США та РФ таємно зустрічались у Швейцарїі для обговорення війни, - Reuters
Представники Росії та США таємно зустрічалися у Швейцарії для неофіційних обговорень війни в Україні протягом останніх місяців, зокрема й минулого тижня.
Про це пише Reuters із посиланням на трьох співрозмовників, передає Цензор.НЕТ.
Джерела описали переговори як додатковий канал з деякими контактами, що відбуваються під час перехідного періоду після перемоги президента Дональда Трампа на виборах 5 листопада 2024 року.
За даними видання, хоч учасники цих переговорів і мають дипломатичний досвід та досвід у сфері безпеки, вони не є державними службовцями. Тому не відразу було зрозуміло, чи були вони направлені туди їхніми урядами.
Співрозмовники відмовилися назвати імені перемовників, але принаймні невелика кількість радників Трампа знають про ці зустрічі.
"Багато інших деталей залишаються незрозумілими, включаючи порядок денний зустрічей, те, коли вони почалися і чи були присутні на них українці. Але ці зустрічі висвітлюють залаштункові зусилля США і Росії з пошуку шляхів припинення війни в Україні, незважаючи на майже повне заморожування офіційних контактів за часів попередника Трампа, колишнього президента Джо Байдена", - йдеться в матеріалі.
Один із співрозмовників описав ці переговори у Швейцарії як дискусії "другого треку". Тобто неофіційний діалог, спрямований на поліпшення комунікації та обмін ідеями. Про розробку конкретних пропозицій не йдеться.
Щонайменше одна із зустрічей відбулася у Женеві минулого тижня. В той час у Німеччині проходила Мюнхенська безпекова конференція.
Reuters звернулося за коментарем до Ради нацбезпеки Білого дому, українського уряду та МЗС РФ, проте там не відповіли на запити.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Швейцарія готова прийняти зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна щодо війни в Україні.
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3.14здаболпровокатор, іди за руським кораблем!
Перестаньте смешить мои тапочки, очередная утка из уже всем известного унитаза.
https://youtu.be/ngqKy_MKt2E?si=igvlvtPy0uh7vbay
вчора в метро, якась тьотя слухала арєстовіча. добре що вийшла на наступній, бо в мене нерви невпізду.
ось цьоця і вирішила, шо краще хоч якийсь хєр, ніж ніякого
Схоже таки в нього зараз вкладають кошти....
чи домовились, але знову кляті українці вперлися?
то, що далі? чекати ракетні атаки з американських баз?
не скажи.
дихати сракою, це корисний навичок. я б хотів навчитися.
тому що, поки вмію тільки видихати.
А рудий орангутанг йому намагається здійснити омріяне, але отримає х... по всій морді! Згодні?
звичайно, якщо ти не олігофрен або сектант порятунку зєлєнскава
Всі бюджетні виплати припинити! Культура, спорт, вихованя, освіта, наука - все потім!
Гроші тільки на **********, оборону, паливо, запчастини!
На допомогу США вже можна не сподіватись, а вся зброя, що була раніше надана адміністрацією Джо Байдена без високоточних систем наведення, ***********, ремонтних деталей до неї - просто залізо!
Ось тепер точно, відлік пішов не на місяці, а на тижні, дні!
Під загрозою саме існоування України як країни, держави, етносу!
JDD напоминает, что подозрения американских следователей вызывает, в первую очередь, сделка 2008 года, когда Рыболовлев за 95 миллионов долларов купил у Дональда Трампа виллу в Палм-Бич (Флорида): «Эта сделка позволила американцу получить фантастическую прибыль в размере 54 миллионов и избежать банкротства».
Вторым подозрительным обстоятельством газета называет тот факт, что через два месяца после продажи виллы Дональд Трамп создает фирму на Кипре - «в налоговом раю, популярном у русских олигархов», где в это время и Рыболовлев размещает почти все свое состояние. «В 2010 году Рыболовлев покупает 9,7% капитала Bank of Cyprus - главным акционером которого вскоре становится американец Уилбур Росс, в 2018 министр торговли у Трампа».
https://censor.net/ua/news/3537052/mayik-djonson-vystupyv-proty-pidtrymky-********