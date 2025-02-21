Парламент Болгарії схвалив декларацію про заборону відправки своїх військ в Україну
У п'ятницю, 21 лютого, парламент Болгарії схвалив декларацію про неучасть Збройних сил країни у бойових діях на території України.
Про це повідомляють болгарська служба Радіо Свобода та The Sofia Globe, інформує Цензор.НЕТ.
В ухваленій декларації зазначається, що болгарські Збройні сили не можуть брати участь у військових діях в Україні поза межами союзницьких зобов'язань країни в НАТО та інших міжнародних зобов'язань у межах ЄС, ООН та ОБСЄ.
Також декларація закликає до встановлення тривалого і справедливого миру в Україні шляхом переговорів. У декларації йдеться, що в переговорах повинні брати участь "всі зацікавлені сторони", включаючи Болгарію.
Депутати правлячої більшості заявили, що метою декларації є насамперед заспокоєння болгарської громадськості на тлі обговорення можливої "миротворчої місії" в Україні.
"Ніхто від нас нічого не хоче, і ми схвалюємо декларацію, в якій говоримо, що навіть якщо хтось щось попросить від нашої армії, ми не надішлемо війська. Все, що є в цій декларації, вже було сказано, і ми повторюємо те, що вже було сказано", - сказав Тома Биков, який є представником однієї з партій, що подала декларацію.
Миротворчі сили в Україні
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.
Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.
Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".
Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.
У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.
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Пряма мова: "Але я хочу пояснити своє ставлення. Я не можу сьогодні публічно сказати: "Так, давайте, армії світу, приїжджайте в Україну і воюйте". Тому що росія підніме цей хайп у світі, вони почнуть піднімати суспільства інших держав, що не можна відправляти своїх дітей на війну, що це не їх війна, почнуть розколювати єдність між країнами Європи і країнами НАТО. Тому для нас це ризиковано.
Тому що, якщо я виступлю з такою ініціативою, Росія зробить все, щоб зупинити нам військову допомогу інших держав. Суспільства будуть розділені, будуть тиснути на лідерів своїх держав, і вони будуть гальмувати нам поставки ті чи інші ... ."
То ЗЕлені лішенкі по всьому Світу з протягнутою рукою вже три роки ходять, а своє *******.