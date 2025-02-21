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Новини
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Cтармер на зустрічі з Трампом омине згадку його різких заяв про Україну та Зеленського, - The Guardian

Cтармер на зустрічі з Трампом омине згадку його різких заяв про Україну та Зеленського

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом не має намірів згадувати різкі заяви американського лідера про Україну та її президента Володимира Зеленського.

Про це пише The Guardian, з посиланням на британських посадовців, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами джерела, Стармер на зустрічі з Трампом прагнутиме "зосередитися на майбутньому, а не відновлювати суперечки, що виникли в останні дні".

"Якщо президент запитає нашу думку, ми її висловимо, відповідно до заяв, які ми зробили. Але завжди краще зосередитися на майбутньому, ніж намагатися повернутися до аргументів минулого", - сказав представник уряду Британії.

Інший співрозмовник видання каже, що Стармер буде дотримуватись принципово іншого підходу, ніж президент Франції Емманюель Макрон – який хоче закликати Трампа не проявляти слабкості перед Путіним.

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"Макрон буде там представляти Європейський Союз. Наша роль дещо інша – ми хочемо відігравати роль моста між США і Європою",- заявив співрозмовник.

Видання додає, що ці коментарі відображають ширший підхід Стармера до роботи з Трампом, який полягає в тому, щоб уникати коментування його частих суперечок і замість цього зосередитися на цілях захисту України та уникнення торговельних тарифів.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 27 лютого, а президент Франції Еммануель Макрон - 24 лютого.

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Автор: 

США (23618) Трамп Дональд (6321) Стармер Кір (232)


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Топ коментарі
+8
Майбутнє створюється на грунті минулого. Однак з непередбачуваною людиною краще розмовляти, як лікар-психіатр з божевільним.
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21.02.2025 23:46 Відповісти
+6
Приємний результат. Британці залишаються шляхетною нацією.
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22.02.2025 00:00 Відповісти
+4
Соц опитування в Британії: Ви вибираєте підтримку УКраїни - 48%,
чи добрі відносини із сша -20%. Іншіі не визначилися.
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21.02.2025 23:54 Відповісти
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Майбутнє створюється на грунті минулого. Однак з непередбачуваною людиною краще розмовляти, як лікар-психіатр з божевільним.
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21.02.2025 23:46 Відповісти
Соц опитування в Британії: Ви вибираєте підтримку УКраїни - 48%,
чи добрі відносини із сша -20%. Іншіі не визначилися.
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21.02.2025 23:54 Відповісти
Приємний результат. Британці залишаються шляхетною нацією.
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22.02.2025 00:00 Відповісти
дедушка совсем головою больной, по Украине его не трогать

.
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22.02.2025 00:28 Відповісти
Кір Стармер під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом не має намірів згадувати різкі заяви американського лідера

Кажуть, також обіцяє не давати Трумпові репанів та не бити по яйцях.
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21.02.2025 23:49 Відповісти
яйці по 400 !

.
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22.02.2025 00:29 Відповісти
Цомни трампона в дупу.
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21.02.2025 23:58 Відповісти
А нахрена йому те клоунське шоу, що два клоуна організували. Треба конкретні питання вирішувати.
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22.02.2025 00:01 Відповісти
Тоді чого він туди їде, в гольф погуляти ?
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22.02.2025 00:13 Відповісти
Дипломатично. Чужа війна є чужою війною.
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22.02.2025 00:16 Відповісти
ще одні херанти
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22.02.2025 00:16 Відповісти
Не перестаю восхищаться умением некоторых писюков заглядывать в будущее! Иначе откуда бы этому клоуну знать, что будет говорить Стармер? Акредитованным СМИ могут предоставить список тем, которые планируются к обсуждению во время визита, Украина 100% будет одной из таких тем, но откуда ему знать, что именно скажет Британский премьер?!
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22.02.2025 00:37 Відповісти
Посмотрите на этого кролика. Разве он способен кого-то обидеть.
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22.02.2025 03:27 Відповісти
А всього лише треба було покладатися на себе, а не на США. Маючи дві країни з ядерною зброєю і великим військовим потенціалом (Великобританія, Франція), можна було готуватися до можливого протистояння з набираючим міць ворогом, а вони будували з ним бізнес.

Дуже нагадує Україну. І США з трампом, і Европа з Німеччиною, Францією, де при владі довгий час були проросійські шльондри. Тобто, не лише в Україні більшість "альтернативно обдарованих", так в усьому світі, на жаль.
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22.02.2025 06:18 Відповісти
Правильно. С буйными помешанными нужно быть мягче...
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22.02.2025 06:58 Відповісти
Именно такие, с позволения сказать, политики, сделал её сегодня не просто самым грязным ремеслом, а мерзким и отвратительным занятием, они сделали человечество заложником своего гнилого нутра, своего таланта лжецов и лицемеров, как только мир смог допустить такую несправедливость?
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22.02.2025 07:37 Відповісти
 
 