Відповісти
Розвели бурхливу діяльність..а Порох поставляв без торгів і цілого міністерства нахлібників..
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21.02.2025 00:43 Відповісти
Снять ограничения, дающие монополию нескольким производителям, и возвратят конкурентный рынок. Источник: https://censor.net/ru/n3537046
Вот в этом вот вся ваша украинская власть: подождали, пока энтузиасты (вопреки, а не благодаря) разработают ТТХ, наладят производство, организуют горизонтальные связи, и сели народу Украины на шею (и ножки свесили): отдали своим людям весь гешефт, а энтузиастам дали кучу правил, которые устанешь выполнять. А как воевать-то? Да повоюете как-нибудь, не маленькие. Нам вот, в Киеве, вполне нормально воюется: бороду не бреем, хаки носим, бровки хмурим.
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21.02.2025 00:53 Відповісти
не "шест", а "гешефт" - чертов переводчик
не "хмурым", а "ХмурИм".
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21.02.2025 04:15 Відповісти
д не хмурЫм, а через "И".
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21.02.2025 04:16 Відповісти
Невтік же розрахувати усе - 1:10!!! От і вкладайтеся...
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21.02.2025 01:40 Відповісти
Зверніть увагу, Українці, на злочинне мовчання шмигаля уряду, та лише, лупання очима, як у Сірка позиченими! Усьо ж, за Регламентом КМУ?
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21.02.2025 01:57 Відповісти
А хто таке Шмигаль - ручний песик дЄрмака ?
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21.02.2025 09:07 Відповісти
Ахмєтова
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21.02.2025 10:22 Відповісти
влада вовОчка говорить одне а робить інше... Це шобла недобитих ригоаналів яких захищають зараз навіть поцріоти деякі типу партії сволота, яка останнім часом зєлєбобу відбілює чомусь, або різні стерв'яьненки чи продажні клоаки з ЗСУ гірші автарів
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21.02.2025 02:40 Відповісти
гнида умеров тебе чекає пекло
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21.02.2025 03:42 Відповісти
Кляті підноси ,скільки ви можете заставляти нашого потужного, нашого незламного, нашого мудрого , нашого хороброго , нашого не зненавидженого, нашого законообраного , нашого легітимного, нашого бубочку Володьку блокувати закупівлю бпла і реб для наших військових частин? Гади ви американські , в нього ж від таких ваших знущань сльози на очах і серце кров'ю обливається за наших військових.Негайно вимагаємо від піндоського Президента , Конгресу, Сенату дозволити Володьці розблокувати постачання бпла і реб в українські військові частини !
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21.02.2025 06:46 Відповісти
з собівартістю також є проблеми - наприклад, коли все куплене з китаю в чорну
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21.02.2025 07:50 Відповісти
І знову лідор нев курсі як і з ліками
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21.02.2025 08:51 Відповісти
Не на часі. Наш сонцесяйний Лідор в небезпеці. Гуртуймося навколо Лідора! Трампізм нє прайдьот!
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21.02.2025 09:19 Відповісти
в самий гострий момент на фронті...
бариги на крові
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21.02.2025 11:28 Відповісти
що ще очікувати від коаліції риго-зелені, а ти йди воюй "ухилянт" бо вони ще ненажерлися на крові українців, давай їм бескінечну війну бо їм бабло з цього всього в карман капає, ммм добре тако їм добре, а шо...
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21.02.2025 14:10 Відповісти
 
 