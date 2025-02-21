США та РФ таємно зустрічались у Швейцарїі для обговорення війни, - Reuters

Представники Росії та США таємно зустрічалися у Швейцарії для неофіційних обговорень війни в Україні протягом останніх місяців, зокрема й минулого тижня.

Про це пише Reuters із посиланням на трьох співрозмовників, передає Цензор.НЕТ.

Джерела описали переговори як додатковий канал з деякими контактами, що відбуваються під час перехідного періоду після перемоги президента Дональда Трампа на виборах 5 листопада 2024 року.

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За даними видання, хоч учасники цих переговорів і мають дипломатичний досвід та досвід у сфері безпеки, вони не є державними службовцями. Тому не відразу було зрозуміло, чи були вони направлені туди їхніми урядами.

Співрозмовники відмовилися назвати імені перемовників, але принаймні невелика кількість радників Трампа знають про ці зустрічі.

"Багато інших деталей залишаються незрозумілими, включаючи порядок денний зустрічей, те, коли вони почалися і чи були присутні на них українці. Але ці зустрічі висвітлюють залаштункові зусилля США і Росії з пошуку шляхів припинення війни в Україні, незважаючи на майже повне заморожування офіційних контактів за часів попередника Трампа, колишнього президента Джо Байдена", - йдеться в матеріалі.

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Один із співрозмовників описав ці переговори у Швейцарії як дискусії "другого треку". Тобто неофіційний діалог, спрямований на поліпшення комунікації та обмін ідеями. Про розробку конкретних пропозицій не йдеться.

Щонайменше одна із зустрічей відбулася у Женеві минулого тижня. В той час у Німеччині проходила Мюнхенська безпекова конференція.

Reuters звернулося за коментарем до Ради нацбезпеки Білого дому, українського уряду та МЗС РФ, проте там не відповіли на запити.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Швейцарія готова прийняти зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна щодо війни в Україні.

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