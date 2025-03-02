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Новини Заяви про мир Саміт в Лондоні 2 березня
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Британія працюватиме з Україною над припиненням вогню і обговорить цей план зі США, - Стармер

Стармер про план припинення вогню в Україні

Глава уряду Великої Британії Кір Стармер зробив заяву щодо мирного плану для України.

Про це він сказав на підсумковій пресконференції по завершенні саміту в Лондоні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми погодилися, що Сполучене Королівство, Франція та інші будуть співпрацювати з Україною над планом, щоб припинити війну. І ми будемо обговорювати цей план з США і просувати його", - сказав Стармер.

Метою сьогоднішньої зустрічі, за його словами, було об'єднати навколо цього європейських союзників. Стармер додав, що "будь-яка угода має бути підкріплена силою".

"Кожна країна повинна зробити свій внесок у найкращий спосіб, який вона може, надаючи різні можливості і підтримку, але всі беруть на себе відповідальність діяти, всі беруть на себе свою частку тягаря",- наголосив Стармер.

Читайте також: Британія виділить Україні £1,6 мільярда на закупівлю 5 тисяч ракет для ППО, - Стармер

Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня

Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.

Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.

Читайте також: Британія направить до України військовий контингент у разі досягнення мирної угоди, - Стармер

Автор: 

Велика Британія (5553) США (22545) Стармер Кір (184)


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Топ коментарі
+6
А чим Стармер тоді від Трампа відрізняється? Що тупо не гонить на Зельку а спокійно каже теж самє?
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02.03.2025 20:43
+6
Ой Кір, зараз тут тобі Зепатріоти напихають...
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02.03.2025 20:47
+5
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02.03.2025 20:42
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02.03.2025 20:42 Відповісти
Брити беруть на себе - поки Трамп дується
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02.03.2025 20:43 Відповісти
Що беруть брити?
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02.03.2025 21:05 Відповісти
Припинення вогню
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02.03.2025 21:07 Відповісти
залишилося тільки домовитися з путіним) і золотий ключик у нас в кармані. А так беруть, да))
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03.03.2025 00:42 Відповісти
А чим Стармер тоді від Трампа відрізняється? Що тупо не гонить на Зельку а спокійно каже теж самє?
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02.03.2025 20:43 Відповісти
Походу это классическая схема про плохого и хорошего полицейского...
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02.03.2025 20:55 Відповісти
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02.03.2025 20:45 Відповісти
Ой Кір, зараз тут тобі Зепатріоти напихають...
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02.03.2025 20:47 Відповісти
Ну як можно з Трампом мати справу?
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02.03.2025 20:49 Відповісти
стрес заїдав. Ви думаєте, їм царям, легко?
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03.03.2025 00:44 Відповісти
Стармер грає в чужу дудку. Щось ця мелодія когось мені нагадує…
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02.03.2025 20:52 Відповісти
А причому тут вже сша? Може вже хватить тормошити мертвого. І Україні потрібна зброя а не простоперестатьстрелять. А то ми вже це проходили. І боюсь ще раз такого і України хватить на раз.
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02.03.2025 20:53 Відповісти
Чому так складно зрозуміти, що необхідна зброя є лише в штатів, і ********* то не продадуть?
Чому це така складна теза для пересічного?
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02.03.2025 21:16 Відповісти
Тапон сказав що зброї не дасть притому ще давно. І команду він собі набрав виключно українофобів. Чого тобі ще не ясно що Тампон це наш ворог а не союзник
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02.03.2025 21:25 Відповісти
Походу "сольют" лидера бриты не раздумывая, как только это будет им выгодно, что бы Трамп угодить.

"Мавр сделал свое дело..."
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02.03.2025 20:54 Відповісти
Мне не нравится формулировка "прекращение огня". Это путинская хотелка, озвученная трамповской шоблой. Какое прекращение огня даже при миротворцах? Если русаки через полгода после прекращения огня полезут дальше, никакие миротворцы с автоматами против русских не попрут. Мы тупо останемся один на один с еще большей ордой, пополненной резервами. Европе перемирие тоже подойдет, потому что позволит выиграть время для своего перевооружения. Короче, если победы над Путиным не будет. из украины придется, скорее всего, уезжать, чтобы снова не оказаться в мясорубке.
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02.03.2025 21:03 Відповісти
Так іди допомогай перемагати Путіна, а не формулюваннями перебираєш.
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02.03.2025 21:06 Відповісти
До лейбористів ставлюсь досить скептично. Як до пародії на ВЛКСМ. Коли вони приходять до влади то починають широкими жестами сівачів тринькати народні гроші на всіляких паразитів. Це соціальні популісти лівого спрямування. Вони ними були всю свою історію. На щастя, після них приходять консерватори і лагодять все що ці "щедрі патріоти" зламали задля "блага народу Британії"...
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02.03.2025 21:06 Відповісти
Припиняй вогонь у себе вдома. Якщо дружина не буде заперечувати. А нам потрібна військова допомога ворога вбивати. Отакі голуби миру можуть тільки срать на голову, іншої користі від них нема.
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02.03.2025 21:10 Відповісти
Тобто це ми маємо припинити вогонь у відповідь на обстріли рашки?! Чи як?!
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02.03.2025 21:18 Відповісти
Припинення вогню - це коли в певну домовлену годину, припиняються активні бойові дії з обох сторін.

Ніхто не очікує, що лише ми в односторонньому порядку маємо припинити, це і віслюку зрозуміло
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02.03.2025 22:05 Відповісти
Ох і набігло *********** ботів "народжених" тут від 29/02 + під кожною новиною! ***** грошей не жалкує- використовує будь яку можливість ...
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02.03.2025 21:22 Відповісти
Тоже мне романтик
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02.03.2025 21:43 Відповісти
План Трампа - злити Україну
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03.03.2025 00:10 Відповісти
 
 