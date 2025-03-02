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Новини Угода про позику з Великою Британією
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Перший транш британської позики надійде в Україну наступного тижня, - уряд Британії

Перший транш британської позики надійде в Україну наступного тижня

Перший транш британської позики загальним розміром у 2,26 мільярда фунтів стерлінгів (близько 3 млрд доларів США) надійде в Україну вже наступного тижня.

Про це йдеться у пресрелізі уряду Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Позика буде повністю спрямована на військові закупівлі для зміцнення обороноздатності України, а перший транш, як очікується, буде наданий Україні наступного тижня", - йдеться у повідомленні.

В уряді Британії розповіли, що загалом фінансування буде надано трьома рівними щорічними платежами по 752 млн фунтів стерлінгів.

Оголошення про кредитну угоду відбувається на додаток до зобов'язань Великої Британії щодо надання військової допомоги Україні у розмірі 3 млрд фунтів стерлінгів на рік.

"Безпечна та захищена Україна – це безпечна та захищена Велика Британія. Це фінансування зміцнить українські Збройні сили і поставить Україну в найсильнішу з можливих позицій на критичному етапі війни", - заявила канцлерка казначейства Британії Рейчел Рівз.

Угода про позику з Великою Британією

Нагадаємо, що Велика Британія та Україна підписали Угоду про надзвичайну позику Україні у 2,6 мільярда фунтів стерлінгів (близько $3 млрд) для оборони.

Президент Володимир Зеленський розповів, що позика на посилення нашої обороноздатності, що буде погашена з доходів, отриманих від заморожених російських активів. Гроші підуть на виробництво зброї в Україні.

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Автор: 

Велика Британія (5553) угода (632) позика (30)


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Топ коментарі
+4
Все таки правильно зробили британці,що вийшли з Європейського союзу.Здоровий глузд зберегли.Для британців головне діло,а не слово(виросли на протестантській етиці).А то ті вічні конференції,круглі столи,і "глибокі стурбованості" трошки підзадовбали.Дякуємо від усіх Українців.Надіюся,що часи змінаться і зможемо Вам віддати.
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02.03.2025 02:01
+3
Алегорична Британія з тризубом у руках.

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02.03.2025 04:51
+3
За цю британську позику для України будуть платити кацапи. А ви, я бачу, проти?

буде погашена з доходів, отриманих від заморожених російських активів Джерело: https://censor.net/ua/n3538724
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02.03.2025 07:12
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а воно мені треба кончіта вурст отримала вже відношення до себе у Вісконсіні від громадян небайдужих як ви Skiing in jeans is crazy, but getting ratio'd by an entire state while doing it is next level
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02.03.2025 02:37 Відповісти
Все таки правильно зробили британці,що вийшли з Європейського союзу.Здоровий глузд зберегли.Для британців головне діло,а не слово(виросли на протестантській етиці).А то ті вічні конференції,круглі столи,і "глибокі стурбованості" трошки підзадовбали.Дякуємо від усіх Українців.Надіюся,що часи змінаться і зможемо Вам віддати.
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02.03.2025 02:01 Відповісти
Для них головне вигода, і не слід це виставляти в красивій обгортці, та і надовго їх не вистачить.
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02.03.2025 02:16 Відповісти
На рахунок вигоди в мене ілюзій нема.Але я 3 роки назад довго думав на рахунок вигоди.Вигода очевидна для США,Європейського союзу...але для англійців...для англійців це гра в лотерею,бо України може не стати,як держави або ми будемо настільки бідні після війни,що не зможемо віддати.Для них це більше бажання стати лідером в Європі.От хто-хто,а англійці розуміють,що ми не віддамо ці гроші)
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02.03.2025 02:25 Відповісти
У них якраз сьогодні відбувається саміт
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02.03.2025 08:13 Відповісти
))))
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02.03.2025 10:30 Відповісти
Алегорична Британія з тризубом у руках.

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02.03.2025 04:51 Відповісти
За цю британську позику для України будуть платити кацапи. А ви, я бачу, проти?

буде погашена з доходів, отриманих від заморожених російських активів Джерело: https://censor.net/ua/n3538724
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02.03.2025 07:12 Відповісти
Якби Британія виділила ці гроші без зобов'язань, а як допомогу, тоді браво!. А так….не відомо, що буде з тими активами, у разі зміни британської влади. На прикладі Трампа вже побачили.
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02.03.2025 09:57 Відповісти
А британці, вийшли з ЄС тому що ЄС став як прохідний двір. Щоб бути потужним блоком однодумців , він навпаки перетворився через кремлівські холуїв ворогів ЄС Орбана, Фіцо….
на збіговисько з прокацапськими виродками, яке мало що може прийняти та затвердити.
І не можливо таким членам бути в ЄС та НАТО, тому що їхнє святе місце у колоніальному кацапському трупно-тайговому союзі.
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02.03.2025 07:01 Відповісти
Слава Зельонскому - знеболювальне в хоспіс надійде! Муки предсмертні України Зеленський легше перенЕсе - палити у палаті йому ніхто не може заборонити, навіть Трамп!
Наш пацан его уделал:
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02.03.2025 09:23 Відповісти
Цієї позики ледь-ледь вистачить на транквілізатори для змученого каллектіву Офіса Прізідента України!
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02.03.2025 09:25 Відповісти
 
 