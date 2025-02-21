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Новини Іноземні миротворці в Україні
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Парламент Болгарії схвалив декларацію про заборону відправки своїх військ в Україну

Парламент Болгарії схвалив декларацію про заборону відправки своїх військ в Україну

У п'ятницю, 21 лютого, парламент Болгарії схвалив декларацію про неучасть Збройних сил країни у бойових діях на території України.

Про це повідомляють болгарська служба Радіо Свобода та The Sofia Globe, інформує Цензор.НЕТ.

В ухваленій декларації зазначається, що болгарські Збройні сили не можуть брати участь у військових діях в Україні поза межами союзницьких зобов'язань країни в НАТО та інших міжнародних зобов'язань у межах ЄС, ООН та ОБСЄ.

Також декларація закликає до встановлення тривалого і справедливого миру в Україні шляхом переговорів. У декларації йдеться, що в переговорах повинні брати участь "всі зацікавлені сторони", включаючи Болгарію.

Читайте також: Парламент Болгарії не підтримав підписання безпекової угоди з Україною

Депутати правлячої більшості заявили, що метою декларації є насамперед заспокоєння болгарської громадськості на тлі обговорення можливої "миротворчої місії" в Україні.

"Ніхто від нас нічого не хоче, і ми схвалюємо декларацію, в якій говоримо, що навіть якщо хтось щось попросить від нашої армії, ми не надішлемо війська. Все, що є в цій декларації, вже було сказано, і ми повторюємо те, що вже було сказано", - сказав Тома Биков, який є представником однієї з партій, що подала декларацію.

Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.

Читайте також: За військову допомогу, виділену Україні, Болгарія отримає близько пів мільярда євро

Автор: 

Болгарія (790) декларація (1442) миротворці (859) парламент (2394)


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Топ коментарі
+17
Болгарським воякам треба додаткові ковдри видати, щоб з головою ховатися від бабаїв.
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21.02.2025 19:21 Відповісти
+12
Братішкі сциканули, бо не знають давньогрецької аксіоми, що "За свій дім треба воювати якнайдалі від свого дому."
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21.02.2025 19:24 Відповісти
+8
она официально вступила во Вторую мировую войну на стороне стран фашистской коалиции 13 декабря 1941 г., объявив войну США и Великобритании.
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21.02.2025 19:30 Відповісти
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Болгарським воякам треба додаткові ковдри видати, щоб з головою ховатися від бабаїв.
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21.02.2025 19:21 Відповісти
Братішкі сциканули, бо не знають давньогрецької аксіоми, що "За свій дім треба воювати якнайдалі від свого дому."
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21.02.2025 19:24 Відповісти
Не дуже то нам і хотілося. Зараз вова пояснить чому:

Пряма мова: "Але я хочу пояснити своє ставлення. Я не можу сьогодні публічно сказати: "Так, давайте, армії світу, приїжджайте в Україну і воюйте". Тому що росія підніме цей хайп у світі, вони почнуть піднімати суспільства інших держав, що не можна відправляти своїх дітей на війну, що це не їх війна, почнуть розколювати єдність між країнами Європи і країнами НАТО. Тому для нас це ризиковано.

Тому що, якщо я виступлю з такою ініціативою, Росія зробить все, щоб зупинити нам військову допомогу інших держав. Суспільства будуть розділені, будуть тиснути на лідерів своїх держав, і вони будуть гальмувати нам поставки ті чи інші ... ."
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21.02.2025 19:24 Відповісти
Болгари забули про радянську окупацію в 1944 році. Кацапи могут повторіть вєрнуть "історічєскіє" зємлі росіюшкі.
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21.02.2025 19:26 Відповісти
Треба нарешті усвідомити той факт, що крім українців ніхто не буде воювати за Україну і замість спортзалів і барів йти до війська. Друзі і партнери можуть в цьому допомогти, надати зброю за справедливу плату, але воювати все одно доведеться.
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21.02.2025 19:27 Відповісти
вомериканський кугуте.
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22.02.2025 10:30 Відповісти
Звучить як анекдот: болгарська армія.
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21.02.2025 19:29 Відповісти
ой, а на чьей стороне воевала болгария во 2ввт? ой на стороне фашистов? вот неожиданность то...
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21.02.2025 19:29 Відповісти
она официально вступила во Вторую мировую войну на стороне стран фашистской коалиции 13 декабря 1941 г., объявив войну США и Великобритании.
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21.02.2025 19:30 Відповісти
Вот и стал "над гарою альоша..."
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22.02.2025 00:40 Відповісти
"Моя хата с краю-ничего не знаю" почему то приписывают только украинцам...
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21.02.2025 19:31 Відповісти
Сесксологиня справила враження чумної
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21.02.2025 19:32 Відповісти
А шо тим братушкам робити на фронті де йдуть запеклі бої?
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21.02.2025 19:36 Відповісти
Жоден болгарський солдат під час Іісвітової не воював проти СРСР. То була домовленість болгарського керівництва з гітлером на папері.
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23.02.2025 07:23 Відповісти
Хіба їх хтось забовязував відсилати? Макронові легіони вже як в дорозі до України.Напевне пішки,маршом йдуть.
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21.02.2025 19:40 Відповісти
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21.02.2025 19:48 Відповісти
Яка наступна країна НАТО заб'ється в приступі пацифізму?
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21.02.2025 20:01 Відповісти
Сексологиня не справляється? Чи навпаки?
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21.02.2025 20:23 Відповісти
от зараз у болгар аж від серця одлягло. По самому лезу йшли.
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21.02.2025 20:33 Відповісти
Добре пОслиця працює, добре 🤬
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21.02.2025 21:04 Відповісти
Добре ! Віллу купила , грошей назбирала , громадянство Болгарії отримає і бізнес відкриє там , а більше їй нічого не треба . А вона як всі зелені .
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21.02.2025 21:24 Відповісти
Болгари (як, доречі і румуни і мадяри) - відомі в історії продажні сикуни, вони завжди смоктали прутня тому, хто ставив їх раком: туркам, москалям, німцям, совітам. При чому - ніколи і ніде не воювали, вірніше численні господарі не довіряли їм зброї. До відому - після т.з. "асвабаждєнія" Півдня Одещини (місця компактного проживання болгарів) - їх (і гагаузів, доречі, теж) не мобілізовували до Червоної Армії. Мотивація - "склонєн к прєдатєльству". Так що, це не велика втрата для України, а точніше - тільки полегшення, бо від сикунів тільки біда. Відмова Болгарії від поставок зброї і *********** Україні - то велика втрата для нас, але то лиш підтверджує сикливість і продажність цього народця.
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21.02.2025 21:14 Відповісти
У них є армія ?
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21.02.2025 21:21 Відповісти
І зброя. І броніки, і каски.

То ЗЕлені лішенкі по всьому Світу з протягнутою рукою вже три роки ходять, а своє *******.
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22.02.2025 01:43 Відповісти
Та й те, що наколядують, не минають.
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23.02.2025 17:02 Відповісти
Нема питань. Тоді з вас техніка і **********.
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21.02.2025 22:27 Відповісти
Ще одна перемога мінєтно-єрмаківської дипломатії.
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22.02.2025 01:41 Відповісти
Це гарний приклад для тих, хто вважає введення "миротворчого контингенту" якимось потужним успіхом, який дозволить вивільнити частину наших військ і направити їх на більш "актуальні" напрямки. В будь-який момент ті "миротворці" можуть бути виведені а замість них захищати ту територію буде вже нікому.
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22.02.2025 08:01 Відповісти
 
 