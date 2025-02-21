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Міністри оборони країн Європи проведуть екстрену нараду щодо України, - Bloomberg

Міністри оборони країн Європи проведуть екстрену нараду щодо України

У понеділок, 24 лютого, Франція та Естонія проведуть зустріч європейських міністрів оборони, під час якої обговорять питання посилення підтримки України. Учасниками зустрічі стануть понад 10 країні, а також представники Євросоюзу та НАТО.

Про це пише Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зустріч відбудеться у форматі відеоконференції. У ній візьмуть участь близько десятка міністрів із таких країн, як Велика Британія, Німеччина, Італія та Польща, а також представники Європейського союзу і НАТО.

"Європейські лідери поспішають розробити нові плани оборони з огляду на перспективу припинення США своєї величезної військової та фінансової підтримки України. Вашингтон також розпочав переговори про мир - перспектива, яка вплине на архітектуру безпеки на континенті на довгі роки вперед - без участі Європи або Києва",- йдеться у статті.

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Зустріч міністрів оборони країн ЄС співпаде з візитом кількох європейських лідерів до Києва, зокрема голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, у річницю повномасштабного вторгнення Росії. Також у понеділок, 24 лютого, у Брюсселі зберуться міністри закордонних справ ЄС.

Окрім цього, наступного тижня президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідають США для зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом.

Читайте також: Артилерійські боєприпаси, ППО та ракети: Каллас ініціює посилення військової підтримки України

Автор: 

НАТО (6640) підтримка (630) Євросоюз (13787)


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Європейці самі визнають, що зараз українці захищають не тільки себе, ми захищаємо їх.

Європейці розуміють: членство України посилить Євросоюз саме з безпекової точки зору.

Європейці визнають: вони не готові самі себе захищати.

Їм дешевше профінансувати і озброїти Україну, ніж збільшувати свої армії, де мало бажаючих служити. Це набагато краще, ніж покладатися на самодурство Трампа, який постійно жонглює умовами і вимагає різні уступки від європейців. Тим більше, що основні заморожені російські активи знаходяться в Європі.
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21.02.2025 19:57 Відповісти
Вони готові виділяти 0.25% свого сукупного ВВП на Україну, щоб та собі воювала до скону. А виділити хоча б 1%, щоб Україна почала перемагати це вже перебор.

За 3 роки ЄС https://****************.eu/uk/news/explainers/yak-yes-pidtrymuye-********-vid-sankczij-do-vijskovoyi-ta-gumanitarnoyi-dopomogy/ допоміг Україні на 124 млрд. доларів.

ВВП ЄС за рік https://eu-ua.kmu.gov.ua/european-union/ становить ~16.5 трлн. доларів.

*******: 124 млрд. становить аж 0.25% від 49.5 трлн. доларів.
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21.02.2025 20:43 Відповісти
Наради..., наради... , замість швидкої допомоги!!!
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21.02.2025 20:02 Відповісти
По Скайпу 🤣
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21.02.2025 20:05 Відповісти
не спішіть.
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21.02.2025 20:19 Відповісти
Не забути головне мадяра та словака запросити,щоб ***** ніяких подробиць не пропустив(((
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21.02.2025 20:20 Відповісти
На жаль, у 1994 році українці (влада) погодилися на здачу ядерної зброї а Україна
володіла своїм жахливо величезним ядерним арсеналом, більшого від того,
що мали Великобританія, Франція, Китай разом узяті, і більший в десятки разів
який є зараз в терористичної КНДР. А це було і лишається найбільшою помилкою
і злочином в новітній історії. А не погодились би тоді то диктували би ми зараз
свою волю як могутня ядерна держава. А весь світ дуже уважно і чемно слухав би,
коли би ми брали слово.. І ось настав час коли весь світ і навіть шалений Трамп
жалюгидно пригинаються перед ядерною КНДР ...і навпаки він разом з )(йлом
спокійно витирає ноги о Україну навіть і о Європу. А як щоб не капітулювати
а визволити всю свою рідну українську землю окуповану проклятою паРашєю
без свого втраченого Великого статусу ядерної держави ми не зовсім знаємо,
через те ми маємо те що маємо, і не ясно на що очікуємо. Трампа вже дочекалися!
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21.02.2025 21:07 Відповісти
 
 