Міноборони має негайно вжити заходів щодо розблокування закупівель БпЛА та РЕБ для військових частин, - Громадська антикорупційна рада

Громадська антикорупційна рада при Міноборони вимагає від Міністерства негайно вжити заходів щодо розблокування закупівель БПЛА та РЕБ для військових частин.

Про це пишуть у фейсбуці ради, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що внаслідок ухвалення змін до постанови 1275, яка мала б спрощувати процедури, закупівлі БПЛА та РЕБ опинились під загрозою, оскільки внаслідок нових вимог частині підрозділів доведеться чекати постачальників з новими документами щонайменше місяць.

У раді пояснюють, що відтепер для закупівлі БПЛА, військовому закупівельнику у військовій частині десь на Харківщині чи Донеччині постачальник має надати:

розрахунок ціни;

експертний висновок щодо орієнтовної вартості продукції, який дійсний 6 місяців;

довідку, що прибуток постачальника не перевищує 25% виробничої собівартості.

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А також військовим для подальшого використання отриманої продукції потрібно отримати від постачальника один із таких документів:

сертифікат відповідності стандартам або технічним умовам;

свідоцтво про реєстрацію штатно-табельного предмета;

документ про допуск до експлуатації;

акт про проведення спільних відомчих випробувань.

Найпроблемнішим для частин є отримання сертифікату. Наразі, за інформацією членів ГАР МОУ, деякі частини, маючи домовленості з десятком постачальників кодифікованого продукту, змушені чекати 3-4 тижні, щоб постачальники отримали сертифікат відповідності стандартам, який коштує орієнтовно 70 тисяч гривень.

"Війна не дає часу на очікування. Українські військові, які сьогодні борються на передовій, потребують ефективного захисту від БПЛА, систем придушення ворожого зв’язку, безпілотників для виконання завдань. І вони мають на це фінансування. Але через зміни до постанови КМУ №1275 з 5 мільярдів коштів, виділених на грудень-січень, військові витратили заледве третину!" - йдеться в дописі.

За інформацією ГАР МОУ, військові частини не можуть закуповувати навіть ті системи, які використовували раніше і які довели свою ефективність.

"Виробники мають складнощі з укладанням контрактів, навіть на кодифіковану продукцію, якщо йдеться про заміну комплектуючих. Ворог нарощує використання БПЛА, а ми – замість швидкої відповіді – топимося в бюрократії. Минулого року бригади могли закуповувати те, що їм потрібно, а ринок виробників був конкурентним, що не дозволяло завищувати ціни. Сьогодні все інакше: штучне обмеження ринку та єдині "дозволені" постачальники призвели до подорожчання техніки на 30-60%", - наголошують в раді.

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У зв'язку з цим Громадська антикорупційна рада вимагає від Міноборони:

Переглянути (відмінити на час дії воєнного стану) постанову N1450 від 20.12.2024 – реально спростити механізм закупівлі. Дати можливість вносити зміни до модифікацій (закуповувати окремі комплектуючі : батареї, антени, модулі), а не змушувати купувати весь комплекс заново. Зняти обмеження, які дають монополію кільком виробникам, і повернути конкурентний ринок. Перенести повноваження з ухвалення рішень про закупівлі максимально близько до військових частин, а не тримати все "нагорі".

ГАР МО направляє відповідний запит до Міністерства оборони, Генерального штабу та всіх профільних органів.

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Якщо ми гнучкість у закупівлях не повернути, нас чекає:

затримка постачань,

втрати серед військових,

марне витрачання бюджетних коштів на застарілі рішення.

Якщо зміни будуть ухвалені:

повернуться швидкі поставки,

знизяться корупційні ризики,

військові закупівлі стануть ефективними.

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