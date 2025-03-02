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Новини Український легіон у Польщі
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Контракт із ЗСУ підписала вже третя група добровольців Українського легіону в Польщі

Український легіон

28 лютого вже третя група добровольців, які вступили до лав Українського легіону у Польщі, підписала контракт зі Збройними силами України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Підписання відбулося у Любліні у п’ятницю 28 лютого. До ЗСУ вступили ще кілька десятків чоловіків та одна жінка. Серед них — українці, які перебували у США Канаді, Естонії, Норвегії та Німеччині.

За словами представника легіону Петра Гакуші, перші добровольці, які підписали контракти у середині листопада 2024 року, зараз вже проходять фахову підготовку. За його словами, чверть добровольців — це молодь до 25 років.

Загалом же до Українського легіону вже подали заявки понад півтори тисячі осіб.

Також читайте: У лютому буде третій набір добровольців до Українського легіону у Польщі, - посол Боднар

Український легіон у Польщі. Що відомо?

Український легіон – це перший добровольчий підрозділ Збройних сил України, що буде сформований із українців, які проживають за кордоном. Вступ до Українського легіону здійснюється винятково на добровільній основі з підписанням контракту. На офіційній сторінці легіону йдеться, що військовий підрозділ буде озброєний сучасною технікою та зброєю, що забезпечить високу боєздатність і ефективність у виконанні завдань. Навчання проводитимуть інструктори НАТО на полігонах країн-партнерів.

Формування Українського легіону передбачене двосторонньою безпековою угодою між Україною та Польщею, яку підписали президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск у Варшаві 8 липня 2024 року.

Відомо що понад 500 заявок із 30 країн подали до Українського легіону, який наразі формується у Польщі.

12 листопада 2024 року перша група добровольців зі складу Українського легіону підписала контракти зі Збройними силами України.

У січні 2025 року друга група добровольців з числа громадян України які проживають за кордоном, підписали контракти із Збройними силами України. Також відомо, що до другої групи вперше приєдналися жінки, які обрали спеціальності, пов’язані з медициною та зв’язком.

Автор: 

контракт (398) Польща (8484) добровольці (908)


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Топ коментарі
+5
СцаничЬ - найвеличніший лідор **********. Не те, що не прогнувся, а конкретно обісрався
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02.03.2025 09:41
+4
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02.03.2025 09:41
+3
бережи Вас Бог, діти наші!
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02.03.2025 09:36
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бережи Вас Бог, діти наші!
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02.03.2025 09:36 Відповісти
надійніше, коли береже система ППО Patriot.
Але це вже історія, Санич не прогнувся
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02.03.2025 09:38 Відповісти
СцаничЬ - найвеличніший лідор **********. Не те, що не прогнувся, а конкретно обісрався
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02.03.2025 09:41 Відповісти
не за сцаничя тема, там он повно інших за нього...
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02.03.2025 09:44 Відповісти
Та да, платять по 10тис баксів щоб переплить Тису і вступить у лайно🤣🤣🤣
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02.03.2025 09:39 Відповісти
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02.03.2025 09:41 Відповісти
Перемога буде тоді коли з'явиться Український Легіон з рф. Як тоді:
Підготовка збройного повстання українцями в столиці Росії
Українські колони під синьо-жовтими прапорами на Невському проспекті
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02.03.2025 09:51 Відповісти
А перші дві - всьо?
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02.03.2025 10:26 Відповісти
"ще кілька десятків чоловіків та одна жінка..." - це дійсно варто того, щоб стати "новиною"?
1. "Загалом же до Українського легіону вже подали заявки понад півтори тисячі осіб";
2. "Відомо що понад 500 заявок із 30 країн подали до Українського легіону, який наразі формується у Польщі".
Мова йде про той самий легіон? То 500 чи 1500?
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02.03.2025 11:31 Відповісти
Більше однієї людини - то вже група.
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02.03.2025 12:34 Відповісти
 
 