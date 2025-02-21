Cтармер на зустрічі з Трампом омине згадку його різких заяв про Україну та Зеленського, - The Guardian
Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом не має намірів згадувати різкі заяви американського лідера про Україну та її президента Володимира Зеленського.
Про це пише The Guardian, з посиланням на британських посадовців, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами джерела, Стармер на зустрічі з Трампом прагнутиме "зосередитися на майбутньому, а не відновлювати суперечки, що виникли в останні дні".
"Якщо президент запитає нашу думку, ми її висловимо, відповідно до заяв, які ми зробили. Але завжди краще зосередитися на майбутньому, ніж намагатися повернутися до аргументів минулого", - сказав представник уряду Британії.
Інший співрозмовник видання каже, що Стармер буде дотримуватись принципово іншого підходу, ніж президент Франції Емманюель Макрон – який хоче закликати Трампа не проявляти слабкості перед Путіним.
"Макрон буде там представляти Європейський Союз. Наша роль дещо інша – ми хочемо відігравати роль моста між США і Європою",- заявив співрозмовник.
Видання додає, що ці коментарі відображають ширший підхід Стармера до роботи з Трампом, який полягає в тому, щоб уникати коментування його частих суперечок і замість цього зосередитися на цілях захисту України та уникнення торговельних тарифів.
Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 27 лютого, а президент Франції Еммануель Макрон - 24 лютого.
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чи добрі відносини із сша -20%. Іншіі не визначилися.
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Кажуть, також обіцяє не давати Трумпові репанів та не бити по яйцях.
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Дуже нагадує Україну. І США з трампом, і Европа з Німеччиною, Францією, де при владі довгий час були проросійські шльондри. Тобто, не лише в Україні більшість "альтернативно обдарованих", так в усьому світі, на жаль.