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Новини
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Шольц у розмові з Зеленським запевнив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну

Шольц поговорив із Зеленським

У п'ятницю, 21 лютого, канцлер Німеччини Олаф Шольц зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.

Про це повідомляється на сайті уряду ФРН, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вдень канцлер Шольц розмовляв по телефону з президентом України Зеленським і обговорив з ним поточну військову та гуманітарну ситуацію, а також шляхи досягнення справедливого миру в Україні. Канцлер підтвердив незмінну та непохитну солідарність з Україною", - розповів речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт.

Зазначається, що Шольц запевнив Зеленського, що Німеччина продовжить підтримувати Україну в тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами до досягнення справедливого, всеосяжного та тривалого миру.

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Своєю чергою президент Зеленський подякував Німеччині за незмінну військову та фінансову підтримку.

Обидва лідери погодилися, що Україна має бути за столом переговорів про мир і що питання європейської безпеки мають обговорюватися разом з європейцями.

Також як розповів речник уряду ФРН, Шольц та Зеленський підтвердили необхідність тісної координації між Україною та її найближчими партнерами. 

Нагадаємо, що раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україну не можна залишати на самоті.

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Автор: 

Німеччина (7523) Зеленський Володимир (24589) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+3
Німеччина підтримує не тільки морально, Українці вдячні за підтримку.
Ви або невиглас , або ср4ний фсбшний провокатор.
путин-*****.
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21.02.2025 19:23 Відповісти
+2
Нажаль обсяги допомоги не достатні для перемоги над рашиста-нацистами.
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21.02.2025 19:22 Відповісти
+1
- Эй Володья,ми Фрицы вас поддерживать,мы не давать вам Таурус,значит не злить путин,а значит он вас не будит сильно обижать,радуйся,это наш тебе сильный немецкий поддержка.
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21.02.2025 19:12 Відповісти
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- Эй Володья,ми Фрицы вас поддерживать,мы не давать вам Таурус,значит не злить путин,а значит он вас не будит сильно обижать,радуйся,это наш тебе сильный немецкий поддержка.
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21.02.2025 19:12 Відповісти
Згадай першу світову і те як і з ким воювали німці, без будь якої допомоги
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21.02.2025 19:21 Відповісти
Морально підтримувати?
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21.02.2025 19:20 Відповісти
Німеччина підтримує не тільки морально, Українці вдячні за підтримку.
Ви або невиглас , або ср4ний фсбшний провокатор.
путин-*****.
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21.02.2025 19:23 Відповісти
А ви як підтримуєте Україну з далекого Альбіону?
Воістіну--*****!
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21.02.2025 19:44 Відповісти
Нажаль обсяги допомоги не достатні для перемоги над рашиста-нацистами.
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21.02.2025 19:22 Відповісти
 
 