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США та РФ таємно зустрічались у Швейцарїі для обговорення війни, - Reuters

США та РФ таємно зустрічались у Швейцарії

Представники Росії та США таємно зустрічалися у Швейцарії для неофіційних обговорень війни в Україні протягом останніх місяців, зокрема й минулого тижня.

Про це пише Reuters із посиланням  на трьох співрозмовників, передає Цензор.НЕТ.

Джерела описали переговори як додатковий канал з деякими контактами, що відбуваються під час перехідного періоду після перемоги президента Дональда Трампа на виборах 5 листопада 2024 року.

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За даними видання, хоч учасники цих переговорів і мають дипломатичний досвід та досвід у сфері безпеки, вони не є державними службовцями. Тому не відразу було зрозуміло, чи були вони направлені туди їхніми урядами.

Співрозмовники відмовилися назвати імені перемовників, але принаймні невелика кількість радників Трампа знають про ці зустрічі.

"Багато інших деталей залишаються незрозумілими, включаючи порядок денний зустрічей, те, коли вони почалися і чи були присутні на них українці. Але ці зустрічі висвітлюють залаштункові зусилля США і Росії з пошуку шляхів припинення війни в Україні, незважаючи на майже повне заморожування офіційних контактів за часів попередника Трампа, колишнього президента Джо Байдена", - йдеться в матеріалі.

Також читайте: Оточення Трампа хоче, щоб Зеленський виїхав з України, - The New York Post

Один із співрозмовників описав ці переговори у Швейцарії як дискусії "другого треку". Тобто неофіційний діалог, спрямований на поліпшення комунікації та обмін ідеями. Про розробку конкретних пропозицій не йдеться.

Щонайменше одна із зустрічей відбулася у Женеві минулого тижня. В той час у Німеччині проходила Мюнхенська безпекова конференція.

Reuters звернулося за коментарем до Ради нацбезпеки Білого дому, українського уряду та МЗС РФ, проте там не відповіли на запити.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Швейцарія готова прийняти зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна щодо війни в Україні.

Дивіться: Зеленському варто знайти розумніших радників, - Венс. ВIДЕО

Автор: 

росія (66478) США (23618) Швейцарія (875)


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Топ коментарі
+15
не повіриш.
вчора в метро, якась тьотя слухала арєстовіча. добре що вийшла на наступній, бо в мене нерви невпізду.
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21.02.2025 09:44 Відповісти
+12
Три роки,які ЗСУ дали кловану пішли на мародерство,корупцію,халатність,саботаж, та випрошування допомоги. А тепер фініта ля комедія. 95 квартал зачиняється.
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21.02.2025 09:45 Відповісти
+10
Україні потрібен мир - але спочатку разом до Перемоги!
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21.02.2025 09:41 Відповісти
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Україні потрібен мир
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21.02.2025 09:36 Відповісти
Потерпи в погрібі. Рижий пі... домовиться.
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21.02.2025 09:40 Відповісти
Обізвався з Ужгородського окопу.
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21.02.2025 09:46 Відповісти
Довганенко якби ти сидів зараз в окопах то думав би інакше .., а коли жопа в теплі то воювати чужити руками можна вічно
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21.02.2025 10:03 Відповісти
Україні потрібен мир - але спочатку разом до Перемоги!
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21.02.2025 09:41 Відповісти
Вперёд, орлы!... А я за вами. Я грудью постою ... за вашими спинами!
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21.02.2025 09:45 Відповісти
Нажаль в тім "мирі" не буде місця Україні..
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21.02.2025 09:51 Відповісти
Вже якось пох
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21.02.2025 09:37 Відповісти
3.14здабол провокатор, іди за руським кораблем!
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21.02.2025 09:42 Відповісти
Іди на}{ер бот.
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21.02.2025 09:43 Відповісти
А тайно, это как, никто, кроме всего мира об этом никто не знал?

Перестаньте смешить мои тапочки, очередная утка из уже всем известного унитаза.
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21.02.2025 09:38 Відповісти
саме ти бидло, якщо дозволяєш такі висловлювання про нарід!
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21.02.2025 09:44 Відповісти
не засирай ефір - тут і без тебе воняє!
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21.02.2025 09:54 Відповісти
Якась така собі таємничість
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21.02.2025 09:38 Відповісти
"17 відтінків весни" ))
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21.02.2025 09:40 Відповісти
В ролі Плєйшнєра - лавров...
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21.02.2025 09:44 Відповісти
миттєвостей. не довіряй гуглу.
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21.02.2025 10:11 Відповісти
і з яких це пір, сіре стало миттєвостями??? останній призов, з вулиці набрали ))
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21.02.2025 10:15 Відповісти
фільм називається "17 миттєвостей весни". А "відтінки" - то про 50 сірого.
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21.02.2025 11:25 Відповісти
та я й так бачу, шо з вулиці совкових прапорщиків понабирали )) написали "чугуній", значить не "люміній", а з того же матєріалу, "вороньоної сталі" ))
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21.02.2025 12:00 Відповісти
Москалі Арестовича просувають

https://youtu.be/ngqKy_MKt2E?si=igvlvtPy0uh7vbay
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21.02.2025 09:40 Відповісти
не повіриш.
вчора в метро, якась тьотя слухала арєстовіча. добре що вийшла на наступній, бо в мене нерви невпізду.
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21.02.2025 09:44 Відповісти
цьоця прочитала, шо дружина розлучається із абристовичем
ось цьоця і вирішила, шо краще хоч якийсь хєр, ніж ніякого
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21.02.2025 10:05 Відповісти
Не повіриш, сьогодні бачив в Мінську як один дядя слухав арестовича...
Схоже таки в нього зараз вкладають кошти....
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21.02.2025 17:06 Відповісти
у Люся шансів менше, ніж у януковича ...
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21.02.2025 09:46 Відповісти
нафіга зустрічатись відкрито, як що таємно ніфіга не домовились?
чи домовились, але знову кляті українці вперлися?
то, що далі? чекати ракетні атаки з американських баз?
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21.02.2025 09:42 Відповісти
Задати б питання Тромбу, де він навчився дихати жопою. Тому що щоб так глибоко лизати ***** потрібно вміти дихати жопою
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21.02.2025 09:44 Відповісти
нєнє.
не скажи.
дихати сракою, це корисний навичок. я б хотів навчитися.
тому що, поки вмію тільки видихати.
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21.02.2025 09:46 Відповісти
Все по-хуйловські підкилимно. Це його кагебешний стиль. А рудий орангутанг йому допоможе здійснити омріяне.
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21.02.2025 09:44 Відповісти
".....А рудий орангутанг йому допоможе здійснити омріяне..." -
А рудий орангутанг йому намагається здійснити омріяне, але отримає х... по всій морді! Згодні?
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21.02.2025 09:50 Відповісти
Звичайно, що отримає х..!
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21.02.2025 09:57 Відповісти
Три роки,які ЗСУ дали кловану пішли на мародерство,корупцію,халатність,саботаж, та випрошування допомоги. А тепер фініта ля комедія. 95 квартал зачиняється.
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21.02.2025 09:45 Відповісти
в тому і справа, що на останок, на нас чекає самий треш.
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21.02.2025 09:49 Відповісти
кремльовська дезінформація вже легко впізнавана.
звичайно, якщо ти не олігофрен або сектант порятунку зєлєнскава
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21.02.2025 09:45 Відповісти
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21.02.2025 09:49 Відповісти
А ще вони зустрічалися у 2021 році, в липні, в Женеві... перед війною
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21.02.2025 09:49 Відповісти
А, тобто, усі вопроси вже обкашляли за спиною
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21.02.2025 09:49 Відповісти
Якщо, все викладене в повідомленні правда, то з наступного тижня Уряд України просто повинен все мобілізувати для воєнних дій проти агресора рф, а також протидії агресивній політиці поплічників кремля, в тому числі, нажаль й США. Друзі наших ворогів - наші вороги, хоча ще декілька місяців тому, наче б то були партнерами проти країни-агресора.
Всі бюджетні виплати припинити! Культура, спорт, вихованя, освіта, наука - все потім!
Гроші тільки на **********, оборону, паливо, запчастини!
На допомогу США вже можна не сподіватись, а вся зброя, що була раніше надана адміністрацією Джо Байдена без високоточних систем наведення, ***********, ремонтних деталей до неї - просто залізо!
Ось тепер точно, відлік пішов не на місяці, а на тижні, дні!
Під загрозою саме існоування України як країни, держави, етносу!
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21.02.2025 09:49 Відповісти
Якщо штати відмовляються нам допомагати, шо вони взагалі роблять на тих "перемовинах про мир"? Типу, "ми пахалі"?
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21.02.2025 09:56 Відповісти
саме так: навіщо штати, шоб домовитися на умовах пуйла? на цих умовах можна домовитися і без них.
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21.02.2025 10:11 Відповісти
Видно.они давно договариваються .и нужна причина.чтоб предать Украину-вот и разыгрываеться"Зеленский не то сказал""мы обиделись"-если ищут повод.то найдут..
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21.02.2025 09:51 Відповісти
А зрадник гундосик взагалі герой
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21.02.2025 09:59 Відповісти
Нічого дивного американські під час другої світової також зустрічалися з покидьком в тій самій Швейцарії Виродкі трампіські
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21.02.2025 09:56 Відповісти
Не дивно... Злодії все намагаються робити - ТАЄМНО.....
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21.02.2025 09:57 Відповісти
Гебняві путинські "аналітики" із закритих психологічних центрів таки знайшли слабеньки струни характеру трампа. Розіграли цей ноктюон, як по нотах. А рудий заради Нобеля піде на все..
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21.02.2025 10:01 Відповісти
Это "как в кино про "Штирлица", встреча Аллена Даллеса и генерала СС Вольфа в Швейцарии?
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21.02.2025 10:02 Відповісти
коротко про геополітику: Трампон і ***** ділять Україну, Європа просто спостергіає - не знає бідненька що вона наступна, Китай підгавкує русні з америкою
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21.02.2025 10:06 Відповісти
французская газета Le journal du dimanche (JDD) о возможной «связи» Дональда Трампа с российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым. (присутствовал на последних переговорах)

JDD напоминает, что подозрения американских следователей вызывает, в первую очередь, сделка 2008 года, когда Рыболовлев за 95 миллионов долларов купил у Дональда Трампа виллу в Палм-Бич (Флорида): «Эта сделка позволила американцу получить фантастическую прибыль в размере 54 миллионов и избежать банкротства».

Вторым подозрительным обстоятельством газета называет тот факт, что через два месяца после продажи виллы Дональд Трамп создает фирму на Кипре - «в налоговом раю, популярном у русских олигархов», где в это время и Рыболовлев размещает почти все свое состояние. «В 2010 году Рыболовлев покупает 9,7% капитала Bank of Cyprus - главным акционером которого вскоре становится американец Уилбур Росс, в 2018 министр торговли у Трампа».
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21.02.2025 10:19 Відповісти
Та тут вже неозброєним оком видно, що Штати не є більше партнером України, а, скоріш, навпаки. Дуже "колоритних" фігур трампон розставив на ключові посади в країні. А за попередньої своєї каденції ще й верховних суддів ( здається, аж трьох). На Конгрес одна надія...
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21.02.2025 10:20 Відповісти
Вже нема надії і на конгресс
https://censor.net/ua/news/3537052/mayik-djonson-vystupyv-proty-pidtrymky-********
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21.02.2025 11:03 Відповісти
Робота менеджером по гурт продажі навчила мене працювати і з приємними людьми так і з... мудаками. Тому що це моя робота і маю завдання продавати товар та розвивати фірму. Суттєвим покупцем часто є мудак останній як людина. І я з ним працював, неприємні теми обходив і пильнував щоб він мені на голову не виліз. Зеленський не хоче вчитися. Він просто грає на публіку, йому овації потрібні
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21.02.2025 10:22 Відповісти
Точно ...а то я все міркую чого то це так смердить лаптями зі сторони Женеви ...
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21.02.2025 14:33 Відповісти
 
 