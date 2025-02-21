Міністри оборони країн Європи проведуть екстрену нараду щодо України, - Bloomberg

У понеділок, 24 лютого, Франція та Естонія проведуть зустріч європейських міністрів оборони, під час якої обговорять питання посилення підтримки України. Учасниками зустрічі стануть понад 10 країні, а також представники Євросоюзу та НАТО.

Про це пише Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зустріч відбудеться у форматі відеоконференції. У ній візьмуть участь близько десятка міністрів із таких країн, як Велика Британія, Німеччина, Італія та Польща, а також представники Європейського союзу і НАТО.

"Європейські лідери поспішають розробити нові плани оборони з огляду на перспективу припинення США своєї величезної військової та фінансової підтримки України. Вашингтон також розпочав переговори про мир - перспектива, яка вплине на архітектуру безпеки на континенті на довгі роки вперед - без участі Європи або Києва",- йдеться у статті.

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Зустріч міністрів оборони країн ЄС співпаде з візитом кількох європейських лідерів до Києва, зокрема голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, у річницю повномасштабного вторгнення Росії. Також у понеділок, 24 лютого, у Брюсселі зберуться міністри закордонних справ ЄС.

Окрім цього, наступного тижня президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідають США для зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом.

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