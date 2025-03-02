Контракт із ЗСУ підписала вже третя група добровольців Українського легіону в Польщі
28 лютого вже третя група добровольців, які вступили до лав Українського легіону у Польщі, підписала контракт зі Збройними силами України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Підписання відбулося у Любліні у п’ятницю 28 лютого. До ЗСУ вступили ще кілька десятків чоловіків та одна жінка. Серед них — українці, які перебували у США Канаді, Естонії, Норвегії та Німеччині.
За словами представника легіону Петра Гакуші, перші добровольці, які підписали контракти у середині листопада 2024 року, зараз вже проходять фахову підготовку. За його словами, чверть добровольців — це молодь до 25 років.
Загалом же до Українського легіону вже подали заявки понад півтори тисячі осіб.
Український легіон у Польщі. Що відомо?
Український легіон – це перший добровольчий підрозділ Збройних сил України, що буде сформований із українців, які проживають за кордоном. Вступ до Українського легіону здійснюється винятково на добровільній основі з підписанням контракту. На офіційній сторінці легіону йдеться, що військовий підрозділ буде озброєний сучасною технікою та зброєю, що забезпечить високу боєздатність і ефективність у виконанні завдань. Навчання проводитимуть інструктори НАТО на полігонах країн-партнерів.
Формування Українського легіону передбачене двосторонньою безпековою угодою між Україною та Польщею, яку підписали президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск у Варшаві 8 липня 2024 року.
Відомо що понад 500 заявок із 30 країн подали до Українського легіону, який наразі формується у Польщі.
12 листопада 2024 року перша група добровольців зі складу Українського легіону підписала контракти зі Збройними силами України.
У січні 2025 року друга група добровольців з числа громадян України які проживають за кордоном, підписали контракти із Збройними силами України. Також відомо, що до другої групи вперше приєдналися жінки, які обрали спеціальності, пов’язані з медициною та зв’язком.
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1. "Загалом же до Українського легіону вже подали заявки понад півтори тисячі осіб";
2. "Відомо що понад 500 заявок із 30 країн подали до Українського легіону, який наразі формується у Польщі".
Мова йде про той самий легіон? То 500 чи 1500?