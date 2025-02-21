Шольц у розмові з Зеленським запевнив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну

У п'ятницю, 21 лютого, канцлер Німеччини Олаф Шольц зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.

Про це повідомляється на сайті уряду ФРН, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вдень канцлер Шольц розмовляв по телефону з президентом України Зеленським і обговорив з ним поточну військову та гуманітарну ситуацію, а також шляхи досягнення справедливого миру в Україні. Канцлер підтвердив незмінну та непохитну солідарність з Україною", - розповів речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт.

Зазначається, що Шольц запевнив Зеленського, що Німеччина продовжить підтримувати Україну в тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами до досягнення справедливого, всеосяжного та тривалого миру.

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Своєю чергою президент Зеленський подякував Німеччині за незмінну військову та фінансову підтримку.

Обидва лідери погодилися, що Україна має бути за столом переговорів про мир і що питання європейської безпеки мають обговорюватися разом з європейцями.

Також як розповів речник уряду ФРН, Шольц та Зеленський підтвердили необхідність тісної координації між Україною та її найближчими партнерами.

Нагадаємо, що раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україну не можна залишати на самоті.

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