Стармер відкинув заклики скасувати запрошення для Трампа відвідати Британію
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відкинув заклики деяких британських політиків скасувати державний візит президента США Дональда Трампа після його суперечки з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Низка британських політиків, зокрема лідер Шотландської національної партії (SNP) Джон Свінні, закликали відкликати цю пропозицію після того, як Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він недостатньо вдячний за підтримку США у війні в Україні.
Опозиційна депутатка-консерваторка Алісія Кернс, яка раніше очолювала парламентський комітет у закордонних справах, також заявила, що візит слід призупинити доти, доки США не запропонують надати Україні гарантії безпеки.
Стармер розкритикував політиків, які, за його словами, хочуть поглибити розбіжності з Вашингтоном у той час, коли Європа стикається з "моментом справжньої крихкості".
"Я не збираюся відволікатися на SNP або інших, які намагаються посилити риторику, не усвідомлюючи, що є найважливішим, що стоїть на кону, - ми говоримо про мир в Європі", - заяввив очільник британського уряду.
Нагадаємо, що після перепалки між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським британський прем'єр Кір Стармер порадив Зеленському налагодити відносини із Трампом.
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Белый Дурдом - сумасшедшие в доме
Белый Кайфодом - администрация наверняка под героином
Желтый Дом - и так понятно
Белая Горячка - тоже понятно.
І так роблять умні керманичи,зацікавлені в профіті для своєї країни
Банальна автаркія з ракетами...
А теперь они в шоколаде, кредитов немного выдали, свой ВПК профинансировали. А Украина... Ну рейтинг лидера вырос и хватит)
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міни з летіловом і вибухаловом навчимося робити?
каролі їм треба...
Тобто, гарантії безпеки Україні, на думку європейців, повинні надати США. А самі нє?
це зробити треба шо і кому?
ніхт відповідатен нах питаннях!
або контракт - слюну в роті болтати не діло робити...