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Новини Суперечка Трампа та Зеленського
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Або Зеленський має прийти до тями і повернутися з вдячністю, або хтось інший має привести Україну до цього, - спікер Джонсон

Майк Джонсон

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що президент України Володимир Зеленський "має прийти до тями і повернутися з вдячністю" до переговорів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у ефірі NBC.

"Щось має змінитися. Або він має прийти до тями і повернутися з вдячністю, або хтось інший має привести країну до цього. Це українці мають вирішувати, що робити", - сказав Джонсон.

Він додав, що Президент Трамп намагається "привести ці дві сторони (Україну та РФ - Ред.) до точки миру".

"Те, що президент Зеленський зробив у Білому домі, фактично дало нам сигнал, що він ще не готовий до цього, і я думаю, що це велике розчарування", - вважає Джонсон.

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Він підкреслив, що Трамп "дуже чітко дав зрозуміти, що якщо (Зеленський - Ред.) готовий до миру, то ми можемо вести переговори про угоду".

Спікер підтримав президента і віцепрезидента, заявивши, що Зеленський "кричав і перебивав свого співрозмовника, замість того, щоб висловити подяку за надзвичайну допомогу, яку США надали його країні".

Також спікер стверджує, що гарантії безпеки є невід'ємною частиною угоди про права на видобуток корисних копалин, заявивши: "Ця угода про права на видобуток корисних копалин – це перемога, перемога для всіх. Вона дасть нам доступ до рідкісноземельних мінералів, які нам потрібні, і забезпечить певний рівень безпеки для України".

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"Після цього вони фактично будуть в економічному партнерстві з нами, і ми, безумовно, завжди будемо захищати наші інтереси і наші інвестиції", – додав Джонсон. "Росія це знає. Китай знає це. Іран, Північна Корея знають це, і це дуже важливий сигнал для нас", – додав він.

Відповідаючи на запитання, чи був Путін "переможцем" в результаті напруженого обміну думками в Овальному кабінеті, Джонсон сказав: "Ні, не був".

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Трамп Дональд (5498) Джонсон Майк (140)


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Топ коментарі
+46
джонсон - йди ... разом ... із ... і... із маском ... на Марс!
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02.03.2025 18:47
+27
Зеленський з вдячністю повернеться, якщо заміните президента США. Наявний екземпляр - недоговороздатний.
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02.03.2025 18:49
+27
Цей побожний 6 місяців просто так затримував американську допомогу в найважчі часи для України, і на ньому тисячі життів українців.
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02.03.2025 18:52
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А мы пойдем за кораблем поет джонсик прясась за спиной трампа . ВСЕ будет УКРАИНА!
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02.03.2025 19:52 Відповісти
Цій адміністрації дякувати не має за що, бо вона нічого нам не дала, а допомога виділена попередньою.
Можно офіційно подякувати американському народу і адміністрації Байдена.
А нинішній адміністрації побажати прийти до тями. Ображати український народ - справа ганебна і безперспективна.
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02.03.2025 19:54 Відповісти
Заплесали как черти на сковородке. Трамп попал. Импичмент ему грозит.
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02.03.2025 19:58 Відповісти
Були ж люди як люди в Америці а цим як пороблено - цеи спікер і при Баидену дуркував на замовлення Трампа
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02.03.2025 20:02 Відповісти
Або ви накінець виймете вʼялий член путіна зі свого рота
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02.03.2025 20:12 Відповісти
Канал Fox News? показав скільки грошей виділили Україні за час перебування Трампа при владі.
За що передним вибачатись і і за що йому дякувати?
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02.03.2025 20:18 Відповісти
щось на фоксі здохло ?

він що, проти трампа ?

.
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02.03.2025 23:15 Відповісти
"Вдячність" по спікеру Джонсону - це заплатити за все, що Байден надав безкоштовно, а взамін отримати дулю, бо Трамп каже, що жодних гарантій не дасть і вони не потрібні, бо путін його поважає і тому не нападе.
Отакий ваш Трамп клоун, падли трампістські.
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02.03.2025 20:36 Відповісти
Це українці мають вирішувати, що робити", - сказав Джонсон. ...
як казав М Горбачов-"і єто правільно"
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02.03.2025 20:37 Відповісти
Без або. Джонсон -ще один капітан русского військового корабля,маршрут прокладено. З лівої ноги,ать-два.
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02.03.2025 20:40 Відповісти
Джонсон, бігом до очника.Бо ти мабуть не тільки глухий а й сліпий,зовсім.
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02.03.2025 20:41 Відповісти
Ця падлюка, яка затримувала допомогу, ще ставе умови. Тебе мразота, треба отмиздити, можливо ногами.
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02.03.2025 20:50 Відповісти
Вернуться для чего? Чтобы подписать капитуляцию.
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02.03.2025 20:50 Відповісти
Donnie"s Barbeque або травневі шашлики в лютому.
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02.03.2025 21:12 Відповісти
Або як зєля просрав Південь України ,а винуватий чомусь Трамп.
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02.03.2025 21:17 Відповісти
Я і не знав скільки в нас диванних патріотів ,які кажуть що нас американці змушують підписати капітуляцію ,а якщо не хочете капітуляції ,то біжіть в ТЦК і мобілізуйтесь ,а якщо не хочете мобілізуватись ,то не промивайте нам тут мізки гівномарафонівською пропагандою. і до речі ,вас так Джонсон злякався ,аж обісрався ,йому ваші коменти до одного місця.
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02.03.2025 21:30 Відповісти
Тут зелетроллі та х@лотроллі чубатяться між собою.
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02.03.2025 21:44 Відповісти
Хай чубатяться ,а ми посміємось ,враження таке ,що на цензор гівномарафон з 95 кварталом переїхали.
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02.03.2025 21:47 Відповісти
Убогое,иди вслед за рос военным кораблем
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03.03.2025 08:41 Відповісти
Зелене гівно, відірви зуби від влади. 4 відсотки ваш рейтинг 😄.
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03.03.2025 09:05 Відповісти
Так, виявилось, що Україна не готова до капітуляції. Трампістським мразям це образливо..
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02.03.2025 21:55 Відповісти
Звучить прям як погроза...😀🤣🤣🤣
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02.03.2025 21:57 Відповісти
Эта потвора должна висеть ,а не требовать благодарности ... Все помнят его тормоза при Байдене ...

Когда спикер Майк Джонсон блокировал или задерживал рассмотрение помощи Украине при Байдене, это привело к ряду негативных последствий:

Замедление поставок вооружения - Украина испытывала дефицит боеприпасов и оружия, особенно во время активных боевых действий.Ухудшение позиций Украины на фронте - задержки могли ослабить оборону и контратаки ВСУ.Разочарование союзников США - задержка финансирования вызывала сомнения в надежности Вашингтона среди европейских партнеров.Политическая нестабильность в Конгрессе - внутри Республиканской партии возникли разногласия, а демократы критиковали Джонсона за подыгрывание пророссийским настроениям.Рост влияния Трампа и изоляционистов - усиление антиукраинских позиций в Конгрессе усложнило будущее финансирование.Выгода для России - задержка помощи могла способствовать успехам российской армии.
В итоге блокировка Джонсоном не только замедлила поддержку Украины, но и ослабила позиции США на мировой арене.
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02.03.2025 22:48 Відповісти
Український народ щиро вдячний американським платникам податків та адміністрації президента Байдена за підтримку !

а до чого тут трамп?
да ні до чого !

.
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02.03.2025 23:18 Відповісти
Фортепианщик оригинального стиля музыцирования не вспомнил, что "в чужой монастырь со своим уставом не ходят"? Принимающая сторона просила: костюм в кабинете №1 Америки. Но специально вышел в прикиде подворотни 90-х гг . И Келлог просил в Киеве подписать Угоду на месте, понимая что оба Вована готовят скандал. Сенатор Грэм, друг Украины, просил помолчать, проявить восптанность и сдержанность вначале. Отыграл Вовик сценарий Вована питерскАга.
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03.03.2025 00:31 Відповісти
Це давно вже зрозуміло. Трампа разом з ****** влаштує лише Медведчук. В крайньому випадку його аналог.
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03.03.2025 06:23 Відповісти
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