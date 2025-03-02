Британія працюватиме з Україною над припиненням вогню і обговорить цей план зі США, - Стармер

Глава уряду Великої Британії Кір Стармер зробив заяву щодо мирного плану для України.

Про це він сказав на підсумковій пресконференції по завершенні саміту в Лондоні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми погодилися, що Сполучене Королівство, Франція та інші будуть співпрацювати з Україною над планом, щоб припинити війну. І ми будемо обговорювати цей план з США і просувати його", - сказав Стармер.

Метою сьогоднішньої зустрічі, за його словами, було об'єднати навколо цього європейських союзників. Стармер додав, що "будь-яка угода має бути підкріплена силою".

"Кожна країна повинна зробити свій внесок у найкращий спосіб, який вона може, надаючи різні можливості і підтримку, але всі беруть на себе відповідальність діяти, всі беруть на себе свою частку тягаря",- наголосив Стармер.

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Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня

Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.

Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.

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