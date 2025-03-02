Перший транш британської позики надійде в Україну наступного тижня, - уряд Британії

Перший транш британської позики загальним розміром у 2,26 мільярда фунтів стерлінгів (близько 3 млрд доларів США) надійде в Україну вже наступного тижня.

Про це йдеться у пресрелізі уряду Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Позика буде повністю спрямована на військові закупівлі для зміцнення обороноздатності України, а перший транш, як очікується, буде наданий Україні наступного тижня", - йдеться у повідомленні.

В уряді Британії розповіли, що загалом фінансування буде надано трьома рівними щорічними платежами по 752 млн фунтів стерлінгів.

Оголошення про кредитну угоду відбувається на додаток до зобов'язань Великої Британії щодо надання військової допомоги Україні у розмірі 3 млрд фунтів стерлінгів на рік.

"Безпечна та захищена Україна – це безпечна та захищена Велика Британія. Це фінансування зміцнить українські Збройні сили і поставить Україну в найсильнішу з можливих позицій на критичному етапі війни", - заявила канцлерка казначейства Британії Рейчел Рівз.

Угода про позику з Великою Британією

Нагадаємо, що Велика Британія та Україна підписали Угоду про надзвичайну позику Україні у 2,6 мільярда фунтів стерлінгів (близько $3 млрд) для оборони.

Президент Володимир Зеленський розповів, що позика на посилення нашої обороноздатності, що буде погашена з доходів, отриманих від заморожених російських активів. Гроші підуть на виробництво зброї в Україні.

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