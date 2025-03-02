Або Зеленський має прийти до тями і повернутися з вдячністю, або хтось інший має привести Україну до цього, - спікер Джонсон

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що президент України Володимир Зеленський "має прийти до тями і повернутися з вдячністю" до переговорів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у ефірі NBC.

"Щось має змінитися. Або він має прийти до тями і повернутися з вдячністю, або хтось інший має привести країну до цього. Це українці мають вирішувати, що робити", - сказав Джонсон.

Він додав, що Президент Трамп намагається "привести ці дві сторони (Україну та РФ - Ред.) до точки миру".

"Те, що президент Зеленський зробив у Білому домі, фактично дало нам сигнал, що він ще не готовий до цього, і я думаю, що це велике розчарування", - вважає Джонсон.

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Він підкреслив, що Трамп "дуже чітко дав зрозуміти, що якщо (Зеленський - Ред.) готовий до миру, то ми можемо вести переговори про угоду".

Спікер підтримав президента і віцепрезидента, заявивши, що Зеленський "кричав і перебивав свого співрозмовника, замість того, щоб висловити подяку за надзвичайну допомогу, яку США надали його країні".

Також спікер стверджує, що гарантії безпеки є невід'ємною частиною угоди про права на видобуток корисних копалин, заявивши: "Ця угода про права на видобуток корисних копалин – це перемога, перемога для всіх. Вона дасть нам доступ до рідкісноземельних мінералів, які нам потрібні, і забезпечить певний рівень безпеки для України".

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"Після цього вони фактично будуть в економічному партнерстві з нами, і ми, безумовно, завжди будемо захищати наші інтереси і наші інвестиції", – додав Джонсон. "Росія це знає. Китай знає це. Іран, Північна Корея знають це, і це дуже важливий сигнал для нас", – додав він.

Відповідаючи на запитання, чи був Путін "переможцем" в результаті напруженого обміну думками в Овальному кабінеті, Джонсон сказав: "Ні, не був".

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

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