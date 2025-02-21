Парламент Болгарії схвалив декларацію про заборону відправки своїх військ в Україну

У п'ятницю, 21 лютого, парламент Болгарії схвалив декларацію про неучасть Збройних сил країни у бойових діях на території України.

Про це повідомляють болгарська служба Радіо Свобода та The Sofia Globe, інформує Цензор.НЕТ.

В ухваленій декларації зазначається, що болгарські Збройні сили не можуть брати участь у військових діях в Україні поза межами союзницьких зобов'язань країни в НАТО та інших міжнародних зобов'язань у межах ЄС, ООН та ОБСЄ.

Також декларація закликає до встановлення тривалого і справедливого миру в Україні шляхом переговорів. У декларації йдеться, що в переговорах повинні брати участь "всі зацікавлені сторони", включаючи Болгарію.

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Депутати правлячої більшості заявили, що метою декларації є насамперед заспокоєння болгарської громадськості на тлі обговорення можливої "миротворчої місії" в Україні.

"Ніхто від нас нічого не хоче, і ми схвалюємо декларацію, в якій говоримо, що навіть якщо хтось щось попросить від нашої армії, ми не надішлемо війська. Все, що є в цій декларації, вже було сказано, і ми повторюємо те, що вже було сказано", - сказав Тома Биков, який є представником однієї з партій, що подала декларацію.

Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.

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