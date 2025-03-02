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Новини Візит Трампа до Британії
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Стармер відкинув заклики скасувати запрошення для Трампа відвідати Британію

Стармер не вважає за правильне скасоввати візит Трампа до Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відкинув заклики деяких британських політиків скасувати державний візит президента США Дональда Трампа після його суперечки з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Низка британських політиків, зокрема лідер Шотландської національної партії (SNP) Джон Свінні, закликали відкликати цю пропозицію після того, як Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він недостатньо вдячний за підтримку США у війні в Україні.

Опозиційна депутатка-консерваторка Алісія Кернс, яка раніше очолювала парламентський комітет у закордонних справах, також заявила, що візит слід призупинити доти, доки США не запропонують надати Україні гарантії безпеки.

Читайте також: Стармер поспілкувався з Трампом і Макроном після зустрічі з Зеленським, - ЗМІ

Стармер розкритикував політиків, які, за його словами, хочуть поглибити розбіжності з Вашингтоном у той час, коли Європа стикається з "моментом справжньої крихкості".

"Я не збираюся відволікатися на SNP або інших, які намагаються посилити риторику, не усвідомлюючи, що є найважливішим, що стоїть на кону, - ми говоримо про мир в Європі", - заяввив очільник британського уряду.

Нагадаємо, що після перепалки між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським британський прем'єр Кір Стармер порадив Зеленському налагодити відносини із Трампом.

Читайте також: Це момент для Європи, який буває раз на покоління, - Стармер на саміті в Лондоні

Автор: 

Велика Британія (5553) Трамп Дональд (5498) Стармер Кір (184)


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Топ коментарі
+10
Нарешті приїхав до Трампа чувак в піджаку та з картами
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02.03.2025 19:20
+7
Тут я согласен. ТАКОГО ******** надо увидеть вживую. Настолько яркий, насыщенный, эпатажный цирк ни с чем не сравнится.
В реале, бесплатно, живые актеры, без сценария, экспромты и неожиданные повороты событий!!!!
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02.03.2025 19:18
+6
кочующее шапито с политическими карликами и бородатой женщиной вэнсом.
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02.03.2025 19:20
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Тут я согласен. ТАКОГО ******** надо увидеть вживую. Настолько яркий, насыщенный, эпатажный цирк ни с чем не сравнится.
В реале, бесплатно, живые актеры, без сценария, экспромты и неожиданные повороты событий!!!!
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02.03.2025 19:18 Відповісти
кочующее шапито с политическими карликами и бородатой женщиной вэнсом.
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02.03.2025 19:20 Відповісти
И действительно, как я упустил?! Надо проверить, а хер у венса есть или нет? Или это любовница трампусика с вагиной в мужском костюме. Косплей-то в принципе не запрещен в ..., в ...
Белый Дурдом - сумасшедшие в доме
Белый Кайфодом - администрация наверняка под героином
Желтый Дом - и так понятно
Белая Горячка - тоже понятно.
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02.03.2025 19:28 Відповісти
венс - жалюгідний косплей арєстовіча.
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02.03.2025 19:31 Відповісти
та ха приїде. Тільки по дорозі не заважайте демонстрантам з транспарантами - трамп обожнює підтримку.
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02.03.2025 19:18 Відповісти
Нарешті приїхав до Трампа чувак в піджаку та з картами
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02.03.2025 19:20 Відповісти
У трампа карти теж ****** "мічені", колоду передали с посольства *********
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02.03.2025 19:39 Відповісти
Кожному європейському лідеру слід розмовляти з трампом, розтлумачуючи нюанси міжнародної ситуації. Вода камінь розрізає, тому й словесна трепанація черепа трампу не завадить.
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02.03.2025 19:20 Відповісти
Да там у черепі або лайно чи у кращому випадку - вакуум... Доктор сказав :"В морг"
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02.03.2025 19:26 Відповісти
Ну це логічно.Потужність потужністю, а взаємовідносини з самою величною країною у світі то взаємовідносини.

І так роблять умні керманичи,зацікавлені в профіті для своєї країни
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02.03.2025 19:22 Відповісти
Вже не велична...

Банальна автаркія з ракетами...
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02.03.2025 19:26 Відповісти
Самое интересное, что скорей всего бриты с которыми "лидер" и встречался перед визитом в США, накрутили его типа веди себя смело, не прогибайся, ты же "лидер современности" и т.д.
А теперь они в шоколаде, кредитов немного выдали, свой ВПК профинансировали. А Украина... Ну рейтинг лидера вырос и хватит)
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02.03.2025 19:41 Відповісти
ну і мудак
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02.03.2025 19:23 Відповісти
дату візиту ще не об'являли
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02.03.2025 19:23 Відповісти
Запросив його король...нехай руда потвора ще у нього подяку вимагає перед усім світом.
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02.03.2025 19:24 Відповісти
Нуууу Трамп не подарунок, але треба якось з ним робити. Хоча я не думаю що від Краснова може бути щось позитивне
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02.03.2025 19:24 Відповісти
Вирішили трампона не нервувати на ніч....
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02.03.2025 19:25 Відповісти
Все правильно він каже.
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02.03.2025 19:26 Відповісти
У кого є Телеграм.
https://t.me/exilenova_plus/6153?comment=447745

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02.03.2025 19:29 Відповісти
Trump is like a daddy to Europe, a little rough around the edges, but deep down kind. Europe has been a bad girl, and she is sorry. Come, daddy, tell her off, spank her real good, she deserves it. Just please please don't leave.
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02.03.2025 19:29 Відповісти
та ви закоцали своїми королями, в яку урну не плюнь там кароль!
міни з летіловом і вибухаловом навчимося робити?
каролі їм треба...
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02.03.2025 19:32 Відповісти
Слова справжнього дипломата
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02.03.2025 19:35 Відповісти
"Опозиційна депутатка-консерваторка Алісія Кернс, яка раніше очолювала парламентський комітет у закордонних справах, також заявила, що візит слід призупинити доти, доки США не запропонують надати Україні гарантії безпеки."

Тобто, гарантії безпеки Україні, на думку європейців, повинні надати США. А самі нє?
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02.03.2025 19:42 Відповісти
поїхали по кругу - що саме ви маєте на увазі під "гаранртіяии безпеки"
це зробити треба шо і кому?
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02.03.2025 19:53 Відповісти
От це і цікавить: що саме європейці мають на увазі під гарантіями безпеки. Наскільки стає зрозуміло, то це розміщення іноземного контингенту в тилових містах України. Тоді знов питання: навіщо в такому разі Європі потрібні США? Розміщуйте свої війська та і все.
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02.03.2025 20:00 Відповісти
пітлялово зараховувано!
ніхт відповідатен нах питаннях!
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02.03.2025 20:29 Відповісти
Ще раз: "Велика Британія готова направити до України військовий контингент для того, щоб гарантувати виконання мирної угоди." Це, наскільки зрозуміло, і є гарантією безпеки. В чому тут "пітлялово"? Чи ти осмислювати прочитане не здатен? Тоді навіщо взагалі лізти в дискусію?
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02.03.2025 20:36 Відповісти
аке нах тебе осмислювати?
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02.03.2025 20:42 Відповісти
Зрозуміло. Чергове недоколихане...
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02.03.2025 20:49 Відповісти
нізуя тобі не зрозуміло і ніколи не буде....
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02.03.2025 20:53 Відповісти
жодного британьского солдата не буде в Україні,
або контракт - слюну в роті болтати не діло робити...
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02.03.2025 21:00 Відповісти
сподіваюсь що вигляд у трампіського кодла буде бездоганний
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02.03.2025 19:50 Відповісти
трампа треба звісно не відмовляти йому - а навпаки кунати його публічно в його ж хрюканину і насолоджуватись як цей неадекват або сам себе зариватиме безповоротно, або інстинкт самозбереження в нього проявиться, любий з варіантів підходить
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02.03.2025 20:55 Відповісти
 
 