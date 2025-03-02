Або Зеленський має прийти до тями і повернутися з вдячністю, або хтось інший має привести Україну до цього, - спікер Джонсон
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що президент України Володимир Зеленський "має прийти до тями і повернутися з вдячністю" до переговорів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у ефірі NBC.
"Щось має змінитися. Або він має прийти до тями і повернутися з вдячністю, або хтось інший має привести країну до цього. Це українці мають вирішувати, що робити", - сказав Джонсон.
Він додав, що Президент Трамп намагається "привести ці дві сторони (Україну та РФ - Ред.) до точки миру".
"Те, що президент Зеленський зробив у Білому домі, фактично дало нам сигнал, що він ще не готовий до цього, і я думаю, що це велике розчарування", - вважає Джонсон.
Він підкреслив, що Трамп "дуже чітко дав зрозуміти, що якщо (Зеленський - Ред.) готовий до миру, то ми можемо вести переговори про угоду".
Спікер підтримав президента і віцепрезидента, заявивши, що Зеленський "кричав і перебивав свого співрозмовника, замість того, щоб висловити подяку за надзвичайну допомогу, яку США надали його країні".
Також спікер стверджує, що гарантії безпеки є невід'ємною частиною угоди про права на видобуток корисних копалин, заявивши: "Ця угода про права на видобуток корисних копалин – це перемога, перемога для всіх. Вона дасть нам доступ до рідкісноземельних мінералів, які нам потрібні, і забезпечить певний рівень безпеки для України".
"Після цього вони фактично будуть в економічному партнерстві з нами, і ми, безумовно, завжди будемо захищати наші інтереси і наші інвестиції", – додав Джонсон. "Росія це знає. Китай знає це. Іран, Північна Корея знають це, і це дуже важливий сигнал для нас", – додав він.
Відповідаючи на запитання, чи був Путін "переможцем" в результаті напруженого обміну думками в Овальному кабінеті, Джонсон сказав: "Ні, не був".
Суперечка Трампа та Зеленського
Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.
Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.
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Можно офіційно подякувати американському народу і адміністрації Байдена.
А нинішній адміністрації побажати прийти до тями. Ображати український народ - справа ганебна і безперспективна.
За що передним вибачатись і і за що йому дякувати?
він що, проти трампа ?
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Отакий ваш Трамп клоун, падли трампістські.
як казав М Горбачов-"і єто правільно"
Когда спикер Майк Джонсон блокировал или задерживал рассмотрение помощи Украине при Байдене, это привело к ряду негативных последствий:
Замедление поставок вооружения - Украина испытывала дефицит боеприпасов и оружия, особенно во время активных боевых действий.Ухудшение позиций Украины на фронте - задержки могли ослабить оборону и контратаки ВСУ.Разочарование союзников США - задержка финансирования вызывала сомнения в надежности Вашингтона среди европейских партнеров.Политическая нестабильность в Конгрессе - внутри Республиканской партии возникли разногласия, а демократы критиковали Джонсона за подыгрывание пророссийским настроениям.Рост влияния Трампа и изоляционистов - усиление антиукраинских позиций в Конгрессе усложнило будущее финансирование.Выгода для России - задержка помощи могла способствовать успехам российской армии.
В итоге блокировка Джонсоном не только замедлила поддержку Украины, но и ослабила позиции США на мировой арене.
а до чого тут трамп?
да ні до чого !
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