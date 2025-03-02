Стармер відкинув заклики скасувати запрошення для Трампа відвідати Британію

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відкинув заклики деяких британських політиків скасувати державний візит президента США Дональда Трампа після його суперечки з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Низка британських політиків, зокрема лідер Шотландської національної партії (SNP) Джон Свінні, закликали відкликати цю пропозицію після того, як Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він недостатньо вдячний за підтримку США у війні в Україні.

Опозиційна депутатка-консерваторка Алісія Кернс, яка раніше очолювала парламентський комітет у закордонних справах, також заявила, що візит слід призупинити доти, доки США не запропонують надати Україні гарантії безпеки.

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Стармер розкритикував політиків, які, за його словами, хочуть поглибити розбіжності з Вашингтоном у той час, коли Європа стикається з "моментом справжньої крихкості".

"Я не збираюся відволікатися на SNP або інших, які намагаються посилити риторику, не усвідомлюючи, що є найважливішим, що стоїть на кону, - ми говоримо про мир в Європі", - заяввив очільник британського уряду.

Нагадаємо, що після перепалки між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським британський прем'єр Кір Стармер порадив Зеленському налагодити відносини із Трампом.

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